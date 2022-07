Yamaha'da Morbidelli'nin yerini Razgatlıoğlu alabilir

Haberi dinle

Fabio Quartararo'nun anlaşmasını uzatması ve Franco Morbidelli'nin iki senelik anlaşmaya sahip olması nedeniyle 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için Yamaha MotoGP takımında 2023 için bir boşluk oluşmadı.

Ancak Brezilyalı Morbidelli'nin bu sezon kendisinden beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Yamaha, onunla yollarını ayırabilir ve onun yerine Toprak'ı getirebilir.

Yamaha'nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele eden sürücüsü Niccolo Canepa, GPOne ile röportajında bu konudan bahsetti ve böyle bir değişiklik ihtimalinin olduğunu söyledi.

Canepa, "Yıllardır her şeyin olabileceğini gördük. Maverick Vinales'in 2021'de kazanıp sonrasında ayrıldığını hatırlıyorum. Her şey mümkün. Yamaha'da hepimiz Franco'nun yeteneklerini sergileyebilmesini ve 2020'deki gibi hızlı olmasını istiyoruz. Ancak diğer taraftan her şey olabilir. Şu anki durumun geçerli bir senaryo olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Toprak, geçtiğimiz ay Yamaha'nın MotoGP motosikletiyle özel bir test yapmış ve testlerin olumlu geçtiğini söylemişti.

Canepa, Yamaha'nın başka bir test yapması halinde bunun önemli bir işaret olabileceğini söyledi.

Canepa, "İkinci test iyi bir mesaj olur. Bu, takımın Toprak'a olan ilgisinin büyük bir işareti olur. O (Toprak) bu şekilde hızlı olmaya devam ederse, Yamaha'nın gelecekte onu MotoGP'de istemesi tamamen normal olur. O, Iwata'nın (Yamaha) uzun zamandır başaramadığı şeyi başardı ve Superbike şampiyonluğunu kazandı. O, olağan üstü bir kişilik ve aynı zamanda sürücü."

"Gerçek şu ki, günümüzde test organize etmek pek kolay olmuyor çünkü kurallar bu konuda katı. Bu yüzden onun çok fazla test yapması kolay olmaz ancak onun için bir başka test seansı daha ayarlanırsa, bu Yamaha tarafından iyi bir mesaj olur." dedi.