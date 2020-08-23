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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Steiermark MotoGP: Isınma turlarının en hızlısı Dovizioso

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Steiermark MotoGP: Isınma turlarının en hızlısı Dovizioso
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso, Avusturya'daki Steiermark GP öncesi yapılan ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ısınma turları, kuru ama bulutlu bir havada gerçekleştirildi.

Her iki Petronas SRT Yamaha sürücüsü de seans içerisinde dördüncü virajda pist dışına çıktılar ancak herhangi bir yere temas etmeden piste geri döndüler.

Bu olay, Avusturya'da Quartararo'nun yaşadığıyla oldukça benzerdi.

Quartararo, pist dışına taştıktan birkaç dakika sonra yine aynı yerde bir kez daha pist dışına taştı.

Ön tarafta ise yine Suzuki ve Ducati vardı. İlk yarışın galibi Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso 1:24.126 yaparak, seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Dovizioso'nun en yakın takipçisiydi ve 0.186 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

İyi bir hata sonu geçiren Taakaaki Nakagami 1:24.353 yaparak 0.227 saniye geride üçüncü olurken, yarışa pit yolundan başlayacak olan Johann Zarco, sadece altı ur attı ve 1:24.364'le dördüncü oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1:24.509 yaparak beşinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Jack Miller altıncı, Quartararo yedinci, Valentino Rossi sekizinci ve Franco Morbidelli dokuzuncu oldu.

En iyi KTM sürücüsü 0.603 saniye geride yer alan Brad Binder'di.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Pol Espargaro ise 11. oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci 12. olabilirken, Cal Cruchlow 13. ve Alex Rins 14. oldu.

Honda fabrika takımından Alex Marquez ancak 16. olabildi.

Yarış pazar günü TSI 15:00'te yapılacak.

Isınma turları sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Andrea Dovizioso Ducati 14 1'24.126     184.779
2 Spain Joan Mir Suzuki 14 1'24.312 0.186 0.186 184.372
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'24.353 0.227 0.041 184.282
4 France Johann Zarco Ducati 6 1'24.364 0.238 0.011 184.258
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 13 1'24.509 0.383 0.145 183.942
6 Australia Jack Miller Ducati 11 1'24.540 0.414 0.031 183.875
7 France Fabio Quartararo Yamaha 14 1'24.627 0.501 0.087 183.686
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 14 1'24.654 0.528 0.027 183.627
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 14 1'24.682 0.556 0.028 183.566
10 South Africa Brad Binder KTM 14 1'24.729 0.603 0.047 183.464
11 Spain Pol Espargaro KTM 13 1'24.758 0.632 0.029 183.402
12 Italy Danilo Petrucci Ducati 14 1'24.793 0.667 0.035 183.326
13 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 13 1'24.836 0.710 0.043 183.233
14 Spain Alex Rins Suzuki 6 1'24.855 0.729 0.019 183.192
15 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 13 1'24.935 0.809 0.080 183.019
16 Spain Alex Marquez Honda 14 1'24.935 0.809 0.000 183.019
17 Italy Michele Pirro Ducati 13 1'24.974 0.848 0.039 182.935
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 14 1'24.999 0.873 0.025 182.882
19 Spain Iker Lecuona KTM 14 1'25.023 0.897 0.024 182.830
20 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'25.222 1.096 0.199 182.403
21 Spain Tito Rabat Ducati 12 1'25.404 1.278 0.182 182.014
22 Germany Stefan Bradl Honda 11 1'25.495 1.369 0.091 181.821
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Joan Mir , Takaaki Nakagami
Takımlar Ducati Team Şimdi al , Team LCR , Team Suzuki MotoGP
Editör Matteo Nugnes

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