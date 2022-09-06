Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum" Sonraki / Marquez 100 günün ardından geri döndü, bugün Honda'nın 2023 prototipini test edecek
MotoGP / San Marino GP Haberler

Bastianini, son virajda kazaya karışmak istememiş

Enea Bastianini, son virajda Francesco Bagnaia'ya atak yapmadığını belirtiyor ve bunun çılgınlık olacağını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bastianini, son virajda kazaya karışmak istememiş
Haberi dinle

Geçtiğimiz haftalarda gelecek sezon Ducati fabrika takımında yarışacağı açıklanan Bastianini, Misano'da sezonun dördüncü galibiyeti için Bagnaia ile kıyasıya mücadele etti -hatta ikili son turdayken 4. virajda neredeyse temas bile edeceklerdi.

İkili damalı bayrağı 0.034 saniye farkla görürken, zafere ulaşan taraf Bagnaia oldu. 

Son virajda iyimser bir hamlede bulunmasının aptalca olacağını düşünen Bastianini, "Kazanmak için her şeyimle denedim, ancak Pecco [Bagnaia] da inanılmaz bir tur attı.

"4. virajda denedim ve dışa açıldım, sonrasında tekrar denedim ve son viraja gelinirken çok yakındım, ancak bir atak yapmak çılgınlık olurdu, ikimiz de kaza yapabilirdik."

"Açıkçası biraz hızlanmak için motosikleti zorlandım, ancak sorun yok." dedi.

2021 model Ducati motosikletinin yol tutuşu konusunda zayıf olmasından ötürü ilk turlarda zorlanan Bastianini, belli bir noktadan sonra tempo yakaladı ve rakiplerini bir bir avlamayı başardı.

Son turda geçiş yapma fırsatı yakalayan ancak 4. virajda bir frenaj hatası yaparak Bagnaia'ya ihtiyacı olan birkaç metreyi veren İtalyan sürücü, galibiyetin imkansız olduğunu düşünüyor.

Bastianini, "Evet, [4. virajda] çok sert fren yaptım ve geçişi tamamlamaya çalıştım, ama biraz geç kaldım ve dışarıdan gitmeyi tercih ettim."

"Son virajda tekrar denedim ama Pecco çok geç fren yaptı -dolayısıyla bugün benim için galibiyet imkansızdı." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"
Önceki haber

Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"
Sonraki haber

Marquez 100 günün ardından geri döndü, bugün Honda'nın 2023 prototipini test edecek

Marquez 100 günün ardından geri döndü, bugün Honda'nın 2023 prototipini test edecek
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum" San Marino GP
MotoGP

Bagnaia: "Şampiyonluğu düşünmemeye çalışıyorum"

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor
MotoGP

Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor San Marino GP
MotoGP

Bagnaia henüz şampiyonluğu düşünmek istemiyor

Son Haberler

Marquez: “Misano’daki testlerde keyif almaktan çok acı çekiyordum”
MotoGP MotoGP

Marquez: “Misano’daki testlerde keyif almaktan çok acı çekiyordum”

Misano’daki testlerde Honda ile MotoGP’ye tekrardan adım atan Marc Marquez, “keyif almaktan çok acı çektiğini” söyledi ve yarışlara geri dönüp dönmeyeceği konusunda açık kapı bıraktı.

Pol Espargaro: "Yarışlara geriden başlarsanız belaya bulaşma olasılığınız artar"
MotoGP MotoGP

Pol Espargaro: "Yarışlara geriden başlarsanız belaya bulaşma olasılığınız artar"

Honda'dan ayrılmaya hazırlanan Pol Espargaro, San Marino GP'sinin ilk turunda kazaya karışmasının sebebi olarak yarışlara çok geriden başlıyor olmasını gösterdi.

Misano MotoGP yarışında liderlerin hızı Miller'ın 'gözünü korkutmuş'
MotoGP MotoGP

Misano MotoGP yarışında liderlerin hızı Miller'ın 'gözünü korkutmuş'

Jack Miller, Ducati sürücüleri Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini'nin MotoGP San Marino Grand Prix'sindeki hızlarına oldukça şaşırdığını söyledi.

Marquez 100 günün ardından geri döndü, bugün Honda'nın 2023 prototipini test edecek
MotoGP MotoGP

Marquez 100 günün ardından geri döndü, bugün Honda'nın 2023 prototipini test edecek

Marc Marquez, MotoGP motosikletinden 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinde inmişti ve o yarışın ardından sağ kolundan 4. kez ameliyat olmak için Amerika'ya gitmişti. Bugün, o yarıştan 100 gün sonra, İspanyol sürücü yeniden MotoGP motosikletine geri döndü. Marquez, sabah seansında 2022 motosikletini sürerken, öğlen seansında yeni 2023 prototipini test etmesi bekleniyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.