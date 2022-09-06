Marquez 100 günün ardından geri döndü, bugün Honda'nın 2023 prototipini test edecek

Haberi dinle

MotoGP'nin 2 gün sürecek resmi Misano testi bugün başladı ve tıpkı önceden planlandığı gibi Marc Marquez bu sabah RC213V'ye geri döndü.

Marquez, lokal saat ile yaklaşık olarak 09.45'te motosikletine geri döndü ve piste çıktı. İspanyol sürücü, son olarak 29 Mayıs'ta Mugello'da gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinde MotoGP motosikleti sürmüştü.

Marquez, 29 Mayıs'taki yarışın ardından sağ kolundan 4. kez ameliyat olmak için Amerika'ya gitmişti. Ameliyat başarılı geçmişti ve İspanyol sürücü, sonrasında rehabilitasyon sürecine girdi.

İspanyol sürücü, başarılı tedavi sürecinin ardından ilk olarak yol motosikletleriyle iki test gerçekleştirdi ve bugün de MotoGP motosikletine geri döndü.

Honda sürücüsü, ilk olarak hissiyatı ve nasıl hissettiğini görmek adına 2022 motosikleti ile piste çıktı ve sağ kolunun 300 beygirlik canavarı kontrol edebilecek güce sahip olduğunu teyit etti.

Marquez, 2022 motosikleti ile bugün çıktığı ilk sürüşünde 6 tur tamamladı ve en iyi derecesi 1:33.561'di. Meşhur 93 numara, 6 turluk ilk sürüşünün ardından pite geldi ve sonrasında bir daha piste çıkarak 6 tur daha tamamladı.

İkinci çıkışında ise tur zamanını 1:32.848'e indirdi. Böylelikle İspanyol sürücü 40 dakikada yaklaşık 12 tur tamamlamış oldu. Honda garajındaki genel hissiyat ise her şeyin iyi bir şekilde çalıştığı ve gittiği yönünde.

Stefan Bradl, bu sabah yeni Honda RC213V 2023'ü test etti. Öğlen seansında ise Marquez yeni prototipi test edecek. Fotoğraf: Germán Garcia Casanova

Honda, Misano testinin ilk gününde 2023 motosikletini test ediyor ve testlerin ilk saatlerinde şu ana dek sadece yukarıdaki tamamen siyah motosikleti görebildik. Marquez, 2022 versiyon ile yeniden MotoGP motosikletine alışmaya çalışırken, Stefan Bradl da sabah seansında 2023 prototipini test etti. Bradl, 2023 prototipi ile 18 tur tamamladı ve en iyi derecesi 1:33.363 oldu.

Motorsport.com, bugün öğlen seansında ise Marquez'in 2023 motosikletini test edeceğini öğrendi. Eğer her şey beklendiği gibi giderse, Marquez lokal saatle 13.00-14.00 arası yeni motosikleti test edebilecek.

Buna ek olarak yeni bir KTM 2023 prototipi de gördük. Yeni prototipi KTM için Dani Pedrosa test etti. Pedrosa, yeni prototip ile 11 tur tamamladı ve en iyi derecesi 1:34.589'du.