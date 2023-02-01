Önceki / Marquez: "Favori biz değiliz"
MotoGP Haberler

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

Fabio Quartararo, şampiyonluğu kaybettiği 2022 yılının ardından yeni sezonu heyecanla bekliyor ve kendisine yapılan Valentino Rossi benzetmeleriyle de gurur duyuyor.

Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"
Haberi dinle

Valentino Rossi şüphesiz MotoGP'nin en büyük efsanesi olarak kabul görünüyor ve hemen hemen tüm motor sporları dünyası, İtalyan sürücüye hayranlık duyuyor.

Henüz Fabio Quartararo için aynı şey söylenemez ancak onları birbirine bağlayan bazı şeyler var. Örneğin "The Doctor" başarılarının büyük bir kısmını Yamaha ile yakaladı; Şimdi aynı şeyi Quartararo da yapıyor.

Quartararo, 2021'de kariyerinin ilk şampiyonluğunu burada aldı ve geçen sezon bunu koruyacak gibi görünse de, sonunda şampiyonluk Bagnaia'ya gitti.

Yamaha sürücüsü 2023'te yeniden şampiyon olmak istiyor ve şimdi Road Racing World'e, Rossi benzetmelerini yorumladı.

Quartararo, "Kendi karakterime sahip olmak harika bir şey çünkü inanılmaz hızlı olan ama kişisel karakteri (profili) olmayan sürücüler var."

"İnsanlar genellikle karizmamın Valentino'nun karizmasına yakın olduğunu söylüyorlar ki bu büyük bir onur." 

"MotoGP'de bir on yıl kadar daha yarışmak istiyorum. Tabii ki bu, sakatlık durumumun nasıl gideceğine de bağlı."

"Umarım o kadar uzun sürmez ama en azından 32 ya da 33 yaşıma kadar yarışmak istiyorum." dedi.

Yeni sezonla ilgili de Quartararo, sezon öncesi testinin önemine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Orada, özellikle de düzlük hızı açısından motosikletin iyi olup olmadığını ilk beş turda anlayacağım."

"Şasi ve diğer her şey konusunda biraz daha bilgi sahibi olmam gerekiyor ama motorun iyileşip iyileşmediğini hemen anlayacağım."

paylaşım
yorumlar

Marquez: "Favori biz değiliz"
Daha fazlası
Dorogi László
Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

Formula 1

Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız" Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

"De Vries'in sürüş tarzı Rosberg'e benziyor"

"De Vries'in sürüş tarzı Rosberg'e benziyor"

Formula 1

"De Vries'in sürüş tarzı Rosberg'e benziyor" "De Vries'in sürüş tarzı Rosberg'e benziyor"

Vandoorne: "Schumacher ne yapacağına kendisi karar vermeli"

Vandoorne: "Schumacher ne yapacağına kendisi karar vermeli"

Formula 1

Vandoorne: "Schumacher ne yapacağına kendisi karar vermeli" Vandoorne: "Schumacher ne yapacağına kendisi karar vermeli"

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Yamaha Factory Racing renk düzeni tanıtım
MotoGP
Yamaha Factory Racing renk düzeni tanıtım

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım" Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

MotoGP

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Valencia GP
MotoGP
Valencia GP

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu" Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti"

Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti"

Villicum
World Superbike
Villicum

Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti" Toprak: "Arjantin'deki kazanın ardından WSBK şampiyonluk umutlarım bitti"

Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış

Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış

Aragon GP
MotoGP
Aragon GP

Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış

Quartararo: "Yarışımı kurtarmak için gerekirse temas yaşayacağım"

Quartararo: "Yarışımı kurtarmak için gerekirse temas yaşayacağım"

Aragon GP
MotoGP
Aragon GP

Quartararo: "Yarışımı kurtarmak için gerekirse temas yaşayacağım" Quartararo: "Yarışımı kurtarmak için gerekirse temas yaşayacağım"

Son Haberler

Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

F1 Formula 1

Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu? Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı

Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı

F1 Formula 1

Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı

WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

SBK World Superbike

WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor

Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor

F1 Formula 1

Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.