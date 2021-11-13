Honda: "Doktorlar, Marquez'in durumu konusunda pozitif"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez, iki hafta önce Algarve Grand Prix'si öncesinde toprak zeminde antrenman yaparken kaza yapmış ve beyin sarsıntısı geçirmişti.

Honda, Jerez'deki yarışa katılmayan Marquez'in çift görme sorunu yaşadığını ve bu yüzden Valensiya'daki sezon finalinin yanı sıra, Jerez'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testine katılamayacağını doğruladı.

Marquez, daha önce 2011 Sepang Moto2 yarışında yaptığı kazada da bu sinire hasar vermişti ve ikinci darbe nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Hal böyle olunca kariyeriyle alakalı sorular ortaya çıktı.

Cuma günü Valencia'da konuşan Honda patronu Puig, "Bu, 2011 Sepang Moto2 yarışında geçirdiğine çok benzer bir sakatlık."

"Tabii ki bu bir kemik değil, bundan biraz daha karmaşık ve daha hassas bir şey."

“Yani sakin olmamız ve nasıl gittiğini görmemiz gerekiyor. Bir sinirin veya bir gözün nasıl tepki vereceğini bilmek kolay değil."

"Fakat doktor pozitifti ve tabii ki sabırlı olmamız gerektiğini söyledi. Çünkü bu kaza yapıp, ardından platin takılıp bir sonraki hafta yarışabilmen gibi bir şey değil."

"Bu daha ciddi bir şey ve biraz zamana ihtiyaç duyacak. Ben bir doktor değilim ama doktorun ne dediğini duydum ve tabii ki olumlu düşünmek zorundayız." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bence kilit nokta, az önce de söylediğim gibi sabırlı olmak ve bunu yapmak gerçekten çok zor, çünkü sabır sporumuzla uyuşmayan bir şey."

"Fakat içerisinde bulunduğumuz durum bu ve umalım ki şans yanında olsun ve formuna geri dönebilsin." dedi.

Son yıllarda talihsiz sakatlıklar Marquez'in peşini bırakmadı. Geçen yılki İspanya GP'de büyük bir kaza yapıp sağ kolunu kıran Marquez, sakatlığının boyutu nedeniyle sezonu kapatmış ve bu yılki ilk Portimao yarışıyla pistlere dönmüştü.

Geçmişte de omuz sakatlıkları yaşadığı ve her iki omzunda da sürekli çıktığı biliniyordu.

Puig, Marquez'in yaşadığı şeyler göz önüne alındığında şu anda sabırlı olup olmadığı sorusuna, "Bence hayat bazen sizi, sabırlı olmanız gereken noktaya getiriyor. Bunu yapmalısınız çünkü başka seçenek yok."

"Marc akıllı bir çocuk ve bunu anladı. Sporun içerisindeki insanlar olarak, sık sık kitabın dışına çıkan şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"Fakat burada gözünden bahsediyoruz. Bu konuda sabırlı olacağını ve bu durumu çok sakin bir şekilde ele alacağını düşünüyorum. Sonuçta bu bir görme problemi, yani bir bilek, kol ya da farklı bir şeyden bahsetmiyoruz." cevabını verdi.