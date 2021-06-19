Suzuki: "Rins yarışlarda kendisinden istediğimiz şeyi yapıyor"

3 kez MotoGP yarış zaferi kazanan Rins'in bu sene şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyordu. Katar'daki ilk iki yarışta ilk 6 sonuçları alan Rins, Portekiz ile Mugello yarışları arasında hiç puan alamadı.

Rins, art arda 4 yarışta podyum mücadelesi verirken kaza yaptı ve yarışlara erken veda etti.

Katalan GP'yi, öncesinde bisikletle antrenman yaparken telefonuna baktığı için bir minibüse çarpıp kolunu kırması nedeniyle kaçıran Rins, şampiyonada lider Fabio Quartararo'nun 92 puan gerisine düşmüş oldu.

Suzuki, Rins'in yaklaşımını savundu ve kendilerinin ondan üst sıralar için mücadele etmesini istediğini açıkladı.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport/Autosport.com'a konuşan Sahara, "Dürüst olmak gerekirse onun için üzüldüğümüz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Onun için endişeli ya da kızgın değiliz."

"O, kendisinden istediğimiz şeyi yaptı yani galibiyet ya da mümkün olan en iyi sonucu almak için zorladı."

"Büyük bir hata yapmadı. Risk aldı ve sonunda olabilecek en kötü şey oldu ve kaza yaptı."

"Bu kötü bir şey ancak bunun için suçlu hissetmesi gerekmiyor. Onu suçlamıyoruz."

"Bu sene gerçekten motive olmuş durumda. Başarıya aç durumda. Ancak bazen bu tür başarıya aç olma durumu, kazaya neden olabiliyor."

"Tabii ki durum ideal değil. Bunu aşmak için bazı fikirler geliştirdik. Teknik, zihinsel ve genel strateji açısından durumu idare edecek planlarımız var. Bu açıdan yakında onunla hak ettiğimiz sonuçları alacağımızı umuyoruz." dedi.

Rins ve takım arkadaşı 2020 MotoGP Şampiyonu Joan Mir'in 2022 sonuna kadar Suzuki ile anlaşmaları bulunuyor.