Bezzecchi, 2022'de Petronas SRT ile yarışmaya hazırlanıyor

2022 MotoGP sürücü pazarı, Maverick Vinales'in sezon sonunda Yamaha fabrika takımından ayrılacağını açıklamasının ardından bir anda değişmişti.

İspanyol sürücü geleceğiyle ilgili durumun şu anda "durma noktasında" olduğunu belirtse de, Vinales'in gelecek sezon Aprilia'ya katılabileceği tahminleri yapılıyor.

Mevcut SRT sürücüsü Franco Morbidelli, 2022'de Vinales'in yerine Yamaha fabrika takımına geçme konusunda mantıklı bir seçim olacak.

Fakat Valentino Rossi'nin sezon sonunda emekli olması beklendiği için SRT'de doldurulması gereken iki boş koltuk oluşacak.

Dorna Sports, perşembe sabahı, Rossi'nin TSi 17:00'de gelecek planlarını açıklayacağı özel bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Şu anda Rossi'nin yapacağı açıklamanın ne olacağı bilinmiyor fakat İtalyan sürücü ya 2022'de emekli olacağını açıklayacak ya da kendi VR46 ekibi adına yarışacağını duyuracak.

Moto2'de VR46 için yarışan Bezzecchi'ye 2021 için Aprilia koltuğu önerilmişti ancak İtalyan sürücü bu teklifi geri çevirdi.

Fakat Autosport, Bezzecchi'nin gelecek sezon için SRT ile anlaşmaya vardığını öğrendi. Bu anlaşmanın fabrika motosikleti mi yoksa Franco Morbidelli'nin eski A-versiyon motosikleti için mi olduğu henüz belli değil.

SRT'nin gelecek yıl için ilk tercihi, Ajo KTM ile gösterdiği performansla ses getiren Moto2 sürücüsü Raul Fernandez'di.

Ancak Fernandez, KTM'nin baskısının ardından gelecek yıl Tech ile MotoGP'de yarışacak.