Mir: "Rins'e takım emri uygulamak doğru olmaz"

Sezonun bitmesine 4 yarış varken Mir, Aragon'daki ilk yarışta 3. olup Fabio Quartararo'nun puansız bir şekilde hafta sonunu kapatmasının ardından 6 puan farkla lider durumda.

Rins, o yarışı kazanarak bu sene kazanan 8. farklı isim oldu ancak yine de şampiyonada 36 puan geride bulunuyor. Bunun üzerine Mir'e, Suzuki'nin takım emri uygulayıp uygulamayacağı soruldu.

Mir, bu konuyla alakalı bir konuşma olmadığını ve şu an için böyle bir şeyi konuşmanın mantıklı olmayacağını söyledi.

Mir, "Şu ana kadar takım emirlerini konuşmadık çünkü Alex'in de şampiyonluk şansı var."

"Şampiyonluğu kazanma şansı olmadığı zaman, bunu konuşmak iyi olabilir."

"Ancak şu an için bunu konuşmak mantıklı değil çünkü Alex, harika iş çıkarıyor ve onun şansı varken ona takım emri uygulanması adil olmaz."

"Bu yüzden bu şekilde devam etmeliyiz. Onun böyle bir şansı kalmazsa, o zaman bunu ben değil Davide Brivio iki pilotla birden konuşur. Böyle olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum." dedi.

Rins de böyle bir konuşmanın olmadığını ve olmasının yanlış olacağını söyledi.

Rins, "Suzuki'de kimse benden Joan'ın geçmesine izin vermemi istemedi. Şampiyonanın bu evresinde böyle bir şeyin istenmesinin yanlış olacağını düşünüyorum."

"36 puan gerideyim ve her şey mümkün. Matematiksel olarak şansım olmazsa, o zaman tabii ki Suzuki'nin kazanmasını ilk ben isterim."

"2017'den beri bu takımda rekabetçi bir motosiklete sahip olmak için canla başla çalışıyorum. Ben kazanamayacaksam, o zaman takım arkadaşım kazansın."

"Bunu en sonunda göreceğiz. Daha geride birkaç yarış var ve kazanılabilecek 100 puan var. Sezon sonu çok yakın olacak." dedi.