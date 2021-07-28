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Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso’nun Aprilia’nın testlerinde “çok rekabetçi olmadığını” ve onu, 2022’de takım arkadaşı olarak düşünmenin zor olduğunu söyledi.

Espargaro: “Dovizioso, Aprilia MotoGP testlerinde çok rekabetçi değildi”

3 kez MotoGP şampiyona ikincisi geçtiğimiz yılın sonunda Ducati fabrika takımıyla yollarını ayırmış ve ardından, Aprilia ile yarışmayı kabul etmeyince seriye 1 yıl ara vermişti. 

Fakat, bu sezon Aprilia güçlü bir pakete sahip ve bu nedenle, Dovizioso takımla 2 özel test yapmayı talep etti. Ardından da İtalyan marka ile tam bir test programı yapmaya karar verdi.

Yarışmaya, 1 yıl ara verdikten sonra 2022’de MotoGP’ye dönmeyi planlayan sürücünün Aprilia ile yaptığı testler, önümüzdeki sezon için bir ısınma olarak görüldü.

Ancak Aprilia’nın, ikinci koltuğu için Maverick Vinales de güçlü bir aday.

Espargaro, Dovizioso'nun MotoGP'de en sevdiği sürücü olduğunu ve İtalyan sürücünün Ducati'de yaptıklarını Aprilia'da başarmayı umduğunu söylemişti. Ancak Espargaro, testlerin ardından Dovizioso'nun 2022'de yarışmak için iyi bir formda olmadığını dile getirdi.

DAZN’ye verdiği demeçte Espargaro, “Dovizioso, bizimle testlere katıldı.”

“Şu ana kadar pek rekabetçi değildi ve yarışmak istemiyor gibi gözüküyor.”

“Onun büyük bir hayranıyım ama benim takım arkadaşım olması zor gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia

Photo by: Aprilia Racing

RS-GP’nin yarış hafta sonlarında gösterdiği ilerlemeden memnun olan Espargaro, üzerindeki yükü paylaşabilmek için “güçlü bir takım arkadaşı” istediğini belirtti.

Espargaro, “Bir motosikleti geliştirmek zor çünkü yeni şeyler denemeniz gerekiyor.”

“Aprilia, yaz tatilinde birkaç teste katılmamı ve rüzgar tünelini ziyaret etmemi istedi.”

“Güçlü bir takım arkadaşım olması ya da bir uydu takımımız olması bana çok yardımcı olurdu çünkü bu çalışmaları birlikte yapabilirdik ve daha fazla veri toplardık.” yorumlarında bulundu.

Aprilia, 2022 için bir uydu takımına sahip olmayı da değerlendiriyor ancak henüz kesin bir karara varılmadı.

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