MotoGP Almanya: Isınma turlarında Quartararo lider

Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma turlarında iyi bir performans sergileyen Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo 1:21.341'lik zaman turuyla ilk sırada yer alırken, onu Honda'dan Pol Espargaro ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami takip etti.

Sabah yapılan ısınma seansında hava 28 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 33 dereceye kadar çıktı. Ancak önceki günlerden farklı olarak pistin üzerinde hafif bir bulut da vardı. Sürücüler farklı lastik hamurlarını test ettiler. Pek çok çok sürücü ön tarafta sert, arkada ise orta hamuru denedi. Bu, yarış için beklenebilecek bir kombinasyon gibi görünüyor.

Bazı sürücüler, yağmur ihtimaline karşı motosiklet değişimi üzerine çalıştı. Çünkü tahminler gün içerisinde ufak da olsa yağmur geçişleri olabileceğini gösteriyor.

Seans içerisindeki ilk ve tek olay Aleix Espargaro'nun beşinci virajda düşmesiyle yaşandı. İspanyol sürücünün ayağa kalkması birkaç dakikasını aldı ancak kendi başına olay yerinden ayrılabildi.

Piste geri dönen Espargaro, 1. virajda fren yapıp, çakıl havuzuna girdi ve neredeyse ikinci kez düşüyordu. İspanyol sürücü bu kez kazayı önlemeyi başardı. Bunlar seansın tek olayı oldu.

Pol Espargaro, bitime kısa bir süre kalıncaya kadar zaman tablosunda liderliğini sürdürdü ancak Quartararo son bölümde tempo yükselterek sondan bir önceki turunda en hızlı zamanı elde etti.

Yamaha sürücüsü, Espargaro'nun 0.063 saniye önünde birinci olurken, Nakagami de sadece 0.079 saniye geride ilk üçü tamamladı. Bir saniye içinde toplamda 17 sürücü yer aldı.

MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, ısınma turlarını 0.181 saniye geride dördüncü sırada tamamladı ve onu iki Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ve Maverick Vinales takip etti.

Francesco Bagnaia (Ducati), Marc Marquez (Honda), Jorge Martin (Pramac-Ducati) ve Aleix Espargaro ilk 10'u tamamladı.

Valentino Rossi ilk kez ilk 10'a yakın bir yerde yani 11. sırada yer alırken, liderin sadece 0,539 saniye gerisinde kaldı.

Miguel Oliveira (KTM) ve Alex Rins (Suzuki) sırasıyla 12. ve 13. sıralarda yer aldılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Johann Zarco (Pramac-Ducati) 16. sırada yer aldı.

Seans sonucu: