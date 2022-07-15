Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun

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Marc Marquez, altı hafta önce son iki yıldaki dördüncü ameliyatını oldu ve bu ameliyatın amacı, sağ kolunun hareket kabiliyetini artırmaktı.

İspanyol sürücü, önceki üç ameliyatın ardından sağ kolunu tam anlamıyla kullanamıyordu ve bundan ötürü yeni bir ameliyata ihtiyaç duyuyordu.

Ameliyattan hemen sonra doktorlar, oldukça pozitif göründüler ancak Marquez'in iyileşmesi için gereken zaman konusunda net değiller.

Honda, İspanyol sürücüyü mümkün olan en kısa sürede yarıştırmak istese de, geri dönüşü biraz daha vakit alacak.

Cuma sabahı bir açıklama yayınlayan Repsol Honda, Marquez'in perşembe günü bir başka incelemeden daha geçtiğini duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamada, "Sağlık ekibi bu incelemenin ardından Marc'ın sağ üst kolunun iyileşme sürecinden memnun kaldı."

"Marc sonuç olarak iyileşme sürecinin bir sonraki evresine geçmek için gerekli izni aldı." denildi.

Marquez artık kolunu askıda tutmak zorunda değil ve nispeten günlük işlevlerini yerine getirebilecek.

Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, "İyi bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Bu, Marquez'in tekrar hareket kabiliyeti üzerinde çalışabileceği ve ayrıca kardiyo yoluyla güç kazanabileceği anlamına geliyor." dedi.

İspanyol sürücünün ne zaman motosiklete geri dönebileceği henüz belli değil ancak kaydettiği ilerleme 29 yaşındaki sürücüyü mutlu ediyor.

Marquez, “İyileşme sürecinde önemli bir adım attık. İkinci aşamada, doktorlar kolun üst kısmının düzgün şekilde iyileştiğini doğruladılar."

"Artık fizik tedavi ve kardiyo üzerinde çalışabiliriz. Kolum iyileştiği için çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum."

"Tüm sağlık ekibine özverileri ve ilgileri için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Marquez, altı hafta sonra bir başka kontrolden daha geçecek.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images