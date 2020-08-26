Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"

Her iki Avusturya yarışında da Rossi, en iyi Yamaha sürücüsüydü ve Avusturya'da beşinci olurken, Steiermark'ta dokuzuncu oldu.

Red Bull Ring, Yamaha'nın Ducati'den 10 km/s daha yavaş olması nedeniyle Japon üretici için en zor pistti.

Rossi, durumun son birkaç yıldır aynı olduğunu söylese de, Steiermark'ta güçlü olan çok fazla sürücü olduğunu ve bunun da işleri daha kötü yaptığını belirtti.

Rossi, "Bu pistte zorlanacağımızın farkındaydık çünkü burada en yüksek sürat çok önemli ve bu yıl en yüksek süratteki fark çok büyük ve bunu yönetmek kolay değil."

"Geçen yıl da böyleydi ve durumu geliştirmek için çok çaba sarf ettik, ancak bu yıl da durum çok benzer. Yani burada çok uzun düzlükler var ve bundan ötürü acı çekiyoruz."

“Şahsen benim için çok garip yarışlardı çünkü geçen hafta beşinci oldum, ama aynı zamanda önümüzde çok sayıda kaza olduğu için böyle bir sonuç mümkün oldu."

“Bu hafta sonu herkes sorunlarını çözdü ve bize kıyasla daha fazla güç koyabildiler. Ayrıca kimse hata yapmadı ve en iyi Yamaha dokuzuncuydu."

"Bu, zor bir durum. Çünkü sorunlar aşağı yukarı son yıllardakiyle aynı." dedi.

Yamaha, sıralı V4 motor kullanan iki üreticiden biri. Bunu kullanan diğer üretici ise Suzuki.

Suzuki, Red Bull Ring'de Ducati, KTM, Honda ve Aprilia'nın V4'leri kadar güçlü olmasa da Ducati'ye kıyasla yalnızca 4-6 km/s gerideydi.

Ayrıca Suzuki sürücüsü Joan Mir, Maverick Vinales'in kazasıyla kırmızı bayraklar çıkmadan önce Steiermark'ta rahat şekilde liderdi. Mir, bir önceki yarışta ise ikinci olmuştu.

Rossi, bu durumun, Yamaha’nın sorununun motor felsefesiyle hiçbir ilgisi olmadığını kanıtladığını düşünüyor.

"Bu iki hafta sonuna baktığımızda Suzuki etkileyiciydi. Çok, çok sıkı çalışıyorlar ve iyi bir iş yapıyorlar. Yani en yüksek hız sorunu, sıralı dört silindirle ilgili değil."

“Suzuki hızlanmada bizden daha fazla yol tutuşa sahip, ancak motor da açık şekilde bizden daha hızlı. Rins'in arkasındaydım ve bir virajdan diğerine benden çok daha hızlı hızlanabildiğini gördüm."

"Yani bu, Suzuki'nin doğru şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Tabii ki biz de gelişebilmeyi umuyoruz. "