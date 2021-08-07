Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

Bu yıl harika performanslar ortaya koyan ve kariyerinin ilk podyumunu kazanan Deniz Öncü, bugün de Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu Steiermark Grand Prix'sinde elde etti.

Bu, aynı zamanda Grand Prix yarışlarında ilk kez Türk bir sürücünün pole pozisyonu aldığı anlamına geliyor.

Sıralama turlarını GasGas sürücüsü Sergio Garcia ikinci bitirirken, ilk çizgiyi tamamlayan isim Romano Fenati oldu.

Sıralama turlarının ikinci bölümünün başlangıcında, Ayumu Sasaki motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Fakat sonrasında hemen seansa döndü. Ayrıca Niccolo Antonelli de kaza yaptı ve seans kendisi için sona erdi. Son anlarda kaza yapan sürücülerin arasına Garcia da eklendi.

Garcia, kaza yaptığı noktada seansın en tepesinde yer alıyordu. Ancak son denemesinde Deniz daha iyi bir tur çıkardı ve en iyi dereceyi 1:36.453'e çekti.

Kalan bölümde Deniz'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve temsilcimiz 1:36.453'lük turuyla kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Garcia, Deniz'in 0.024 saniye gerisinde ikinci olurken, Fenati 0.053 saniye geride üçüncü oldu. Böylelikle yakın geçen seansta ilk üç sadece 0.053 saniye içinde dizilmiş oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta, temsilcimiz Deniz'den 0.122 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, onu Izan Guevara ve Dennis Foggia takip etti.

İlk onu Jaume Massia, Darryn Binder, Jeremy Alcoba ve Gabriel Rodrigo tamamladı. Temsilcimizin takım arkadaşı Sasaki ise seansı 15. sırada tamamladı ve Deniz'den 0.6 saniye yavaş kaldı.

Seans sonucu: