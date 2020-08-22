MotoGP sürücüleri, Marquez'in uzun süre yarışamayacak olmasından ötürü üzgün

Honda, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İspanya GP'de kolunu kıran ve sonrasında iki kez ameliyat olan Marc Marquez'in en azından Ekim ayı sonuna kadar yarışamayacağını açıkladı.

Bu, MotoGP'deki şampiyonluk serisinin sonu anlamına gelecek.

Avintia sürücü Zarco, mevcut durumun Marquez için ne kadar zor olacağını bildiğini, fakat İspanyol sürücünün daha da güçlü döneceğini söyledi.

Zarco, "Böyle bir durumun içerisinde olmak, onun için son derece zor olmalı. Jerez'de, sakatlandıktan hemen sonra geri döndü ve denedi, ama yapamadı."

"Ve o noktan itibaren her şeyin zor olacağını biliyordu."

“Şimdi yaşamak zorunda olduğu şeyleri daha da iyi anlıyorum. İlk ameliyatımı oldum ve ona kıyasla çok daha ufak bir ameliyattı, ancak beki de iyileşmek için mükemmel olmasa bile hemen motosiklete geri dönmek istedim,"

"Yani üzücü bir haber ve bence oldukça zor olmalı. Ama onu tanıyoruz ve henüz çok genç. Bu yüzden geri döndüğünde daha güçlü olacak.” dedi.

Valentino Rossi ise şunları ekledi: "Son birkaç yıla bakarsak, sürücülerin geçirdikleri sakatlıklardan sonra neredeyse mucizevi şekilde iyileştiğini gördük."

"Ancak Marquez, büyük bir kırık ameliyatı olduktan sadece dört gün sonra motosikleti sürmeye çalıştı. Bu onun insan olduğunu, hepimizin de öyle olduğunu gösteriyor.”

Andrea Dovizioso, Cumartesi günü basınla konuşurken haberleri yeni öğrendi ve şu açıklamada bulundu: "Sonunda Marc, Misano'da ya da hemen sonrasında şampiyonaya gelseydi, evet durum değişirdi, çünkü piste her çıkışında kesinlikle zirvede olacak."

“Bizim için daha iyi mi yoksa daha mi kötü olduğunu bilmiyorum. Bu, şampiyona için büyük bir haber, ama şampiyonluğumuz için değil, durumumuz için.”