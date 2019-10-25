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MotoGP / Avustralya GP / Antrenman raporu

Avustralya MotoGP 1. antrenman: Vinales lider, Quartararo kaza yaptı

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Avustralya MotoGP 1. antrenman: Vinales lider, Quartararo kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 04:09

Maverick Vinales ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başarırken, Fabio Quartararo büyük bir kaza yaptı.

Islak zeminde başlayan 45 dakikalık ilk antrenman seansında başlangıçta Maverick Vinales iyi bir tempo yakaladı ve dereceyi hızla geliştirmeye başladı.

Dereceler önce 1:40'ın altına inerken, daha sonra Vinales 1:38.957'ye inmeyi başardı ve 1:39'un altına inebilen tek sürücü olarak seansı ilk sırada noktaladı.

Jack Miller 0.147 saniye geride ikinci olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:39.342'lik derecesiyle 0.385 saniye geride üçüncü oldu.

Öte yandan Yamaha'nın efsane sürücüsü Valentino Rossi'nin dördüncü olduğu seansta Danilo Petrucci beşinci ve Franco Morbidelli altıncı oldu.

Seansın en büyük olayı ise Fabio Quartararo'nun talihsiz kazasıydı.

Islak zeminde kayma yaşadı ve düştü. Kaza sonrası acı içinde yerde kalan Fransız sürücü, sol ayağını tuttu ve sedyeyle tıbbi merkeze götürüldü.

Quartararo bu kaza öncesinde 1:40.575 yapmıştı ve seansı yedinci bitirdi.

İlk onu Pol Espargaro, Miguel Oliveira ve Andrea Dovizioso tamamladı. Diğer tarafta Alex Rins 12. olurken, Johann Zarco yeni takımıyla ilk seansında 13. oldu. Jorge Lorenzo ise 18. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'38.957  
2 43 Australia Jack Miller Ducati 01'39.104 00.147
3 93 Spain Marc Marquez Honda 01'39.342 00.385
4 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 01'39.885 00.928
5 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 01'39.910 00.953
6 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'40.320 01.363
7 20 France Fabio Quartararo Yamaha 01'40.575 01.618
8 44 Spain Pol Espargaro KTM 01'40.587 01.630
9 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 01'40.675 01.718
10 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 01'40.690 01.733
11 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 01'40.799 01.842
12 42 Spain Alex Rins Suzuki 01'40.860 01.903
13 5 France Johann Zarco Honda 01'41.052 02.095
14 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'41.073 02.116
15 36 Spain Joan Mir Suzuki 01'41.118 02.161
16 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'41.180 02.223
17 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 01'41.371 02.414
18 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 01'41.958 03.001
19 82 Finland Mika Kallio KTM 01'42.306 03.349
20 53 Spain Tito Rabat Ducati 01'43.547 04.590
21 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 01'43.779 04.822
22 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 01'44.148 05.191
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

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15 Kas - 17 Kas
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