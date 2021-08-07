Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu

Steiermark Grand Prix'sinin üçüncü Moto3 antrenman seansında Ayumu Sasaki'nin üstünlüğü vardı. Aslında Sasaski, yaptığı kaza nedeniyle antrenmanın büyük kısmını kaçırmak zorunda kaldı. Fakat sonnda 1:35.933 yaparak seansın en iyi derecesini yaptı.

Cumartesi sabahı güneş, Red Bull Ring'de kendisini gösterdi ve hava 23 dereceydi. Bu da başlangıçtan itibaren sürücülerin hızlı turlar atmasını mümkün kıldı.

Sürücüler, genel olarak gruplar halinde sürüş yatılar çünkü burada uzun düzlükler olduğu için, birbirlerinin hava koridorlarına girmeleri tur zamanı açısından önemli bir rol oynuyor.

Sasaki, dördüncü virajda kaza yaptı ve motosikletin ön tarafı hasar aldı. Fakat Japon sürücü, motosikletini pite getirmeyi başardı. Tech3 mekanikerleri motosiklet üzerinde pey çalıştılar ve Sasaki tekrar piste çıktı.

Sonrasında Sasaki en iyi dereceyi 1:35.933'e çekti ve seansı ilk sırada tamamladı.

İlk üç KTM sürücülerinden oluşurken, Sasaki'yi Jaume Masia ve Filip Salac takip etti. Jeremy Alcoba dördüncü oldu ve seansın en iyi Honda sürücüsüydü.

Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) beşinci en iyi zamanı yaparken, Izan Guevara (GasGas) altıncı, John McPhee (Honda) yedinci, Sergio Garcia (GasGas) sekizinci, Darryn Binder (Honda) dokuzuncu ve Deniz Öncü (KTM) onuncu oldu.

Bu isimlere ek olarak ilk 14'e giren Riccardo Rossi (KTM), Andrea Migno (Honda), Stefano Nepa (KTM) ve Niccolo Antonelli (KTM) de doğrudan ikinci bölüme kalma hakkı kazandılar.

Seans sonucu