Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

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Valentino Rossi şüphesiz MotoGP'nin en büyük efsanesi olarak kabul görünüyor ve hemen hemen tüm motor sporları dünyası, İtalyan sürücüye hayranlık duyuyor.

Henüz Fabio Quartararo için aynı şey söylenemez ancak onları birbirine bağlayan bazı şeyler var. Örneğin "The Doctor" başarılarının büyük bir kısmını Yamaha ile yakaladı; Şimdi aynı şeyi Quartararo da yapıyor.

Quartararo, 2021'de kariyerinin ilk şampiyonluğunu burada aldı ve geçen sezon bunu koruyacak gibi görünse de, sonunda şampiyonluk Bagnaia'ya gitti.

Yamaha sürücüsü 2023'te yeniden şampiyon olmak istiyor ve şimdi Road Racing World'e, Rossi benzetmelerini yorumladı.

Quartararo, "Kendi karakterime sahip olmak harika bir şey çünkü inanılmaz hızlı olan ama kişisel karakteri (profili) olmayan sürücüler var."

"İnsanlar genellikle karizmamın Valentino'nun karizmasına yakın olduğunu söylüyorlar ki bu büyük bir onur."

"MotoGP'de bir on yıl kadar daha yarışmak istiyorum. Tabii ki bu, sakatlık durumumun nasıl gideceğine de bağlı."

"Umarım o kadar uzun sürmez ama en azından 32 ya da 33 yaşıma kadar yarışmak istiyorum." dedi.

Yeni sezonla ilgili de Quartararo, sezon öncesi testinin önemine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Orada, özellikle de düzlük hızı açısından motosikletin iyi olup olmadığını ilk beş turda anlayacağım."

"Şasi ve diğer her şey konusunda biraz daha bilgi sahibi olmam gerekiyor ama motorun iyileşip iyileşmediğini hemen anlayacağım."