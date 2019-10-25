Avustralya MotoGP 2. antrenman: Kuru zeminde Vinales lider
MotoGP'de Avustralya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ilk sırada tamamladı.
Avustralya'daki ikinci antrenman seansı ise kuru zeminde gerçekleşti.
Seansın başlangıcında lider yine Maverick Vinales'ti ve son yarım saate girilirken 1:30.012 yaparak liderliğini pekiştirdi.
Daha sonra Marc Marquez 1:30'u altına inmeyi başardı ve Vinales de 1:29.195 yaparak tekrar liderliğe oturdu.
Derecesini daha da geliştiren Vinales 1:28.824'lük derecesiyle 1:29'un altına inebilen tek isim olarak seansı ilk sırada noktaladı.
Lider Vinales'le ikinci sıradaki Andrea Dovizioso arasında 0.496 saniye vardı. Üçüncü en hızlı dereceyi yapan isim Dovizioso'un sadece 0.005 saniye gerisinde kalan Cal Crutchlow'du.
Onu da sadece 0.002 saniye geriden Danilo Petrucci takip etti.
Jack Miler, Petrucci'nin 0.017 saniye gerisinde beşinci olurken, böylelikle bu dört isim sadece 0.024 saniye içinde dizilmiş oldu.
Marc Marquez altıncı en iyi derecenin sahibi olurken, Valentino Rossi yedinci, Alex Rins sekizinci ve Franco MoRbidelli dokuzuncu oldu.
İlk onu Aleix Espargaro tamamladı.
Johann Zarco, Honda ile 15. en iyi dereceyi yaparken, Jorge Lorenzo 16. sırada yer aldı.
Fabio Quartararo ilk seanstaki kazası sonrası ikinci seansta yer alamadı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Maverick Viñales
|Yamaha
|25
|01'28.824
|2
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|22
|01'29.320
|00.496
|3
|Cal Crutchlow
|Honda
|22
|01'29.325
|00.501
|4
|Danilo Petrucci
|Ducati
|20
|01'29.327
|00.503
|5
|Jack Miller
|Ducati
|20
|01'29.344
|00.520
|6
|Marc Marquez
|Honda
|19
|01'29.421
|00.597
|7
|Valentino Rossi
|Yamaha
|21
|01'29.436
|00.612
|8
|Alex Rins
|Suzuki
|21
|01'29.472
|00.648
|9
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|21
|01'29.718
|00.894
|10
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|18
|01'29.791
|00.967
|11
|Joan Mir
|Suzuki
|24
|01'29.875
|01.051
|12
|Karel Abraham
|Ducati
|20
|01'29.997
|01.173
|13
|Andrea Iannone
|Aprilia
|18
|01'30.170
|01.346
|14
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|17
|01'30.426
|01.602
|15
|Johann Zarco
|Honda
|21
|01'30.441
|01.617
|16
|Jorge Lorenzo
|Honda
|19
|01'30.706
|01.882
|17
|Pol Espargaro
|KTM
|17
|01'30.859
|02.035
|18
|Mika Kallio
|KTM
|21
|01'30.865
|02.041
|19
|Hafizh Syahrin
|KTM
|21
|01'30.940
|02.116
|20
|Miguel Oliveira
|KTM
|21
|01'31.404
|02.580
|21
|Tito Rabat
|Ducati
|22
|01'31.459
|02.635
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|0
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|Pilotlar
|Maverick Viñales Şimdi al
|Takımlar
|Yamaha Factory Racing
|Editör
|David Gruz
Avustralya MotoGP 2. antrenman: Kuru zeminde Vinales lider
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