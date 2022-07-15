Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun
Doktorlar, altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in kolundan olduğu dördüncü ameliyatın ardından durumdan memnun ve İspanyol sürücü artık rehabilitasyonun bir sonraki aşamasına başlayabilir.
Marc Marquez, altı hafta önce son iki yıldaki dördüncü ameliyatını oldu ve bu ameliyatın amacı, sağ kolunun hareket kabiliyetini artırmaktı.
İspanyol sürücü, önceki üç ameliyatın ardından sağ kolunu tam anlamıyla kullanamıyordu ve bundan ötürü yeni bir ameliyata ihtiyaç duyuyordu.
Ameliyattan hemen sonra doktorlar, oldukça pozitif göründüler ancak Marquez'in iyileşmesi için gereken zaman konusunda net değiller.
Honda, İspanyol sürücüyü mümkün olan en kısa sürede yarıştırmak istese de, geri dönüşü biraz daha vakit alacak.
Cuma sabahı bir açıklama yayınlayan Repsol Honda, Marquez'in perşembe günü bir başka incelemeden daha geçtiğini duyurdu.
Honda'dan yapılan açıklamada, "Sağlık ekibi bu incelemenin ardından Marc'ın sağ üst kolunun iyileşme sürecinden memnun kaldı."
"Marc sonuç olarak iyileşme sürecinin bir sonraki evresine geçmek için gerekli izni aldı." denildi.
Marquez artık kolunu askıda tutmak zorunda değil ve nispeten günlük işlevlerini yerine getirebilecek.
Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, "İyi bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Bu, Marquez'in tekrar hareket kabiliyeti üzerinde çalışabileceği ve ayrıca kardiyo yoluyla güç kazanabileceği anlamına geliyor." dedi.
İspanyol sürücünün ne zaman motosiklete geri dönebileceği henüz belli değil ancak kaydettiği ilerleme 29 yaşındaki sürücüyü mutlu ediyor.
Marquez, “İyileşme sürecinde önemli bir adım attık. İkinci aşamada, doktorlar kolun üst kısmının düzgün şekilde iyileştiğini doğruladılar."
"Artık fizik tedavi ve kardiyo üzerinde çalışabiliriz. Kolum iyileştiği için çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum."
"Tüm sağlık ekibine özverileri ve ilgileri için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
Marquez, altı hafta sonra bir başka kontrolden daha geçecek.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor
Son Haberler
Doktorlar Marc Marquez'in iyileşme sürecinden memnun
Doktorlar, altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in kolundan olduğu dördüncü ameliyatın ardından durumdan memnun ve İspanyol sürücü artık rehabilitasyonun bir sonraki aşamasına başlayabilir.
F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor
Yamaha patronu Massimo Meregalli, eski F1 mühendisi Luca Marmorini'nin takıma katılmasının Japon mühendislik departmanının daha açık fikirli olmaya başladığını gösterdiğini düşünüyor.
Dovizioso: "2023'te MotoGP'de yarışmayacağım"
Andrea Dovizioso, MotoGP'nin resmi sitesinde yayınlanan röportajında gelecek sezon MotoGP gridinde yer almayacağını doğruladı.
Resmi: Dorna, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmasına onay verdi
Dorna Sports, Japon üreticinin MotoGP şampiyonasından çekilmesi konusunda Suzuki ile anlaşmaya vardı. İki taraf bugün itibariyle resmi açıklamayı yaptı.