Bastianini, son virajda kazaya karışmak istememiş
Enea Bastianini, son virajda Francesco Bagnaia'ya atak yapmadığını belirtiyor ve bunun çılgınlık olacağını söylüyor.
Geçtiğimiz haftalarda gelecek sezon Ducati fabrika takımında yarışacağı açıklanan Bastianini, Misano'da sezonun dördüncü galibiyeti için Bagnaia ile kıyasıya mücadele etti -hatta ikili son turdayken 4. virajda neredeyse temas bile edeceklerdi.
İkili damalı bayrağı 0.034 saniye farkla görürken, zafere ulaşan taraf Bagnaia oldu.
Son virajda iyimser bir hamlede bulunmasının aptalca olacağını düşünen Bastianini, "Kazanmak için her şeyimle denedim, ancak Pecco [Bagnaia] da inanılmaz bir tur attı.
"4. virajda denedim ve dışa açıldım, sonrasında tekrar denedim ve son viraja gelinirken çok yakındım, ancak bir atak yapmak çılgınlık olurdu, ikimiz de kaza yapabilirdik."
"Açıkçası biraz hızlanmak için motosikleti zorlandım, ancak sorun yok." dedi.
2021 model Ducati motosikletinin yol tutuşu konusunda zayıf olmasından ötürü ilk turlarda zorlanan Bastianini, belli bir noktadan sonra tempo yakaladı ve rakiplerini bir bir avlamayı başardı.
Son turda geçiş yapma fırsatı yakalayan ancak 4. virajda bir frenaj hatası yaparak Bagnaia'ya ihtiyacı olan birkaç metreyi veren İtalyan sürücü, galibiyetin imkansız olduğunu düşünüyor.
Bastianini, "Evet, [4. virajda] çok sert fren yaptım ve geçişi tamamlamaya çalıştım, ama biraz geç kaldım ve dışarıdan gitmeyi tercih ettim."
"Son virajda tekrar denedim ama Pecco çok geç fren yaptı -dolayısıyla bugün benim için galibiyet imkansızdı." dedi.
Enea Bastianini, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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