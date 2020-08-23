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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Crutchlow: "2020 Honda motosikletiyle dönüp duruyorum"

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Crutchlow: "2020 Honda motosikletiyle dönüp duruyorum"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Cal Crutchlow, Steiermark GP öncesinde sıralamalarda 18. olmasının ardından 2020 Honda motosikletiyle pek ilerleme kaydedemediklerini, pist üstünde öylesine döndüğünü söyledi.

Crutchlow, 2020'de şu ana kadar oldukça zor bir sezon geçirdi. İngiliz sürücünün şu ana kadar aldığı en iyi sonuç onüçüncülük oldu.

Crutchlow motosikleti durdurmanın ve döndürmenin zor olmasından, yeni lastiklerle çekişin düşük olmasından dolayı hızlanamamaktan şikayet ediyor. Crutchlow, daha önce de Michelin'in 2020 arka lastiklerini sevmediğini dile getirmişti ancak bunun ana sorun olmadığını, 2020 Honda motosikletinin o lastiklerle iyi çalışmadığını söyledi.

Crutchlow, "Kariyerimdeki en iyi sürüşü yapmıyor olabilirim ancak bu denemediğim manasına gelmiyor. % 90 performans sergilerken iyi bir motosiklete sahipsem, ilk 8'de yer alırım. Kendimden biraz daha fazlasını alıp da % 95'e çıkarsam, o zaman ilk 6 olur."

"% 100 sürdüğümde podyum olur. Şu anda % 90 - 95 aralığında sürdüğümü hissediyorum. Altımdaki paketle bundan daha fazlasını yapamam. Şu anda öyle dönüp duruyoruz. Motosikleti 15 farklı pozisyonda kullanıp verilere baktığımızda, yine tam olarak aynı şeyi görüyoruz."

"Motosikleti daha manuel sürdüğünüzde, ondan maksimumu çıkarabilirsiniz ancak şu anda bu mümkün değil. Motosikleti durduramıyoruz, motosikleti doğru şekilde döndüremiyoruz ve virajı düzgün bir şekilde tamamlayamıyoruz. Tüm sorunlara, yani motosikleti durduramama ve döndürememe sorunlarına rağmen arka tarafta yol tutuşu olsa, bir şekilde biraz zamanı telafi edebilirsiniz."

"Her zaman bu konuda güçlüydüm ancak bu motosikletle kesinlikle gazı istediğim zamanda açamıyorum." 

"Bu sorunun lastikten kaynaklandığını düşünmüyorum çünkü herkes bu lastiklerle geçen senelere göre daha iyi yol tutuşuna sahip. Motosikletimizin bu lastiklerle her nedense çalışmadığını düşünüyorum. Nedenini anlayamıyoruz." dedi.

Crutchlow'un yeni motosikletle sorun yaşadığı dönemde, bir önceki senenin motosikletine sahip takım arkadaşı Takaaki Nakagami Steiermark GP öncesi 2. olarak ilk defa ilk çizgi startını kazandı.

Crutchlow, Nakagami'nin 2020 motosikletinden daha rafine bir motosiklete sahip olduğu için daha güçlü olduğunu söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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