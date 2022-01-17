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Bastianini: "Ducati MotoGP motosikletinin DNA'sı inanılmaz"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Gresini sürücüsü Enea Bastianini, 2022'de süreceği Ducati MotoGP motosikletinin "DNA'sının inanılmaz" olduğunu söyledi.

Bastianini: "Ducati MotoGP motosikletinin DNA'sı inanılmaz"

Premier sınıftaki ikinci sezonuna giren Bastianini, artık var olmayan Avintia'dan Gresini Racing'e geçti.

Grand prix kariyerine 2014'de Gresini Racing ile Moto3'de başlayan Bastianini, Avintia ile çaylak yılında iki podyum elde etti ve San Marino ve Emilia Romagna Grand Prix'lerinde üçüncü oldu.

İtalyan sürücü, 2022'de Ducati ile sürmeye devam edecek ama geçtiğimiz yıl sürdüğü 2019 motosikleti yerine 2021 Dosmosedici'ye binecek.

Bastianini, motosikleti Kasım ayında Jerez'de test etti ve Autosport, GP19 ve GP21 arasındaki farklılıkları sordu.

"Motosikleti sadece Jerez'de deneyimledim ama ilk sürdüğümde daha kolay olduğunu ve daha rahat olduğumu fark ettim."

"Ayrıca, hızlandığınızda bazı hatalar yapabiliyorsunuz ve sonunda çok fazla zaman kaybetmemek önemli. Bunu denediğimde frenleri daha çok zorlayabildiğimi fark ettim. 2019 motosikletine kıyasla daha geç frenleyebiliyorum ama aynı zamanda daha az hareket edebiliyorum."

"Sıralama için harika bir motosiklet."

Bike of Enea Bastianini, Gresini Racing

Bike of Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Gresini Racing

Bastianini ayrıca 2021 Ducati'nin virajlarda daha hızlı olduğunu söyledi ve ekledi: "2021 motosikletini ilk denediğimde, başlangıçtan itibaren iyi bir his aldım."

"Ducati ve Ducati'nin DNA'sı benim için olağanüstü."

"Ayrıca virajın ortasında daha hızlı olabiliyorsunuz ve bu yarışta lastikleri korumak için önemli ama en büyük problemim de değil."

Bastianini, çaylak sezonundaki iki podyum finişinin "bu sezondan beklentileri artırdığını" ancak "felaket" sıralamalarının gelişmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.

"Bu sezondan beklentiler yüksek çünkü geçtiğimiz yıl, özellikle sezonun sonunda, iki podyum aldık ve MotoGP'de rekabetçi olabileceğimi düşündüm."

"Bu yıl gelişmem gerekiyor çünkü geçtiğimiz yıl kategori hakkında çok şey öğrendim ve şimdi sezon içerisinde daha istikrarlı olmam gerekiyor."

"Ayrıca sıralamada da aynı şekilde çünkü önceki yıl sıralamalarım felaketti. Şimdi bu motosikletle hızlı turlar atmak daha kolay olacak."

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