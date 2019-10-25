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MotoGP / Avustralya GP / Antrenman raporu

Avustralya MotoGP 2. antrenman: Kuru zeminde Vinales lider

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Avustralya MotoGP 2. antrenman: Kuru zeminde Vinales lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Eki 2019 06:20

MotoGP'de Avustralya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Yamaha sürücüsü Maverick Vinales ilk sırada tamamladı.

Avustralya'daki ikinci antrenman seansı ise kuru zeminde gerçekleşti.

Seansın başlangıcında lider yine Maverick Vinales'ti ve son yarım saate girilirken 1:30.012 yaparak liderliğini pekiştirdi.

Daha sonra Marc Marquez 1:30'u altına inmeyi başardı ve Vinales de 1:29.195 yaparak tekrar liderliğe oturdu.

Derecesini daha da geliştiren Vinales 1:28.824'lük derecesiyle 1:29'un altına inebilen tek isim olarak seansı ilk sırada noktaladı.

Lider Vinales'le ikinci sıradaki Andrea Dovizioso arasında 0.496 saniye vardı. Üçüncü en hızlı dereceyi yapan isim Dovizioso'un sadece 0.005 saniye gerisinde kalan Cal Crutchlow'du.

Onu da sadece 0.002 saniye geriden Danilo Petrucci takip etti.

Jack Miler, Petrucci'nin 0.017 saniye gerisinde beşinci olurken, böylelikle bu dört isim sadece 0.024 saniye içinde dizilmiş oldu.

Marc Marquez altıncı en iyi derecenin sahibi olurken, Valentino Rossi yedinci, Alex Rins sekizinci ve Franco MoRbidelli dokuzuncu oldu.

İlk onu Aleix Espargaro tamamladı.

Johann Zarco, Honda ile 15. en iyi dereceyi yaparken, Jorge Lorenzo 16. sırada yer aldı.

Fabio Quartararo ilk seanstaki kazası sonrası ikinci seansta yer alamadı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 25 01'28.824  
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 22 01'29.320 00.496
3 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 22 01'29.325 00.501
4 Italy Danilo Petrucci Ducati 20 01'29.327 00.503
5 Australia Jack Miller Ducati 20 01'29.344 00.520
6 Spain Marc Marquez Honda 19 01'29.421 00.597
7 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 01'29.436 00.612
8 Spain Alex Rins Suzuki 21 01'29.472 00.648
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 01'29.718 00.894
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 01'29.791 00.967
11 Spain Joan Mir Suzuki 24 01'29.875 01.051
12 Czech Republic Karel Abraham Ducati 20 01'29.997 01.173
13 Italy Andrea Iannone Aprilia 18 01'30.170 01.346
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 01'30.426 01.602
15 France Johann Zarco Honda 21 01'30.441 01.617
16 Spain Jorge Lorenzo Honda 19 01'30.706 01.882
17 Spain Pol Espargaro KTM 17 01'30.859 02.035
18 Finland Mika Kallio KTM 21 01'30.865 02.041
19 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 21 01'30.940 02.116
20 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 01'31.404 02.580
21 Spain Tito Rabat Ducati 22 01'31.459 02.635
  France Fabio Quartararo Yamaha 0    
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör David Gruz

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