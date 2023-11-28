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Miller, Valencia'da kazanma şansını sona erdiren kazadan önce 'sigara içiyor gibi' sürüyormuş

KTM'den Jack Miller, Valencia Grand Prix'sinde lider giderken kaza yapmadan önce neredeyse sigara içerek dolaştığını ve yanlış bir şey yapamayacağını düşündüğünü söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Miller, 14. turda KTM'den takım arkadaşı Brad Binder'in 11. virajda yaptığı pist dışı ziyaretle dördüncü sıraya gerilemesiyle liderliği devraldı.

Avustralyalı sürücü, bir saniyenin üzerinde bir fark açmayı başarmıştı ve 11. virajda kaza yaptığında son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın 0.8 saniye önündeydi.

Miller'ın bu kazası, Honda ve Ducati motorlarıyla daha önce yarış galibiyeti alan Miller'ın modern dönem MotoGP'de üç farklı üreticiyle kazanan ilk sürücü olma şansını sona erdirdi.

Yarıştan sonra konuşan Miller, kazada sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu ve RC16'sının frenlerine bile basamadan 11. virajda kaza yaptığını belirtirken, olanlar için biraz ağladığını da itiraf etti.

Miller, "Hayatımın hikayesi. Daha ne olabilirdi ki?"

"Her şeyin bitmiş olduğunu düşünerek etrafta sigara içiyor gibi motosiklet sürüyordum. Ama MotoGP'de her zaman olduğu gibi, beni üzerinden attı ve bana neyin ne olduğunu gösterdi."

"Dürüst olmak gerekirse, çok fazla yanlış yapamayacağımı hissettim."

"Brad'le birlikte devam ediyorduk, iyi bir tempo tutturuyordu ve sonra bir an geldi. Tamam, artık yalnız gitmem gerek dedim."

"İyi hissediyordum, sağ tarafımda bir şeyler yaşamaya başladım, önümde kirli hava olmadığı için lastiklerim biraz soğudu."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

"Bu yüzden 'Tamam, dikkatli ol' dedim ama 4. virajda kendimi iyi hissettim. Motosikleti 4. virajda gerçekten zorlayabildim, viraja girerken birkaç an yaşadım ama zorlamayı ve lastikleri biraz daha ısıtmayı başardım."

"Ama temelde 10. virajdan 11. viraja doğru yön değiştirirken motosiklet altımdan kayboldu, frene bile basamadım."

"Bu benim için böyle yazılmış. Biraz ağladım."

"Elimizden kaçtı. Çok zorladık, sadece son birkaç haftadır değil tüm yıl boyunca canımızı dişimize takarak çalıştık."

"Sezonu bitirmek için gerçekten güzel bir yol olabilirdi. Takım tüm yıl boyunca harika bir iş çıkardı." dedi.

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