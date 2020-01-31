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MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"

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Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Oca 2020 15:35

2021 yılında Yamaha fabrika takımına katılacak olan Fabio Quartararo, Valentino Rossi'nin yerini alacak olmasının inanılmaz olduğunu söyledi.

Yamaha, 2020 MotoGP sezonu başlamadan önce Maverick Vinales'le sözleşme yenilediği gibi 2021'de Valentino Rossi'nin yerine Fabio Quartararo'yu getirme kararı da aldı.

Genç sürücü geçen yıl çaylak sezonunda harika bir performans sergilemişti ve sezonun en iyi çaylağı seçilmişti.

Quartararo, 2020 yılının ardından Yamaha'ya katılacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Elbette bu inanılmaz bir şey! Fabrika motosikletine sahip olmak ve bir şekilde Valentino Rossi'nin Yamaha'daki yerini almak gerçekten inanılmaz."

"Elbette herkes Valentino'nun kariyerinin sonunda olduğunu biliyor. On yıl önce olsaydı, aynı fırsata sahip olmazdım." 

“Vale'nin takıma gelmeme karşı çıkmadığını düşünüyorum. Hepimiz Valentino'nun Yamaha'da ne kadar güce sahip olduğunu biliyoruz."

"Hatta geçen yıl benim hakkımda her zaman olumlu şeyler söyledi. Ayrıca MotoGP'deki ilk sezonumda elde ettiğim sonuçlar kesinlikle dengeliydi."

“Benim için en önemli şey önümüzdeki üç sezon boyunca geleceğimin nasıl olacağını biliyor olmam. Ertesi gün için endişelenmeden büyük bir huzurla mücadele edeceğim."

“Kesin olan şey, hayal bile edemediğim şeylerin olduğu. İki yıl önce MotoGP'ye bu kadar çabuk yükselebileceğimi kim düşünebilirdi? Şimdi bana Yamaha ekibinin bir parçası olacağımı söylediler. Bütün bunlar inanılmaz."

"Aralık ayında beni gerçekten istediklerini anlamamı sağladılar. Yamaha bugünkü motosikleti geliştirmek için çok büyük çaba gösteriyor ve bence geleceğe odaklanmış durumdalar."

“Aldığımız çeşitli teklifleri gözden geçirmeye çalıştık. Yani hemen evet demedik, ama Yamaha bu sezon bana fabrika destekli Yamaha motosikletini sunarak ne kadar güvendiğini gösterdi. M1 aynı zamanda bildiğim ve iyi sürdüğüm bir motosiklet. Dört yıl boyunca aynı markayla kalmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yamaha'yı seçmek en iyisiydi. "

2020 hedefi sorulduğunda, "Şampiyonluk hedeflediğimi söylemek istemiyorum, ancak geçen yıl yakaladığım momentumu korumak istiyorum. Her şeyden önce sıralama turlarında düzenli olarak ön sıralarda yer almaya çalışacağım. Ama sadece en iyi zamanı yapmaya konsantre olmak istemiyorum. Yarış hızım da daha iyi olmalı."

"Kendimi hazır hissediyorum. Özellikle de böyle bir sözleşme imzaladıktan sonra daha da hazırım! Zihinsel olarak özgürüm ve üstümde baskı yok. Çünkü geleceğim önümüzdeki birkaç yıl için net durumda." yanıtını verdi.

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Liste

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
1/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
2/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
3/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
4/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
5/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
6/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
7/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
8/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
9/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT
10/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lin Jarvis, team manager Yamaha

Lin Jarvis, team manager Yamaha
11/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Managing Director

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Managing Director
12/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing
13/14

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha Motor Racing, YZR-M1

Yamaha Motor Racing, YZR-M1
14/14

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Petronas Raceline Malaysia Team Honda
Editör Franco Nugnes

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