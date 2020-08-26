MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
13 Eyl
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
13 Eyl
Warm Up:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"

paylaşım
yorumlar
Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valentino Rossi, Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmenin çok zor olduğunu ve bunu Steiermark'ta bir kez daha gördüklerini belirtti.

Her iki Avusturya yarışında da Rossi, en iyi Yamaha sürücüsüydü ve Avusturya'da beşinci olurken, Steiermark'ta dokuzuncu oldu.

Red Bull Ring, Yamaha'nın Ducati'den 10 km/s daha yavaş olması nedeniyle Japon üretici için en zor pistti.

Rossi, durumun son birkaç yıldır aynı olduğunu söylese de, Steiermark'ta güçlü olan çok fazla sürücü olduğunu ve bunun da işleri daha kötü yaptığını belirtti.

Rossi, "Bu pistte zorlanacağımızın farkındaydık çünkü burada en yüksek sürat çok önemli ve bu yıl en yüksek süratteki fark çok büyük ve bunu yönetmek kolay değil."

"Geçen yıl da böyleydi ve durumu geliştirmek için çok çaba sarf ettik, ancak bu yıl da durum çok benzer. Yani burada çok uzun düzlükler var ve bundan ötürü acı çekiyoruz."

“Şahsen benim için çok garip yarışlardı çünkü geçen hafta beşinci oldum, ama aynı zamanda önümüzde çok sayıda kaza olduğu için böyle bir sonuç mümkün oldu."

“Bu hafta sonu herkes sorunlarını çözdü ve bize kıyasla daha fazla güç koyabildiler. Ayrıca kimse hata yapmadı ve en iyi Yamaha dokuzuncuydu."

"Bu, zor bir durum. Çünkü sorunlar aşağı yukarı son yıllardakiyle aynı." dedi.

Yamaha, sıralı V4 motor kullanan iki üreticiden biri. Bunu kullanan diğer üretici ise Suzuki.

Suzuki, Red Bull Ring'de Ducati, KTM, Honda ve Aprilia'nın V4'leri kadar güçlü olmasa da Ducati'ye kıyasla yalnızca 4-6 km/s gerideydi.

Ayrıca Suzuki sürücüsü Joan Mir, Maverick Vinales'in kazasıyla kırmızı bayraklar çıkmadan önce Steiermark'ta rahat şekilde liderdi. Mir, bir önceki yarışta ise ikinci olmuştu.

Rossi, bu durumun, Yamaha’nın sorununun motor felsefesiyle hiçbir ilgisi olmadığını kanıtladığını düşünüyor.

"Bu iki hafta sonuna baktığımızda Suzuki etkileyiciydi. Çok, çok sıkı çalışıyorlar ve iyi bir iş yapıyorlar. Yani en yüksek hız sorunu, sıralı dört silindirle ilgili değil."

“Suzuki hızlanmada bizden daha fazla yol tutuşa sahip, ancak motor da açık şekilde bizden daha hızlı. Rins'in arkasındaydım ve bir virajdan diğerine benden çok daha hızlı hızlanabildiğini gördüm."

"Yani bu, Suzuki'nin doğru şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Tabii ki biz de gelişebilmeyi umuyoruz. "

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"

Önceki haber

Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"

Sonraki haber

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor
DTM DTM / Son dakika

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

28-30 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

28-30 Ağustos Yarış Programı

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Son Haberler

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"

Çok Okunanlar

1
DTM

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

2
GENEL

28-30 Ağustos Yarış Programı

3
Formula 1

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

4
Formula 1

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor

Son Haberler

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"
MOTOGP

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"
MOTOGP

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"
MOTOGP

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"
MOTOGP

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"

Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"
MOTOGP

Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.