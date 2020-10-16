Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı
İngiliz sürücü Sam Lowes, cuma gününün ilk antrenman seansında Marcel Schrötter ve Fabio Di Giannantonio'yu geride bırakmayı başardı.
Soğuk havanın hakim olduğu seansın açılış kısmında Sam Lowes rakiplerinden 0.9 saniye daha hızlıydı. Sadece Di Giannantonio ve Agusto Fernandez, Lowes ile aynı saniye içinde kalmayı başarabildi.
Soğuk hava sürücülerin lastiklerini sıcak tutmasını zorlaştırırken ufak kazaların olması kaçınılmazdı. Petronas Sprinta Racing sürücüsü Jake Dixon da bundan nasibini aldı ve İngiliz sürücü çakıl havuzuna doğru taştı. Seans genel olarak olaysızdı.
Sam Lowes, 1:53.391'lik süresiyle seansı lider tamamlarken Schrötter ve Di Giannantonio sırasıyla ilk üçü tamamlayan isimler oldu.
Şampiyona lideri ve SKY Racing Team VR46 sürücüsü Luca Marini, son turunda 1'53.580'lik zamanıyla kendi en iyi zamanını kaydetti ve bu onu dördüncülüğe taşıdı. Jorge Navarro beşinci, Dixon altıncı, Joe Roberts yedinci sırada yer aldı.
İlk 10'u ise Hector Garzo, Marco Bezzecchi ve Jorge Martin tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Sam Lowes
|Kalex
|16
|1'53.391
|2
|Marcel Schrötter
|Kalex
|16
|1'53.443
|0.052
|0.052
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|14
|1'53.449
|0.058
|0.006
|4
|Luca Marini
|Kalex
|21
|1'53.580
|0.189
|0.131
|5
|Jorge Navarro
|Speed Up
|18
|1'53.734
|0.343
|0.154
|6
|Jake Dixon
|Kalex
|17
|1'53.753
|0.362
|0.019
|7
|Joe Roberts
|Kalex
|16
|1'53.792
|0.401
|0.039
|8
|Hector Garzo
|Kalex
|17
|1'53.965
|0.574
|0.173
|9
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|18
|1'53.995
|0.604
|0.030
|10
|Jorge Martin
|Kalex
|16
|1'54.107
|0.716
|0.112
|11
|Enea Bastianini
|Kalex
|16
|1'54.173
|0.782
|0.066
|12
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|21
|1'54.186
|0.795
|0.013
|13
|Thomas Luthi
|Kalex
|15
|1'54.233
|0.842
|0.047
|14
|Simone Corsi
|MV Agusta
|17
|1'54.312
|0.921
|0.079
|15
|Edgar Pons
|Kalex
|16
|1'54.353
|0.962
|0.041
|16
|Augusto Fernandez
|Kalex
|17
|1'54.359
|0.968
|0.006
|17
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|18
|1'54.456
|1.065
|0.097
|18
|Remy Gardner
|Kalex
|15
|1'54.465
|1.074
|0.009
|19
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|16
|1'54.478
|1.087
|0.013
|20
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|16
|1'54.515
|1.124
|0.037
|21
|Bo Bendsneyder
|NTS
|16
|1'54.595
|1.204
|0.080
|22
|Marcos Ramírez
|Kalex
|16
|1'54.746
|1.355
|0.151
|23
|Xavi Vierge
|Kalex
|16
|1'55.231
|1.840
|0.485
|24
|Somkiat Chantra
|Kalex
|17
|1'55.451
|2.060
|0.220
|25
|Andi Gilang
|Kalex
|17
|1'55.951
|2.560
|0.500
|26
|Lorenzo Porta
|Kalex
|12
|1'56.049
|2.658
|0.098
|27
|Nicolo Bulega
|Kalex
|7
|1'56.113
|2.722
|0.064
|28
|Xavi Cardelus
|Speed Up
|15
|1'56.772
|3.381
|0.659
|29
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|16
|1'56.900
|3.509
|0.128
|30
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|14
|1'57.756
|4.365
|0.856
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