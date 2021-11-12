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MotoGP / Valensiya GP Antrenman raporu

MotoGP Valensiya 2. antrenman: Miller, Espargaro'nun 0.012 saniye önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen ikinci MotoGP antrenman seansını Ducati sürücüsü Jack Miller ilk sırada tamamladı.

MotoGP Valensiya 2. antrenman: Miller, Espargaro'nun 0.012 saniye önünde lider

Bu sabahki 45 dakikalık ilk antrenman seansını etkileyen yağmur, ikinci antrenman seansı başladığında tamamen dinmişti ve Honda'dan Pol Espargaro, 1:34.510 ile başlangıçta en hızlı zamanı yaptı.

İlk 15 dakikalık süre zarfında LCR'dan Takaaki Nakagami, Yamaha sürücüleri Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo ve Ducati'den Bagnaia ile Honda'dan Espargaro, sırasıyla liderliği ele geçirdiler.

Dünya şampiyonu Quartararo, ikinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bu, Bagnaia'nın ilk antrenman seansında kaza yaptığı yerdi ve iki sürücünün kazası da çok benzerdi.

Liderlik daha sonra 1:32.379 yapan Bagnaia'ya geçti ve ardından bu dereceyi 1:32.248'e çekti.

Geçen yılki Valensiya yarışını kazanan Yamaha sürücüsü Morbidelli, son bölümde 1:31.832 yapmasının ardından, 1:32'nin altına inen ilk isim oldu.

Son bölümde dereceler daha da hızlandı. Miller, bitime beş dakika kala 1:31.409'la liderliği alırken, Bagnaia 1:31.409 ve Espargaro 1:31.183 yaptı.

Bagnaia, 1:31.134'lük diğer turuyla seansın en hızlı ismi olacak gibiydi. Fakat son denemesinde 1:30.927 yapan Miller, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Honda sürücüsü Pol Espargaro, son bölümde derecesini geliştirip, 0.012 saniye geride ikinci olurken, son denemesinde altıncı virajda kaza yaptı.

Bagnaia, 0.056 saniye geride üçüncü olurken, Alex Rins dördüncü ve Pramac Ducati'den Jorge Martin beşinci oldu.

Takaaki Nakagami, Suzuki sürücüsü Joan Mir'in önünde altıncı olurken, Brad Binder sekizinci ve Petronas SRT'den Andrea Dovizioso dokuzuncu oldu. İlk onu Pramac Ducati'den Johann Zarco tamamladı.

Quartararo, kazadan sonra tekrar piste çıksa da, beşinci virajda yaptığı hata ile derecesini geliştiremedi ve Aprilia'dan Aleix Espargaro ile Yamaha sürücüsü Morbidelli'nin önünde 11. oldu.

Bu hafta sonu son yarışına çıkacak olan Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi, bir ara ilk onda gitse de, dereceler geliştikçe geriye düştü ve 1.3 saniye geride sonuncu oldu.

Tech3'dan Iker Lecuona (16.) ve Avintia sürücüsü Enea Bastianini (19.) seans içerisinde kaza yapan diğer sürücüler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Australia Jack Miller Ducati 20 1'30.927    
2 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'30.939 0.012 0.012
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'30.995 0.068 0.056
4 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'31.336 0.409 0.341
5 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'31.396 0.469 0.060
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'31.427 0.500 0.031
7 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'31.513 0.586 0.086
8 South Africa Brad Binder KTM 20 1'31.521 0.594 0.008
9 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 22 1'31.597 0.670 0.076
10 France Johann Zarco Ducati 21 1'31.603 0.676 0.006
11 France Fabio Quartararo Yamaha 17 1'31.708 0.781 0.105
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 1'31.820 0.893 0.112
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'31.832 0.905 0.012
14 Spain Alex Marquez Honda 20 1'31.852 0.925 0.020
15 Italy Danilo Petrucci KTM 21 1'32.083 1.156 0.231
16 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'32.098 1.171 0.015
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'32.208 1.281 0.110
18 Spain Maverick Viñales Aprilia 16 1'32.214 1.287 0.006
19 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'32.219 1.292 0.005
20 Italy Luca Marini Ducati 19 1'32.229 1.302 0.010
21 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'32.285 1.358 0.056
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