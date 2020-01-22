Marquez: "İyileşme süreci geçen yıldan daha zor"

Honda sürücüsü Marquez, Sepang'daki sıralama turlarında geçirdiği sakatlık ve Jerez testindeki kazanın ardından Kasım ayının sonunda sağ omzundan ameliyat edilmişti.

2018 sezonunun sonunda diğer omzundan ameliyat olan Marquez, böylelikle arka arkaya ikinci kez omuz ameliyatı oldu ve bu ameliyatlar sonrası omuzlarının yerinden çıkması engellendi.

Geçen yılki ameliyatın daha acı verici olduğunu söyleyen son dünya şampiyonu, bu yılki ameliyat sonrası tüm tatil planlarını iptal etmek zorunda kaldığını ve rehabilitasyon sürecinin beklenenden daha karmaşık geçtiğini dile getirdi.

"Operasyon biraz daha basit gibi görünüyordu, ancak rehabilitasyon süreci tam olarak böyle değildi. Daha kolay bir prosedür gibi görünüyordu, ancak böyle olmaması hayal kırıklığı yarattı."

"İyileşme geçen yıla göre daha şiddetli değildi. Daha az acı verici, ama daha zor."

"Omuzu açığa çıkardığınızda, bundan etkilenen pek çok kas ve sinir var. En ufak bir dokunuşta omuz hareketliliği etkilenebilir. Doktorlar beni bu konuda uyardı."

"İki hafta öncesine kadar sıfır gücüm vardı ve bir bardak suyu bile kaldıramıyordum. Ancak son birkaç gün içinde sinirlerim yanıt vermeye başladı ve biraz iyileştim."

"Sabah iki saat rehabilitasyon yapıyorum ve öğleden sonra iki saat daha yapıyorum, neredeyse bütün günü vücudum üzerinde çalışarak geçiriyorum."

Marquez hâlâ 7-9 Şubat tarihleri arasında Sepang'da yapılacak ilk sezon öncesi testine hazır olmayı bekliyor ve bundan önce yol bisikletinde bir antrenman yapmayı umuyor.

"Geçen yıl testler için tam zamanında hazır olmuştum ve bu yıl da benzer olacak. Son iki haftada ileriye doğru adım attık, ama ondan önce hiç de iyimser değildim ."

Buna rağmen Marquez, 2020 sezonunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğinden emin.

"Ne tür bir sezon geçireceğimizi bilmek zor. Ama ne olursa olsun omzum beni etkilemeyecek. Geçen yılki ilk üç ya da dört yarışta tüm durumu yönetmeliydim çünkü daha az antrenman yapmıştım. Umarım bu sene biraz daha iyi olur, böylece ilk yarıştan itibaren zorlayabilirim."

"Pek çok sürücünün rekabetçi olduğu zor bir sezon olacak. Geçen yıl kolay görünebilir, ama değildi ve şimdi rakiplerimiz yine çok güçlüler."