Avustralya MotoGP 1. antrenman: Vinales lider, Quartararo kaza yaptı

Islak zeminde başlayan 45 dakikalık ilk antrenman seansında başlangıçta Maverick Vinales iyi bir tempo yakaladı ve dereceyi hızla geliştirmeye başladı.

Dereceler önce 1:40'ın altına inerken, daha sonra Vinales 1:38.957'ye inmeyi başardı ve 1:39'un altına inebilen tek sürücü olarak seansı ilk sırada noktaladı.

Jack Miller 0.147 saniye geride ikinci olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:39.342'lik derecesiyle 0.385 saniye geride üçüncü oldu.

Öte yandan Yamaha'nın efsane sürücüsü Valentino Rossi'nin dördüncü olduğu seansta Danilo Petrucci beşinci ve Franco Morbidelli altıncı oldu.

Seansın en büyük olayı ise Fabio Quartararo'nun talihsiz kazasıydı.

Islak zeminde kayma yaşadı ve düştü. Kaza sonrası acı içinde yerde kalan Fransız sürücü, sol ayağını tuttu ve sedyeyle tıbbi merkeze götürüldü.

Quartararo bu kaza öncesinde 1:40.575 yapmıştı ve seansı yedinci bitirdi.

İlk onu Pol Espargaro, Miguel Oliveira ve Andrea Dovizioso tamamladı. Diğer tarafta Alex Rins 12. olurken, Johann Zarco yeni takımıyla ilk seansında 13. oldu. Jorge Lorenzo ise 18. sırada yer aldı.

Seans sonucu: