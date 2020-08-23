Steiermark MotoGP: Isınma turlarının en hızlısı Dovizioso

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ısınma turları, kuru ama bulutlu bir havada gerçekleştirildi.

Her iki Petronas SRT Yamaha sürücüsü de seans içerisinde dördüncü virajda pist dışına çıktılar ancak herhangi bir yere temas etmeden piste geri döndüler.

Bu olay, Avusturya'da Quartararo'nun yaşadığıyla oldukça benzerdi.

Quartararo, pist dışına taştıktan birkaç dakika sonra yine aynı yerde bir kez daha pist dışına taştı.

Ön tarafta ise yine Suzuki ve Ducati vardı. İlk yarışın galibi Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso 1:24.126 yaparak, seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Dovizioso'nun en yakın takipçisiydi ve 0.186 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

İyi bir hata sonu geçiren Taakaaki Nakagami 1:24.353 yaparak 0.227 saniye geride üçüncü olurken, yarışa pit yolundan başlayacak olan Johann Zarco, sadece altı ur attı ve 1:24.364'le dördüncü oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1:24.509 yaparak beşinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Jack Miller altıncı, Quartararo yedinci, Valentino Rossi sekizinci ve Franco Morbidelli dokuzuncu oldu.

En iyi KTM sürücüsü 0.603 saniye geride yer alan Brad Binder'di.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Pol Espargaro ise 11. oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci 12. olabilirken, Cal Cruchlow 13. ve Alex Rins 14. oldu.

Honda fabrika takımından Alex Marquez ancak 16. olabildi.

Yarış pazar günü TSI 15:00'te yapılacak.

Isınma turları sonucu