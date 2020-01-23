2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı
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Dorna ve FIM, Ağustos ayında sunulan taslak takvimin son halini yayınladı ve böylelikle takvimde 20 yarış olacak.
Dorna ve FIM, bu sabah 2020 MotoGP takviminin son versiyonunu yayınlarken, Ağustos sonunda sunulan taslak takvime kıyasla hiçbir değişiklik olmadı.
Takvimde beklendiği üzere 20 yarış bulunuyor ve sezon 8 Mart'ta Katar'da başlıyor.
Tayland artık sezonun ikinci yarışı haline gelirken, iki hafta sonra Amerika ve ardından Arjantin yarışları yapılıyor.
Sezon arası Temmuz ve Ağustos ayları arasında olacak. 12 Temmuz'daki Finlandiya yarışı, uzun yıllar sonra KymiRing'le takvime girecek ve ilk yarının son yarışı olacak.
Yaz arasından sonraki ilk yarış 9 Ağustos'ta Brno'da yapılacak.
Sezon 15 Kasım'da Valencia'da son bulacak ve MotoGP tarihinin en uzun sezonu olarak tarihe geçecek.
2020 MotoGP takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|8 Mart
|Katar
|Losail
|22 Mart
|Tayland
|Buriram
|5 Nisan
|Amerika
|Austin
|19 Nisan
|Arjantin
|Termas de Rio Hondo
|3 Mayıs
|İspanya
|Jerez
|17 Mayıs
|Fransa
|Le Mans
|31 Mayıs
|Italya
|Mugello
|7 Haziran
|Katalonya
|Barcellona
|21 Haziran
|Almanya
|Sachsenring
|28 Haziran
|Hollanda
|Assen
|12 Temmuz
|Finlandiya
|KymiRing
|9 Ağustos
|Çek Cumhuriyeti
|Brno
|16 Ağustos
|Avusturya
|Red Bull Ring
|30 Ağustos
|Britanya
|Silverstone
|13 Eylül
|San Marino
|Misano
|4 Ekim
|Aragon
|Motorland Aragon
|18 Ekim
|İspanya
|Motegi
|25 Ekim
|Avustralya
|Phillip Island
|1 Kasım
|Malezya
|Sepang
|15 Kasım
|Valencia
|Valencia
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|Seri
|MotoGP
|Editör
|Matteo Nugnes
2020 MotoGP takviminin son hali açıklandı
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