Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor
MotoGP Haberler

Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun

Doktorlar, altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in kolundan olduğu dördüncü ameliyatın ardından durumdan memnun ve İspanyol sürücü artık rehabilitasyonun bir sonraki aşamasına başlayabilir.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun
Haberi dinle

Marc Marquez, altı hafta önce son iki yıldaki dördüncü ameliyatını oldu ve bu ameliyatın amacı, sağ kolunun hareket kabiliyetini artırmaktı. 

İspanyol sürücü, önceki üç ameliyatın ardından sağ kolunu tam anlamıyla kullanamıyordu ve bundan ötürü yeni bir ameliyata ihtiyaç duyuyordu.

Ameliyattan hemen sonra doktorlar, oldukça pozitif göründüler ancak Marquez'in iyileşmesi için gereken zaman konusunda net değiller.

Honda, İspanyol sürücüyü mümkün olan en kısa sürede yarıştırmak istese de, geri dönüşü biraz daha vakit alacak.

Cuma sabahı bir açıklama yayınlayan Repsol Honda, Marquez'in perşembe günü bir başka incelemeden daha geçtiğini duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamada, "Sağlık ekibi bu incelemenin ardından Marc'ın sağ üst kolunun iyileşme sürecinden memnun kaldı."

"Marc sonuç olarak iyileşme sürecinin bir sonraki evresine geçmek için gerekli izni aldı." denildi.

Marquez artık kolunu askıda tutmak zorunda değil  ve nispeten günlük işlevlerini yerine getirebilecek.

Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, "İyi bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Bu, Marquez'in tekrar hareket kabiliyeti üzerinde çalışabileceği ve ayrıca kardiyo yoluyla güç kazanabileceği anlamına geliyor." dedi.

İspanyol sürücünün ne zaman motosiklete geri dönebileceği henüz belli değil ancak kaydettiği ilerleme 29 yaşındaki sürücüyü mutlu ediyor. 

Marquez, “İyileşme sürecinde önemli bir adım attık. İkinci aşamada, doktorlar kolun üst kısmının düzgün şekilde iyileştiğini doğruladılar."

"Artık fizik tedavi ve kardiyo üzerinde çalışabiliriz. Kolum iyileştiği için çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum."

"Tüm sağlık ekibine özverileri ve ilgileri için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Marquez, altı hafta sonra bir başka kontrolden daha geçecek.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor
Önceki haber

F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor

Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Resmi: Dorna, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasına onay verdi Hollanda GP
MotoGP

Resmi: Dorna, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasına onay verdi

Russell: "Perez temasında gidebileceğim yer yoktu" Avusturya GP
Formula 1

Russell: "Perez temasında gidebileceğim yer yoktu"

Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı Avusturya GP
Formula 1

Vettel, pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı

Marc Marquez Daha fazlası
Marc Marquez
Marquez'in "karmaşık" ameliyatı başarılı geçti Katalonya GP
MotoGP

Marquez'in "karmaşık" ameliyatı başarılı geçti

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir! İtalya GP
MotoGP

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!

Marquez, 2022 Honda motosikletini geliştirebilmek için cuma günleri risk alıyormuş İtalya GP
MotoGP

Marquez, 2022 Honda motosikletini geliştirebilmek için cuma günleri risk alıyormuş

Repsol Honda Team Daha fazlası
Repsol Honda Team
Pol Espargaro, Hollanda GP'sinden çekildi Hollanda GP
MotoGP

Pol Espargaro, Hollanda GP'sinden çekildi

Mir, Suzuki'de işlerin yolunda gitmediğini kabul ediyor Almanya GP
MotoGP

Mir, Suzuki'de işlerin yolunda gitmediğini kabul ediyor

Bradl, Honda'nın sorunlarını "kabul edilemez" buluyor Almanya GP
MotoGP

Bradl, Honda'nın sorunlarını "kabul edilemez" buluyor

Son Haberler

Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun
MotoGP MotoGP

Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun

Doktorlar, altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in kolundan olduğu dördüncü ameliyatın ardından durumdan memnun ve İspanyol sürücü artık rehabilitasyonun bir sonraki aşamasına başlayabilir.

F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor
MotoGP MotoGP

F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor

Yamaha patronu Massimo Meregalli, eski F1 mühendisi Luca Marmorini'nin takıma katılmasının Japon mühendislik departmanının daha açık fikirli olmaya başladığını gösterdiğini düşünüyor.

Dovizioso: "2023'te MotoGP'de yarışmayacağım"
MotoGP MotoGP

Dovizioso: "2023'te MotoGP'de yarışmayacağım"

Andrea Dovizioso, MotoGP'nin resmi sitesinde yayınlanan röportajında gelecek sezon MotoGP gridinde yer almayacağını doğruladı.

Resmi: Dorna, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasına onay verdi
MotoGP MotoGP

Resmi: Dorna, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasına onay verdi

Dorna Sports, Japon üreticinin MotoGP şampiyonasından çekilmesi konusunda Suzuki ile anlaşmaya vardı. İki taraf bugün itibariyle resmi açıklamayı yaptı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.