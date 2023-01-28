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MotoGP / Ducati Corse lansmanı Haberler

Ducati, 2023 lansmanında bazı yenilikleri gizlemiş

Ducati yöneticisi Gigi Dall'Igna, 2023 MotoGP lansmanında motosikletteki yeniliklerden bazılarını gizlediklerini doğruladı.

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Ducati, 2023 lansmanında bazı yenilikleri gizlemiş
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Yıllarca şampiyon olabilmek için mücadele eden Ducati, 2022'de nihayet bu hedefine ulaşmayı başardı.

Francesco Bagnaia sezonun ilk yarısını mutsuz şekilde geçirdi, sık sık kaza yaptı ve motosikletten istediği hissiyatı alamadı. Fakat işler yoluna girdiğinde, Bagnaia herkesi mağlup etmeye başladı.

Bu sayede yaklaşık 90 puanlık farkı kapattı ve 2007 Casey Stoner'dan bu yana Ducati ile şampiyon olan ilk isim oldu.

Ducati, bu sonuçla hedeflerine ulaşmış oldu ancak şimdi şampiyonluğu korumak istiyorlar.

Madonna di Campiglio'daki takım lansmanında konuşan Dall'Igna, "Hedefimiz şampiyonluğu korumak fakat bu, büyük bir zorluk ve istatistikler de bunu destekliyor." dedi.

MotoGP döneminin başladığı 2002 yılından bu yana sadece iki sürücü şampiyonluklarını korumayı başardı: Valentino Rossi ve Marc Marquez.

Dall'Igna, "Başarılı olan sporcular var ama kolay bir mücadele değil. Yine de bunu seviyoruz ve sonuna kadar zorlamak için buradayız."

Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Ducati Corse

"Dünya şampiyonuyuz ama iki ayağımız da yere basıyor ve alçakgönüllüyüz. Bu,  hem spor hem de hayat için önemli bir özelliktir." dedi.

Geride kalan yıllarda Ducati, MotoGP'deki en yenilikçi üretici olarak biliniyordu. Bu da son yıllarda İtalyan üreticinin pek çok noktada rakiplerinin önüne geçmesine yardım etti.

Dall'Igna, "Çok fazla yenilik yaptık ve muhtemelen MotoGP'deki teknolojiyi değiştirdik."

"Elbette takipte kaldığımız yıllar da oldu. Tüm bu yıllarda rakiplerimiz daha güçlüydü ve onlara ulaşmak için risk almamız gerekiyordu."

"Son yıllarda, bazen biraz daha yavaş çalışmanın faydalı olduğunu ve bunun performansımıza yardımcı olabileceğini de öğrendik. Ancak hareketsiz kalamayız."

"GP23'te bazı yeni parçalar var ve bazıları lansmandan önce motosiklete takıldı bile."

"Bazı yenilikleri de motosiklete takmadık, onlar Sepang'da ortaya çıkacak"

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