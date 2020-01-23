2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
01 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
279 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
293 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı

paylaşım
yorumlar
2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Oca 2020 12:02

Dorna ve FIM, Ağustos ayında sunulan taslak takvimin son halini yayınladı ve böylelikle takvimde 20 yarış olacak.

Dorna ve FIM, bu sabah 2020 MotoGP takviminin son versiyonunu yayınlarken, Ağustos sonunda sunulan taslak takvime kıyasla hiçbir değişiklik olmadı.

Takvimde beklendiği üzere 20 yarış bulunuyor ve sezon 8 Mart'ta Katar'da başlıyor.

Tayland artık sezonun ikinci yarışı haline gelirken, iki hafta sonra Amerika ve ardından Arjantin yarışları yapılıyor.

Sezon arası Temmuz ve Ağustos ayları arasında olacak. 12 Temmuz'daki Finlandiya yarışı, uzun yıllar sonra KymiRing'le takvime girecek ve ilk yarının son yarışı olacak.

Yaz arasından sonraki ilk yarış 9 Ağustos'ta Brno'da yapılacak.

Sezon 15 Kasım'da Valencia'da son bulacak ve MotoGP tarihinin en uzun sezonu olarak tarihe geçecek.

2020 MotoGP takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
8 Mart Katar Losail
22 Mart Tayland Buriram
5 Nisan Amerika Austin
19 Nisan Arjantin Termas de Rio Hondo
3 Mayıs İspanya Jerez
17 Mayıs Fransa Le Mans
31 Mayıs Italya Mugello
7 Haziran Katalonya Barcellona
21 Haziran Almanya Sachsenring
28 Haziran Hollanda Assen
12 Temmuz Finlandiya  KymiRing
9 Ağustos Çek Cumhuriyeti  Brno
16 Ağustos Avusturya Red Bull Ring
30 Ağustos Britanya Silverstone
13 Eylül San Marino Misano
4 Ekim Aragon Motorland Aragon
18 Ekim İspanya Motegi
25 Ekim Avustralya Phillip Island
1 Kasım Malezya Sepang
15 Kasım Valencia Valencia
Sonraki haber
Marquez: "İyileşme süreci geçen yıldan daha zor"

Önceki haber

Marquez: "İyileşme süreci geçen yıldan daha zor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Matteo Nugnes

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 aracında sorunlarla boğuşuyor olabilir!

2
Formula 1

Ferrari, 18 inç lastik testine sadece Leclerc ile katılacak

1s
3
Formula 1

Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!

4
Formula 1

Rosenqvist: "Sadece yarış kazanabilirsem F1'e geçerim"

3s
5
Formula 1

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor, Hamilton yeni sözleşmeye yakın

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı
MGP

2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı

Marquez: "İyileşme süreci geçen yıldan daha zor"
MGP

Marquez: "İyileşme süreci geçen yıldan daha zor"

Yamaha, mücadele etmesi daha kolay bir 2020 motosikleti istiyor
MGP

Yamaha, mücadele etmesi daha kolay bir 2020 motosikleti istiyor

Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı
MGP

Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı

Marquez, Sepang'da ekstra test yapacak
MGP

Marquez, Sepang'da ekstra test yapacak

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
5 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
14 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.