Marquez: "Honda motosikletine yapılan eleştirileri anlamaya başladım"

Honda'nın 2020 MotoGP motosikleti RC213V, geçen seneki motosikletlerden daha zor oldu. Motosikletin viraj dönüşü ve viraja giriş özellikleri, sürücülerin zorlanmasına neden oluyor.

Fransa GP'ye kadar bu sene hiçbir Honda sürücüsü podyuma çıkamadı. Takımın çaylak sürücüsü Alex Marquez, ilk olarak Fransa'da, ardından Aragon'da podyuma çıkmayı başardı. Honda, yeni Ohlins arka süspansiyonları ile motosiklette ilerleme kaydetti ve motosikletin dingil mesafesini Marquez'in stiline uyması için arttırdı. Misano testinden bu yana yapılan değişiklikler sonuç vermeye başlamış gibi görünüyor.

Misano'daki ilk hafta sonunda 17. olan Marquez, ikinci yarışta ise 7. oldu. Ardından Le Mans ve Aragon'da iki ikincilik geldi.

Marquez, "Sanırım herkesin neden Honda motosikletinin sürüşünün zor olduğunu söylediğini anlamaya başladım. Evet, zor bir motosiklet çünkü her konuda güçlü olmanız gerekiyor. Bir Yamaha gibi değil."

"Düşük hızlı virajlara ve hızlanmaya çok fazla odaklanmaları lazım. Ducati'nin sadece hızlanmaya odaklanması gerekiyor olabilir. Honda'nın ise tüm noktalarda - fren noktası, viraj hızı ve aynı zamanda hızlanma - güçlü olması gerekiyor."

"Bu, sürücü açısından çok zorlayıcı olan bir şey çünkü her zaman sınırda olmanız gerekiyor. Biraz rahatlarsanız, bir saniye kaybedersiniz. Belki başka bir motosiklette aynı durumda 0.2 sn kaybediyorsunuzdur. Bu yüzden çok zor ve fiziksel açıdan gereksinimleri olan bir motosiklet."

"Ancak keyif almaya başladım. Sonunda istediğim gibi bir motosiklet olmaya başladı, bu nedenle her şey gittikçe daha iyiye gidiyor. Gittikçe daha iyi anlıyorum." dedi.

Alex, Misano testlerindeki dönüm noktasında ayarlarda ağabeyinin yönünde ilerlemesinin de etkili olduğunu söylemişti.