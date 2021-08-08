Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı

Deniz Öncü dün gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans ortaya koymuştu ve bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı.

Fakat gece yağan yağmur pisti ıslatmıştı ve yarış öncesinde herhangi bir yağmur yağmadığı için pist kurumaya başlamıştı. Bunun üzerine bazı sürücüler kuru zemin lastik kumarını oynamaya karar verdiler.

Deniz'in takımı Tech3, sonunda kuru zemin lastiği kumarını oynama kararı verdi ancak bu kararı son üç dakikada verdi ve motosiklet üzerinde çalışmalar yaptı. Kurallar gereği takımların son anlarda motosiklet üzerinde çalışması yasaktı.

Üç dakika tabelası kaldırıldıktan sonra motosiklet üzerinde çalışma yapıldığı gerekçesiyle Deniz, gridin en gerisine atıldı. Böylelikle yarışa son sıradan başlamak zorunda kaldı.

Yarış başladığında Romano Fenati, güzel bir kalkışla liderliği almayı başardı. Fakat kısa bir süre sonra Sergio Garcia liderliği aldı.

İlk turun ardından Garcia, Fenati ve Pedro Acosta sıralaması oluştu. Kısa bir süre sonra Acosta, Fenati'yi geçerek Garcia'nın peşine takıldı.

Garcia ve Acosta, yavaş yavaş Fenati ile arayı açarak galibiyet mücadelesi için ayrı bir mücadele vermeye başladılar.

Son 11 tura girerken Acosta liderliği Garcia'dan aldı. Fakat Garcia, çok geçmeden Garcia'ya yanıt verdi ve ilk sırayı geri aldı.

İkili yarışın kalan kısmında heyecanlı savaşlarına devam ettiler. Acosta pistin çeşitli bölümlerinde daha hızlı olsa da Garcia kendisini iyi şekilde savunmayı başardı. Bu ikili arka taraftaki isimlerden çok daha iyilerdi ve aradaki farkı 10 saniyenin üzerine çıkardılar.

Acosta, son tura girerken ilk virajda Garcia'yı geçti ve liderliği eline geçirdi. Ancak üçüncü virajda Garcia, geç frenajla Acosta'yı geçti. Bu geçiş esnasında ikili arasında temas da yaşandı.

Acosta, son iki viraja girerken Garcia'ya atak yaptı ve ilk sırayı alırken, Garcia motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Acosta son virajı sorunsuz şekilde döndü ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki beşinci galibiyetini aldı.

Acosta ve Garcia arkadaki isimlerle arayı epey açmıştı. Garcia yere düşmesine rağmen hızlıca hareket edip motosikletini geri aldı ve yarışa döndü. Arkadaki isimlerle aradaki fark o kadar fazlaydı ki Garcia, kazaya rağmen damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu sonuçlarla Acosta, şampiyonada Garcia ile arasındaki puan farkını 53'e çıkardı.

Fenati, son bölümde Jaume Masia ile keyifli bir podyum savaşı verdi ve son virajda rakibini geride bırakarak üçüncü oldu.

Masia dördüncü sırada finiş görürken, Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki beşinci ve Darryn Binder altıncı oldu.

Ryusei Yamanaka'nın yedinci olduğu yarışta, Yuki Kunii sekizinci, Maximilian Kofler dokuzuncu ve Adrián Fernández onuncu oldu.

Kuru zemin lastiği kumarını oynayan sürücüler, bu taktikten herhangi bir avantaj elde edemediler ve Deniz de pek fazla yükseliş gerçekleştiremedi. Temsilcimiz, damalı bayrağı 21. sırada gördü.

Sezonun bir sonraki yarışı 15 Ağustos'ta yine Red Bull Ring'de yapılacak.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images