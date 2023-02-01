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Marquez: "Favori biz değiliz"

Marc Marquez, uzun zamandır ilk kez ne Honda'nın ne de kendisinin bir MotoGP sezonuna favori olarak başlamadığını söylüyor.

Szántó Dániel
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marquez: "Favori biz değiliz"
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Kolunu kırmasının ardından eski formunu yakalamak adına elinden geleni yapan fakat birden fazla operasyon geçirmesine rağmen bir türlü eski haline dönemeyen Marquez, geçen yıl dördüncü kez bıçak altına yatmıştı.

Bu operasyon sayesinde Marquez, artık kendisini daha iyi hissediyor ve kışın antrenmanlarını epey artırdı.

Bu sakatlık Marquez'e, muhtemel dünya şampiyonluklarına mâl oldu ve artık yeniden şampiyon olup olamayacağı büyük bir muamma.

Hâlâ hızlı olduğunu göstermeye devam eden Marquez, kendisini çok daha iyi hissetse de, 2023 için kendisini favori olarak görmüyor.

GQ'ya konuşan İspanyol sürücü, "Kendime koyduğum temel hedef Mart ayındaki ilk yarışa sorunsuz şekilde katılmak."

"O zaman kolumun neleri yüzde 100 yapabileceğini bileceğim, tabii ki bu tamamen sağlıklı bir kolun yüzde 100'ü olmayacak."

"Ancak kolumu, sürüş için mükemmel bir işlevselliğe getirmemiz gerekiyor ve sanırım yavaş yavaş buna yaklaşıyoruz çünkü artık çok daha iyi olduğunu görebiliyorum."

"Sanırım uzun zamandır ilk kez bir sezona favori olarak başlamıyoruz, hatta benim durumum ya da Honda'nın durumu nedeniyle şampiyonanın ilk üç ya da dört favorisi arasında bile değiliz."

"Haliyle en azından ilk yarışlarda gerçekçi olmalıyım, aksi takdirde hayal kırıklığı üstüne hayal kırıklığı yaşarım." dedi.

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