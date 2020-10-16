Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı

Soğuk havanın hakim olduğu seansın açılış kısmında Sam Lowes rakiplerinden 0.9 saniye daha hızlıydı. Sadece Di Giannantonio ve Agusto Fernandez, Lowes ile aynı saniye içinde kalmayı başarabildi. Soğuk hava sürücülerin lastiklerini sıcak tutmasını zorlaştırırken ufak kazaların olması kaçınılmazdı. Petronas Sprinta Racing sürücüsü Jake Dixon da bundan nasibini aldı ve İngiliz sürücü çakıl havuzuna doğru taştı. Seans genel olarak olaysızdı.

Sam Lowes, 1:53.391'lik süresiyle seansı lider tamamlarken Schrötter ve Di Giannantonio sırasıyla ilk üçü tamamlayan isimler oldu.

Şampiyona lideri ve SKY Racing Team VR46 sürücüsü Luca Marini, son turunda 1'53.580'lik zamanıyla kendi en iyi zamanını kaydetti ve bu onu dördüncülüğe taşıdı. Jorge Navarro beşinci, Dixon altıncı, Joe Roberts yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Hector Garzo, Marco Bezzecchi ve Jorge Martin tamamladı.

Seans sonucu: