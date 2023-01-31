Honda, yeni motosikletini 22 Şubat'ta tanıtacak
Honda'nın tanıtım tarihi değişti. Honda, RC213V'nin örtüsünü 22 Şubat'ta Madrid'de kaldıracak.
Honda'nın planında değişiklik var: Başlangıçta açıklanan tarih değiştirildi. Buna göre Marc Marquez ve Joan Mir'in yeni RC213V'si 22 Şubat'ta tanıtılacak.
Etkinlik yeri için Madrid seçilirken, lansman 1995'ten beri takımın ana sponsoru olan Repsol'ün İspanya'daki kampüsünde yapılacak.
Bu yıl Marc Marquez'in yanında, MotoGP kariyeri boyunca Suzuki'de yarışan ve 2020'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Joan Mir olacak.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Gözler aynı zamanda RC213V'nin üzerinde olacak çünkü son üç yılda yaşananlardan sonra artık Japon üreticinin iyi bir motosiklet üretmesi isteniyor.
Giderek daha rekabetçi ve acımasız hale gelen rekabette öne geçmek adına hem fabrikada ve garajda birçok çalışma yapıldı.
Honda'nın lansman tarihini onaylanmasıyla, lansman takvimi neredeyse tamamlandı. Eksik olan tek şey, sunum tarihi ve yeri hâlâ bilinmeyen Mooney VR46 ekibinin duyurusu gibi görünüyor.
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