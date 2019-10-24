Zarco'nun minimum hedefi ilk on

Zarco, sezonun kalan üç yarışında LCR Honda motosikletini sürecek ve Takaaki Nakagami'nin yerini alacak.

Sezon başında KTM'ye geçen ancak gösterdiği kötü performans ve yaşadığı sorunların ardından takımla yollarını ayıran Fransız sürücü, LCR Honda'dan gelen bu üç yarışlık teklif için Yamaha'nın test pilotluğu teklifini geri çevirmek zorunda kalmıştı.

RC213V'yi sürmenin nasıl bir şey olacağına dair bir fikri olup olmadığı sorusuna Zarco, "Doğrusu bir fikrim yok. Sadece Marquez'in herkesi yendiğini görebiliyorum ve bunun nedenini anlamak veya bundan dersler çıkarmak istiyorum."

"Neler olacağını göreceğiz. Motosikletin rekabetçi olabileceğinin farkındayım ve bu, seviyemin nerede olduğunu gösterecek. Normalde bu motosikleti iyi şekilde sürebilirsem, ilk ona girebilirim. Bu, motosiklette sergileyeceğim en düşük seviye olmalı. Motosikleti o seviyeye getirme konusunda akıllı olmam gerekiyor." yanıtını verdi.

Marquez de Zarco'nun ilk ona girebileceğini düşünüyor.

"Zarco için ilk on iyi bir hedef olabilir. Kariyerinde ikinci bir şansı hak ettiğini kanıtlamak için kendisini göstermesi gerekiyor. Çok zor bir hafta sonu onu bekliyor ama bence ilk onda yer alabilir."

Zarco, Yamaha'da test sürücüsü olma şansını kaybetti ve kendisi de gelecek yıl Moto2'ye dönebileceğini söyledi.

Bununla birlikte Zarco, "En iyi sürücü olmak istiyorum, bunun için yarışmanız gerekiyor. Moto2'de bu hissi kendi içinizde saklıyorsunuz. Fabio'nun neler yaptığını görebilirsiniz. MotoGP'ye geldiğim zamanı hatırlıyorum, hiç deneyimim yoktu ama iyi bir iş yaptım. Orada bir yarış havası var. Sürücü pazarı 2021 için tekrar açılacak. Moto2'de bir yıl geçirip, MotoGP'ye dönmek bir seçenek olabilir." dedi.