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Moto3 / Spielberg Antrenman raporu

Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Speilberg'de gerçekleştirilen 3. Moto3 antrenman seansında Ayumu Sasaki en hızlı isim oldu.

Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu

Steiermark Grand Prix'sinin üçüncü Moto3 antrenman seansında Ayumu Sasaki'nin üstünlüğü vardı. Aslında Sasaski, yaptığı kaza nedeniyle antrenmanın büyük kısmını kaçırmak zorunda kaldı. Fakat sonnda 1:35.933 yaparak seansın en iyi derecesini yaptı.

Cumartesi sabahı güneş, Red Bull Ring'de kendisini gösterdi ve hava 23 dereceydi. Bu da başlangıçtan itibaren sürücülerin hızlı turlar atmasını mümkün kıldı.

Sürücüler, genel olarak gruplar halinde sürüş yatılar çünkü burada uzun düzlükler olduğu için, birbirlerinin hava koridorlarına girmeleri tur zamanı açısından önemli bir rol oynuyor.

Sasaki, dördüncü virajda kaza yaptı ve motosikletin ön tarafı hasar aldı. Fakat Japon sürücü, motosikletini pite getirmeyi başardı. Tech3 mekanikerleri motosiklet üzerinde pey çalıştılar ve Sasaki tekrar piste çıktı.

 

Sonrasında Sasaki en iyi dereceyi 1:35.933'e çekti ve seansı ilk sırada tamamladı.

İlk üç KTM sürücülerinden oluşurken, Sasaki'yi Jaume Masia ve Filip Salac takip etti. Jeremy Alcoba dördüncü oldu ve seansın en iyi Honda sürücüsüydü.

Şampiyona lideri Pedro Acosta (KTM) beşinci en iyi zamanı yaparken, Izan Guevara (GasGas) altıncı, John McPhee (Honda) yedinci, Sergio Garcia (GasGas) sekizinci, Darryn Binder (Honda) dokuzuncu ve Deniz Öncü (KTM) onuncu oldu.

Bu isimlere ek olarak ilk 14'e giren Riccardo Rossi (KTM), Andrea Migno (Honda), Stefano Nepa (KTM) ve Niccolo Antonelli (KTM) de doğrudan ikinci bölüme kalma hakkı kazandılar.

Seans sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'35.933    
2 Spain Jaume Masia KTM 19 1'35.968 0.035 0.035
3 Czech Republic Filip Salač KTM 15 1'35.987 0.054 0.019
4 Spain Jeremy Alcoba Honda 16 1'36.118 0.185 0.131
5 Spain Pedro Acosta KTM 19 1'36.149 0.216 0.031
6 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'36.150 0.217 0.001
7 United Kingdom John McPhee Honda 14 1'36.159 0.226 0.009
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'36.188 0.255 0.029
9 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'36.189 0.256 0.001
10 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'36.206 0.273 0.017
11 Italy Riccardo Rossi KTM 14 1'36.239 0.306 0.033
12 Italy Andrea Migno Honda 17 1'36.277 0.344 0.038
13 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'36.309 0.376 0.032
14 Italy Niccolò Antonelli KTM 16 1'36.330 0.397 0.021
15 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'36.358 0.425 0.028
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'36.385 0.452 0.027
17 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'36.456 0.523 0.071
18 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'36.469 0.536 0.013
19 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'36.473 0.540 0.004
20 Spain Xavier Artigas Honda 19 1'36.554 0.621 0.081
21 Spain Carlos Tatay KTM 19 1'36.585 0.652 0.031
22 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'36.677 0.744 0.092
23 David Salvador Honda 16 1'36.825 0.892 0.148
24 Japan Kaito Toba KTM 16 1'36.871 0.938 0.046
25 Japan Yuki Kunii Honda 18 1'36.916 0.983 0.045
26 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 19 1'36.946 1.013 0.030
27 Austria Maximilian Kofler KTM 16 1'37.062 1.129 0.116
28 Indonesia Andi Gilang Honda 20 1'37.728 1.795 0.666
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