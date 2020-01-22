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MotoGP / Son dakika

Yamaha, zorlaması daha kolay bir 2020 motosikleti istiyor

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Yamaha, zorlaması daha kolay bir 2020 motosikleti istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 13:22

Iwata merkezli markanın lideri Takahiro Sumi, Yamaha'nın 2020 motosikletinin mücadeleleri kolaylaştırmak için tasarlandığını söyledi.

Yamaha, hayal kırıklığıyla geçen 2018 sezonunun ardından organizasyonel anlamda bazı değişiklikler yapmıştı ve bu kapsamda M1 projesinin başına Sumi geçti.

Japon üretici, bu sayede 2019 sezonunu -üreticiler şampiyonasında- Honda'nın gerisinde ikinci sırada noktaladı. Yıl boyunca Maverick Vinales iki yarış kazanmayı başardı ve sürücüler şampiyonasında Marc Marquez ile Andrea Dovizioso'nun gerisinde üçüncü oldu.

2020 sezonu öncesinde konuşan Sumi, Motorsport.com'la yaptığı özel röportajda yeni motosikleti mücadelelerde güçlü olacak şekilde tasarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sumi, "Önden başlayarak yarış kazanmak, şu anda bunu yapabilmenin tek yolu. Eğer ideal hat, öndeki sürücü tarafından bozuluyorsa o zaman yeterince hızlı olamıyoruz."

"Başka bir deyişle, sürücülerin savaşmasını zorlaştırıyor. Yetersiz kaldığımız yer orası."

"Yarışlarda gücümüzü yeniden kazanmak için çalışmamız gerekiyor ve öyle yapıyoruz. Elbette geliştirilmesi gereken en büyük yer motor."

"Yamaha olarak daha önce yüksek hızlarda yenmemizin mümkün olmadığı rakiplerimizi tekrar yenebileceğimizden emin olmalıyız."

"Üreticinin felsefesi, beygir gücünü arttırmak ya da paketin komple dengesini geliştirerek daha fazla hız yakalamaya çalışma." dedi.

Vinales, 2019 yılında Assen ile Sepang'da iki zafer alırken, Yamaha'nın çaylağı Fabio Quartararo da M1 uydu motosikletiyle düzenli olarak ön tarafta yer aldı.

Sumi, şaside yaptıkları sürekli değişiklikleri durdurup, motor karakterine odaklanmalarıyla performans artışı sağladıklarını söyledi.

Sumi şunları söyledi: "2017 ve 2018 zor sezonlardı. Kazanmakta zorlandık ve sonuç getirmeyen pek çok güncelleme sunduk."

"Pek çok sorun vardı, bu yüzden 2019 kışında daha güvenli bir temel oluşturmak için geriye bakıp neyi yanlış yaptığımızı belirlemeye çalıştık."

"Ducati'yi yenebilecek bir motorumuz yoktu. Bu yüzden motosikletin virajlarda süper hızlı olmasını sağlayan bir felsefe benimsedik. Güç ünitemizin virajlarda daha iyi olmasını sağladık."

"Aynı anda yüksek ve orta hızda performans elde etmek zor. 2019 motosikleti bu yüzden virajlardan çıkarken hızlanmayı artırmayı amaçlıyordu."

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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