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MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Honda Marquez'i fabrika takımından ayırmakta haksız değil"

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Crutchlow: "Honda Marquez'i fabrika takımından ayırmakta haksız değil"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

LCR takımından Cal Crutchlow, Honda’nın Alex Marquez’i son formuna rağmen 2021 sezonu başlamadan MotoGP takımından ayırmakta yanlış olmadığını düşünüyor.

2019 Moto2 şampiyonu HRC tarafından 2020 sezonu için emekliye ayrılan Jorge Lorenzo’nun fabrika takımındaki koltuğuna getirilmişti, ama Repsol sponsorluğundaki garajdan 2021’in ilk yarışı bile gelmeden Pol Espargaro’ya yer vermesi için çıkarıldı.

Son 2 haftada Marquez, Honda’ya 2020 yılının ilk podyumunu ıslak Fransa Grand Prix’sinde 2. olarak getirdi ve aynı performansı kuru zemindeki Aragon yarışında da tekrarlayarak Suzuki takımından Alex Rins’le galibiyet için savaştı.

Dolayısıyla HRC’nin kararı fazla aceleci görünebilir ama Marquez’e yer vermesi için LCR’den ayrılan Crutchlow’a göre bu yanlış bir düşünce.

Marquez’in geleceği hakkındaki kararı Honda’nın aceleyle verip vermediği sorulduğunda Crutchlow: “Hayır, bence Honda sezgilerine güvendi.”

“Kendi bildikleri ve şampiyonluk hakkındaki bilgileri dahilinde sezgilerine güvendiler. Bence ortada yanlış bir karar yok..”

“Göreceğiniz üzere Alex MotoGP’de bir koltuğu hak ediyor, şu anda bulunduğu takımdaki bir koltuğu ise kesinlikle hak ediyor.”

“Şimdi tahmin edeceğiniz üzere bir Honda sözleşmesinde olduğunu söyleyeceğim. Gelecek sene bir fabrika motosikleti olacak. Bence takımım çok iyi bir takım ve herhangi bir takımda Alex’in aynı performansı gösterebileceğine inanıyorum.”

“Tabi ki fabrika takımında çok fazla kaynak var, ama kaynak konusunda endişelenmesi gerektiğini sanmıyorum.”

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Honda bu haftanın Teruel GP’si öncesinde Crutchlow’un mevcut takım arkadaşı Takaaki Nakagami’nin LCR’de kalmak için çok yıllık bir sözleşme imzaladığını Perşembe günü duyurdu.

Crutchlow, sıralamadaki 5.liği ve 29 puanıyla Honda’nın lider sürücüsü Nakagami’nin iyi bir anlaşma yakalamış olduğunu umuyor çünkü son zamanlarda iyi sürüşler çıkardığını düşünüyor.

“Taka konusunda, Honda’yla yine anlaşma imzalayacağını hepimiz biliyorduk. Umarım iyi bir anlaşmaya imza atmıştır çünkü bu sene iyi bir iş çıkarıyor.”

“Buna ek olarak henüz bir podyum görmedi, ama yine de çok çok iyi sürüyor. Bu konuda bir şüphe yok. Belki bu hafta sonu podyumu görür.”

Nakagami, LCR Honda ile çok yıllık yeni bir anlaşma yaptı

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez , Cal Crutchlow
Takımlar Repsol Honda Team , Team LCR
Editör Lewis Duncan

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