Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"

Marc Márquez'in Ducati ile yaptığı ilk test genel olarak herkesin dikkatini çekti. Salı sabahı taraftarlar, gazeteciler ve padoktaki diğer pek çok kişi, 93 numaranın 11 yıl sonra Honda dışında bir motosikletle neler yapacağını merak ediyordu.

Sekiz kez Dünya Şampiyonu hayal kırıklığına uğratmadı ve Ricardo Tormo Pisti'ndeki test gününü sanki Desmosedici GP23 ile bolca deneyimi varmış gibi dördüncü en hızlı zamanla bitirdi.

Pek çok isim, İspanyol sürücüsünün başlangıçtan itibaren hızlı olmasını bekledikleri konusunda hemfikir olsa da, bu durum rakipleri için "korkutucu" olabilir.

Eski takım arkadaşının neler yapacağını görmek isteyenlerden birisi de Dani Pedrosa'ydı.

KTM test sürücüsü, Marquez'in ilk turun ardından garaja geldiğinde yüzünde büyük bir gülümseme olduğuna dikkat çekti.

Pedrosa, MotoGP web sitesine yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de onun motosiklet üzerinde neler yaptığını görmek istiyordum ve performansını merak ediyordum."

"Dikkatimi çeken şey, ilk turun sonunda motosikletten indikten sonra gülümsemesi oldu."

"Bunun rakipler için pek de iyi bir haber olduğunu sanmıyorum." dedi.



Pedrosa, gelecek yıl KTM ile bazı MotoGP yarışlarına katılmayı değerlendiriyor fakat henüz karar vermiş değil.

"Henüz bir şey planlamadık. Ayrıca Pol Espargaró da artık test sürücüsü olarak müsait."

"Bu görevi paylaşabilmeyi umuyoruz, çünkü hazırlanmak kolay değil. Yine de piste çıktığım zaman kendimi iyi hissettim ve insanlar da bunu takdir etti."

"Ancak hedeflerimizi anlamamız gerekiyor. Sadece yarışmış olmak için yarışmak mantıklı değil."

Son olarak Pedrosa, Pedro Acosta'nın MotoGP'deki ilk testini şöyle yorumladı: "Birkaç kelime alışverişinde bulunduk."

"Ona başlangıçta dikkat edilmesi gereken en önemli şey olan lastikler hakkında birkaç ipucu verdim."