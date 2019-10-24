Zarco'nun minimum hedefi ilk on
Johann Zarco, yeni takımı LCR Honda ile Avustralya'da ilk on içerisinde olmayı hedeflediğini söyledi.
Zarco, sezonun kalan üç yarışında LCR Honda motosikletini sürecek ve Takaaki Nakagami'nin yerini alacak.
Sezon başında KTM'ye geçen ancak gösterdiği kötü performans ve yaşadığı sorunların ardından takımla yollarını ayıran Fransız sürücü, LCR Honda'dan gelen bu üç yarışlık teklif için Yamaha'nın test pilotluğu teklifini geri çevirmek zorunda kalmıştı.
RC213V'yi sürmenin nasıl bir şey olacağına dair bir fikri olup olmadığı sorusuna Zarco, "Doğrusu bir fikrim yok. Sadece Marquez'in herkesi yendiğini görebiliyorum ve bunun nedenini anlamak veya bundan dersler çıkarmak istiyorum."
"Neler olacağını göreceğiz. Motosikletin rekabetçi olabileceğinin farkındayım ve bu, seviyemin nerede olduğunu gösterecek. Normalde bu motosikleti iyi şekilde sürebilirsem, ilk ona girebilirim. Bu, motosiklette sergileyeceğim en düşük seviye olmalı. Motosikleti o seviyeye getirme konusunda akıllı olmam gerekiyor." yanıtını verdi.
Marquez de Zarco'nun ilk ona girebileceğini düşünüyor.
"Zarco için ilk on iyi bir hedef olabilir. Kariyerinde ikinci bir şansı hak ettiğini kanıtlamak için kendisini göstermesi gerekiyor. Çok zor bir hafta sonu onu bekliyor ama bence ilk onda yer alabilir."
Zarco, Yamaha'da test sürücüsü olma şansını kaybetti ve kendisi de gelecek yıl Moto2'ye dönebileceğini söyledi.
Bununla birlikte Zarco, "En iyi sürücü olmak istiyorum, bunun için yarışmanız gerekiyor. Moto2'de bu hissi kendi içinizde saklıyorsunuz. Fabio'nun neler yaptığını görebilirsiniz. MotoGP'ye geldiğim zamanı hatırlıyorum, hiç deneyimim yoktu ama iyi bir iş yaptım. Orada bir yarış havası var. Sürücü pazarı 2021 için tekrar açılacak. Moto2'de bir yıl geçirip, MotoGP'ye dönmek bir seçenek olabilir." dedi.
Johann Zarco, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Önceki haber
2020 MotoGP'de Binder KTM'de, Lecuona Tech 3'te yarışacak
Sonraki haber
KTM, neden Oliveira’nın fabrika takımına geçmediğini açıkladı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Avustralya GP
|Pilotlar
|Johann Zarco
|Takımlar
|Team LCR
|Editör
|Jamie Klein
Zarco'nun minimum hedefi ilk on
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP2
|
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
|
08:10
14:10
|
|FP3
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
03:55
09:55
|
|FP4
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
07:30
13:30
|
|Q1
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:10
14:10
|
|Q2
|
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
|
08:35
14:35
|
|WU
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
03:20
09:20
|
|Yarış
|
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
|
08:00
14:00
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan