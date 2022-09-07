Misano MotoGP yarışında liderlerin hızı Miller'ın 'gözünü korkutmuş'

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Avustralyalı, pole pozisyonundan başladığı ilk turun ardından 4. virajda kaza yaparak galibiyet umutlarını kaybetti. Miller, kırılmış aerodinamik kanadı ve çalışmayan arka freniyle yarışa 18. sıradan yeniden katıldı.

Miller, yarışta potansiyel bir galibiyeti kaçırdığını düşünse de, Bagnaia ve Bastianini'nin temposunu göz önüne aldığında 'kesinlikle kazanabileceğini' söylemekten çekiniyor.

Miller, "Açıkçası, 'kesinlikle kazanabilirdim' diyemiyorum."

"Öndekilerin (Bagnaia ve Bastianini) tur zamanlarını gördüğümde şoka uğradım. Gerçekten çok etkileyiciydi. 27 turluk lastiklerle 1.31.9 ve 1.31.8'lik turlar atıyorlardı."

"Bu oldukça korkutucu çünkü bu turlar benim pole turumla aynıydı. İnanılmaz bir tempoları vardı ve zorladıkları çok belliydi."

"Bu yüzden yaptığım kazanın, galibiyet için kaçırılmış bir fırsat olup olmadığını tam olarak bilemiyorum." dedi.

Kaza hakkında konuşan Miller, 3. viraja derinden girdiğini ve bu sebeple motosikletini 4. virajın frenleme bölgesi için yeterince yavaşlatamadığını söyledi.

"Starttan sonra arkamdaki gruptan ayrılmak için en başından beri zorladım."

"Aslında ilk turum gayet iyiydi. İkinci turda 3. viraja biraz derinden girdim, ardından 4. viraja da hızlı girince frenleme bölgesinde motosikleti yavaşlatamadım."

"Bunun sonucunda kerb dışına taştım. Normalde motosikleti apekse kaydırabilirdim, sadece motosikleti durdurduğum için biraz zaman kaybederdim fakat kerb dışına çıktığımda motosikleti kontrol edemedim."

"Tam limitte olduğumu biliyordum ve sonucunda motosikleti kontrol edemedim. Kazadan sonra motosiklete geri binip devam ettim fakat arka frenim yoktu."

"Arka freni ve bir tarafında kanatları olmayan bir motosikleti sürmek zor oldu. Ama pes etmedim, sonuna kadar zorlamaya devam ettim. Motosiklet genel olarak iyi hissettirdi, yol tutuşu da gayet iyiydi. Bu yüzden eğer kaza olmasaydı neler olabileceğini düşünmekten kendimi alamıyorum." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images