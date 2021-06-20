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MotoGP / Almanya GP Haberler

Marquez, MotoGP Almanya yarışındaki zafer istikrarını sürdürebileceğini sanmıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Marc Marquez, 10 senedir zafer kazandığı Almanya'da bu sene galibiyet için mücadele etme şansının olmadığını ancak podyum yapabileceğini söyledi.

Marquez, MotoGP Almanya yarışındaki zafer istikrarını sürdürebileceğini sanmıyor

Marquez, 2009'da 125 cc'deki ilk sezonunda Sachsenring'de kazanmasının ardından tüm serilerde aralıksız bir şekilde kazanmayı başardı. Ancak Sachsenring pisti, saat yönünün tersine dönüldüğü için  fiziksel açıdan daha az zorlayıcı pistlerden birisi olacak.

Bu hafta sonu öncesinde, bu sene ilk defa fiziksel açıdan bir kısıtlama olmadan yarışacağını söyleyen Marquez, sıralamalarda 5. olmasının ardından beklediklerinden daha geride kaldıklarını söyledi.

Marquez, "Pole pozisyonunu alamadığım için kötü hissetmiyorum. Zaten böyle bir hedefim yoktu."

"Neredeyse sıralamalarda Q2'yi geçemediğim iki yarıştan geliyoruz. Amacımız mücadele etmek ve ön tarafa yakın olmaktı ve bunu başardık."

"Pole pozisyonu serisi sona erdi. Yarışta da galibiyet serisi sona erecek. Burada kazanmak için bulunmuyoruz. Ancak bakalım ön tarafa daha yakın olabilecek miyiz? Hedefimiz bu."

"Zafer kazanmayı düşünemeyiz çünkü bunu yapma şansımız yok. Şu an için bunu düşünemeyiz."

"İlk 5, olabilecek bir hedef. Podyum tamamen imkansız değil ancak bunun için mükemmel bir yarış geçirmeliyiz çünkü bazen bunu başarmak zor oluyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun, ikinci olan Fabio Quartararo'nun ve KTM'den Miguel Oliveira'nın kendisinden daha hızlı olduğunu düşünüyor.

Marquez, Honda'nın 2021 motosikletinin Sachsenring'de geçtiğimiz yıllardaki kadar iyi olmadığını ancak yine de elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Marquez, "Benden daha iyi performansa sahip Zarco, Quartararo ve Oliveira gibi isimler var ve yarışta onlar bir adım daha ileriye gidebilirler."

"İyimser ve aynı zamanda gerçekçi olursak, ilk 5'te tamamlamak harika bir sonuç olur. İlk 5'te tamamlayıp ilk sırada yer alan pilota mümkün olduğu kadar çok yaklaşabilirsek, bu bizim için iyi olur." 

"Honda ile çok fazla kaza yaşadık. Sınırları bulmaya çalışırken çok fazla kaza yaptık."

"Bu pistte daha iyiyiz ancak geçen senelerde olduğu gibi daha iyi performansa sahip değiliz ve geçen senelerde olduğu gibi diğerlerinden daha hızlı değiliz." dedi.

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