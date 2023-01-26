Dani Pedrosa, KTM ile İspanya GP'ye katılacak!
Dani Pedrosa bu bahar İspanya Grand Prix'sinde yarışacak. KTM takım menajeri Francesco Guidotti, birkaç yıldır KTM için test sürücüsü olarak çalışan eski sürücünün özel davetle İspanya GP'ye katılacağını doğruladı.
KTM Perşembe günü Brad Binder ve Jack Miller'ın yeni sezonda yarışacağı MotoGP motosikletini tanıttı.
Ancak asıl haber, bu yıl Avusturyalı ekipteki ikinci sezonuna girecek olan takım menajeri Francesco Guidotti ile yapılan medya toplantısında geldi.
Burada, Dani Pedrosa'nın 28-30 Nisan'da Jerez'de yapılacak İspanya Grand Prix'sinde özel davetle piste çıkacağını açıkladı.
Guidotti, "Dani'yi Jerez'de özel davetle piste çıkarabileceğimizi doğrulayabilirim. Bu onun ne kadar önemli olduğunu, projeye katkısının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hem testler sırasında hem de bu yarışla, kendisine potansiyelini gösterme şansı vereceğiz."
"Jerez, test yapma anlamında iyi bir yer olduğu için bunu yapmak mantıklıydı. Ayrıca burayı da çok iyi biliyor."
"Bu test, motosikletimizin gelecekteki gelişimi için daha fazla bilgi edinmesi adına ideal bir fırsat olacak."
"Onu garajda yeniden bizimle birlikte görmek için sabırsızlanıyoruz."
KTM Motorsport direktörü Pit Beirer test ekibinin önemini bir kez daha vurguladı.
"İlk günden itibaren bu çok önemliydi, bu projenin başarısı için kilit önem taşıyor."
"Mika [Kallio] ve Dani bizim için harika bir iş çıkardılar. Özellikle de imtiyazları kaybettiğinizde ve normal şekilde çok fazla test yapamadığınızda, bunu dışarıdan pek göremezsiniz."
"Motorun geliştirilmesi gerekiyor ve bazen o kadar az zaman oluyor ki bazı şeyleri ilk kez yarış hafta sonunda denemek zorunda kalıyorsunuz."
"Bu ancak testler düzgün şekilde yapılırsa gerçekleşebilir ve bunun için doğru insanlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. İyi sürücüleri, iyi insanları ve iyi mühendisleri olan bir takımımız var."
Beirer sonrasında şöyle devam etti: "Dani, güçlü bir zihniyete sahip güçlü bir adam. Eğer o, özel davetle yarışmak isterse, bunu yapmaktan mutluluk duyacağımızı her zaman söyledik. Dani'nin tekrar yarışacağı için çok mutluyum."
Bu, Pedrosa'nın KTM ile ikinci yarışı olacak. Takımla ilk ve tek yarışına 2021 Steiemark GP'de çıkmış ve 10. olmuştu.
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