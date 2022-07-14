F1 motor mühendisiyle anlaşılması, Yamaha'nın MotoGP'de "daha açık fikirli" olduğunu gösteriyor

Haberi dinle

Son şampiyon Fabio Quartararo, Yamaha'nın 2022 kışında mevcut motosikletini ne kadar az geliştirdiğiyle alakalı oldukça eleştiride bulundu.

Quartararo, spesifik olarak motosikletin hâlâ rakipleriyle mücadele etmesi için gerekli olan azami sürate ulaşamadığını söylüyordu.

Yamaha'nın düzlük hızı, uzun süredir bir sorundu. Japon üretici, bu sorununu çözmek adına eski ve Ferrari ve Toyota F1 motor şefi Marmorini'yi danışman olarak göreve aldı.

Yamaha patronu Meregalli, bu hamlenin Yamaha'nın artık kendi sınırları dışıma çıkarak başkalarıyla çalışmak istediğini gösterdiğini söylüyor.

Meregalli ayrıca, motor alanında bu senenin sonunda sonuçlar almayı bekliyor.

MotoGP'nin yaz arasından önce konuşan Meregalli, "Bu durum sadece yeni sinerjimizle alakalı değil, Japonya'da da fikirlerini değiştirdiler. Her zaman kendi sınırları içerisinde çalışırlardı ama artık daha açık fikirli olmaya ve motosikleti nasıl geliştireceğimize odaklanmaya başlıyorlar."

"Bu yeni işbirliğinin sonuçlarını sezonun sonunda görmeyi bekliyorum. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi, şimdiden gelecek yılın motosikleti ve motoru hakkında çalışmaya başladılar."

"Çok mutluyum ve onlara güveniyorum." dedi.

Luca Marmorini, Ferrari Electronics and Engine Director and Stefano Domenicali, Ferrari General Director Photo by: Sutton Images

Yamaha'nın danışman olarak anlaştığı Marmorini, F1'de çalışmaya 1990'da Ferrari ile başladı ve 1999'a kadar İtalyan ekipte kaldı. Sonrasında Toyota'ya katılan Marmorini, Toyota'nın 2009'da F1'den ayrılmasının ardından Ferrari'ye geri döndü. 2014'e kadar da Ferrari'de çalıştı.

Marmorini, Yamaha ile 2022'nin Şubat ayından bu yana çalışıyor. Maromorini'nin Yamaha'ya gelmesi, fabrikadaki felsefenin ciddi olarak değişmesini sağladı.

Valentino Rossi, 2 yıl önce Yamaha fabrikası hakkında konuşmuş ve Japon mühendislik departmanın "ne isterlerse onu yaptıklarını" söylemişti.

2020'de konu hakkında konuşan Rossi, "Çoğu zaman aynı sorunları yaşıyoruz ve bence gelecek sene de yaşadığımız sorunlar çok değişmeyecek. Japon mühendisler sürücülerin yorumlarını dinliyorlar ama günün sonunda kendi istediklerini yapıyorlar. Ne yapmak istedikleri zaten akıllarında oluyor." demişti.

Quartararo, motor konusunda takımı eleştirse de 2 senelik yeni bir anlaşmaya imza attı ve 2024'ün sonuna kadar Yamaha ile yarışacak.

Yamaha, uydu takımları RNF Racing'in Aprilia'yı seçmesiyle birlikte gelecek sezon sadece 2 adet fabrika Yamaha ile yarışacak ve uydu motosikleti olmayacak.