Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir

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Mir ve takım arkadaşı Alex Rins, 2021'de sadece iki kez ilk çizgide yer alabildiler ve bundan ötürü sıralama temposu eksikliği Suzuki'nin en önemli zayıflıklarından birisi oldu.

Takım, Katar'daki antrenmanları sürpriz şekilde 1. ve 3. sıralarda tamamladı. Bu da motosikletin tek turdaki gücünü net şekilde gösteriyordu.

Fakat sıralama turlarına gelindiğinde Mir ancak sekizinci, Rins ise 10. sırada yer alabildi. Bununla beraber Mir, rüzgarlı şartların sonuç üzerinde büyük bir etki yarattığını ve motosikletindeki potansiyelin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti.

2022 Suzuki motosikletinde daha iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda Mir, "Evet, şimdiye kadar öyle hissettim."

"Geçen yıla göre çok daha iyi durumdayız. Problemler yaşamamıza rağmen 1:53.4 yaptım ve bu da gayet iyi bir tur."

"Elbette birkaç ondalık daha gelişebilirdik, düzlüklerde hava koridoruna girerek biraz daha fazlasını elde edebilirsiniz."

"Bence o kadar da kötü değiliz. Biraz daha fazlasını beklesem de çok yakınız ve bu, güzel."

"Sıralama temposunu artırdığımız açık. Motosiklette daha fazla potansiyel var."

"Yapacak bazı işler var çünkü farklı şeyler deneyecek zamanımız yoktu. Yani hâlâ daha iyi hale getirebileceğimiz ve daha fazla zaman bulacağımız belli yerler var."

"Yine de mutluyum. Bakalım yarışta neler yapabileceğiz. Sekizinci sıra ile, başlangıç için kötü bir pozisyonda değiliz. Bu yüzde endişelenmiyorum. Yarın mücadeleye katılabilecek hızımız olduğuna inanıyorum." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

Takım arkadaşı Rins, sıralama turlarında arka yol tutuş eksikliğinden muzdarip olduğunu söylerken, bu kadar çok motosikletin Suzuki'yi geride bırakmasının, günümüzde serinin ne kadar rekabetçi olduğunu net şekilde gösterdiğini belirtti.

Rins, "Tabii ki biraz şaşırdım. Garajdaki çocuklara, antrenmanlarda önünde olduğumuz sürücülerin, sıralama turlarında hızlarını nasıl bu kadar artırabildiğini sordum."

"Açıkçası 0.4 saniye geride, 10. sıradayız. Üçüncü bitiren Marc ile aramızda sadece 0.2 saniye var."

"Belki de motosikletlerin temposu anlamında en yakın yıl olduğunu düşünmemiz gerekiyor çünkü baktığınızda, çok geride değiliz, ilk sürücüden bir saniye kadar uzakta değiliz." dedi.