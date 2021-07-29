Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”

İlk dokuz yarıştan dört galibiyetle ayrılan ve yaz tatili öncesinde 34 puanlık bir farkla şampiyona lideri konumunda olan Quartararo, 2021'de Yamaha'nın şüphesiz en iyi sürücüsü oldu.

Vinales, Katar GP'deki müthiş galibiyetinin ardından Hollanda GP’ye kadar podyum pozisyonlarına yakın sonuçlar alamadı.

Yamaha'nın yürürlükte olan iki yıllık sözleşmenin bu sezonun sonunda feshedilmesini talep etmesi nedeniyle Vinales ve Yamaha arasındaki ilişki 2021'de sona erecek.

Vinales'in 2022'de Aprilia'ya katılması bekleniyor olmasına rağmen geçen hafta Yamaha'dan ayrılma kararının ardından geleceğinin "belirsiz" olduğunu kabul edildi.

2017'de Yamaha'daki yerini Vinales'e kaptıran Lorenzo, Sky Sports İtalya'ya verdiği röportajda Vinales-Yamaha ayrılığının bir sürpriz olduğunu düşünüyor.

Lorenzo, "Herkes, Yamaha-Vinales ilişkisinin sorunsuz olmadığını biliyordu ama kimse bu ayrılığı beklemiyordu."

"Vinales, neredeyse her zaman ondan üstün olan Quartararo'nun hızı yüzünden çok zorlandı.”

"Bu kolay değil. Potansiyeli olmasına rağmen Yamaha'da beş yıl boyunca şampiyonluk kazanamaması onu başka bir yola gitmek zorunda bıraktı.”

"Aprilia oldukça gelişti ama oraya gideceği kesin değil. Suzuki veya Ducati'ye de gidebilir. Ne yapacağını göreceğiz.” dedi.

Ducati, şimdiden Vinales ile anlaşamayacağını açıkça belirtti. Ayrıca, Suzuki'nin 2022 kadrosu da Joan Mir ve Alex Rins olarak belirlendi.

Vinales, 2022'de ara vermeyi de değerlendirdi ancak bunun kendisi için pek iyi olacağını düşünmüyor.

Sky Italya’ya verdiği röportajın devamında Lorenzo, 2021 şampiyonası hakkında görüşlerini de dile getirdi. Quartararo'nun geçen yıldan daha "olgun" olduğunu ve kazanmak için "kesinlikle favori" olduğunu belirtti.

Lorenzo, “Marc Marquez’in sakatlığı nedeniyle 2020’de yarışmaması, şampiyonayı tuhaf bir hale getirdi.”

“Quartararo, bu sezon oldukça olgunlaştı ve geçtiğimiz sezona kıyasla güçlendi.”

“Şampiyonluk için kesinlikle favori o [Quartararo]. Fakat Marquez’in de yavaş yavaş daha güçlü bir hale geleceğine eminim.” diye ekledi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna