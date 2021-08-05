Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”
MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Autosport, Valentino Rossi'nin desteklediği Marco Bezzecchi'nin 2022 MotoGP sezonunda Petronas SRT ile yarışmaya hazırlandığını öğrendi.

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor

2022 MotoGP sürücü pazarı, Maverick Vinales'in sezon sonunda Yamaha fabrika takımından ayrılacağını açıklamasının ardından bir anda değişmişti.

İspanyol sürücü geleceğiyle ilgili durumun şu anda "durma noktasında" olduğunu belirtse de, Vinales'in gelecek sezon Aprilia'ya katılabileceği tahminleri yapılıyor.

Mevcut SRT sürücüsü Franco Morbidelli, 2022'de Vinales'in yerine Yamaha fabrika takımına geçme konusunda mantıklı bir seçim olacak.

Fakat Valentino Rossi'nin sezon sonunda emekli olması beklendiği için SRT'de doldurulması gereken iki boş koltuk oluşacak.

Dorna Sports, perşembe sabahı, Rossi'nin TSi 17:00'de gelecek planlarını açıklayacağı özel bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Şu anda Rossi'nin yapacağı açıklamanın ne olacağı bilinmiyor fakat İtalyan  sürücü ya 2022'de emekli olacağını açıklayacak ya da kendi VR46 ekibi adına yarışacağını duyuracak.

Moto2'de VR46 için yarışan Bezzecchi'ye 2021 için Aprilia koltuğu önerilmişti ancak İtalyan sürücü bu teklifi geri çevirdi.

Fakat Autosport, Bezzecchi'nin gelecek sezon için SRT ile anlaşmaya vardığını öğrendi. Bu anlaşmanın fabrika motosikleti mi yoksa Franco Morbidelli'nin eski A-versiyon motosikleti için mi olduğu henüz belli değil.

SRT'nin gelecek yıl için ilk tercihi, Ajo KTM ile gösterdiği performansla ses getiren Moto2 sürücüsü Raul Fernandez'di.

Ancak Fernandez, KTM'nin baskısının ardından gelecek yıl Tech ile MotoGP'de yarışacak.

paylaşım
yorumlar
Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”

Önceki haber

Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner: "Red Bull, yaz tatilinden sonra savaşacak"

15 dk
2
Formula 1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

23 s
3
Formula 1

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''

17 s
4
Formula 1

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

1 s
5
Formula 1

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

2 s
Son Haberler
Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor
MOTOGP

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor

1 s
Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”
MOTOGP

Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”

29 Tem 2021
Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''
MOTOGP

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''

28 Tem 2021
Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor
MOTOGP

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

28 Tem 2021
Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”
MOTOGP

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

28 Tem 2021
Son Videolar
Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek 00:40
MotoGP
22 s

Dani Pedrosa, Avusturya'da MotoGP'ye geri dönecek

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

Oriol Puigdemont Daha fazlası
Oriol Puigdemont
Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor! Hollanda GP
MotoGP

Vinales, 2022'de Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor!

Pedrosa, Misano'da MotoGP'ye geri dönmeye hazırlanıyor San Marino GP
MotoGP

Pedrosa, Misano'da MotoGP'ye geri dönmeye hazırlanıyor

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"
Formula 1

Brivio: "Alonso ile konuşmak, Mir'le konuşmaktan farksız"

Çok Okunanlar Bugün

Horner: "Red Bull, yaz tatilinden sonra savaşacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Red Bull, yaz tatilinden sonra savaşacak"

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

FIA'nın yeni teknik direktifi, Honda'yı yavaşlatmış olabilir
Formula 1 Formula 1

FIA'nın yeni teknik direktifi, Honda'yı yavaşlatmış olabilir

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı
Formula 1 Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Masi, Spa 24 Saat'teki büyük kazaya rağmen pistin F1 için güvenli olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Masi, Spa 24 Saat'teki büyük kazaya rağmen pistin F1 için güvenli olduğunu düşünüyor

Son Haberler

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor
MotoGP MotoGP

Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor

Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”
MotoGP MotoGP

Lorenzo: “Quartararo’nun hızı, Vinales'i çok zorladı”

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''
MotoGP MotoGP

Puig: ''İnsanlar bir süreliğine Marc Marquez'in kim olduğunu unuttu''

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor
MotoGP MotoGP

Crutchlow, Petronas SRT ile üç yarışlığına MotoGP'ye geri dönüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.