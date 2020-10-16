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Moto2 / Aragon / Antrenman raporu

Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı

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Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı
Ekleyen:
, Editör

İngiliz sürücü Sam Lowes, cuma gününün ilk antrenman seansında Marcel Schrötter ve Fabio Di Giannantonio'yu geride bırakmayı başardı.

Soğuk havanın hakim olduğu seansın açılış kısmında Sam Lowes rakiplerinden 0.9 saniye daha hızlıydı. Sadece Di Giannantonio ve Agusto Fernandez, Lowes ile aynı saniye içinde kalmayı başarabildi.

Soğuk hava sürücülerin lastiklerini sıcak tutmasını zorlaştırırken ufak kazaların olması kaçınılmazdı. Petronas Sprinta Racing sürücüsü Jake Dixon da bundan nasibini aldı ve İngiliz sürücü çakıl havuzuna doğru taştı. Seans genel olarak olaysızdı.

Sam Lowes, 1:53.391'lik süresiyle seansı lider tamamlarken Schrötter ve Di Giannantonio sırasıyla ilk üçü tamamlayan isimler oldu.

Şampiyona lideri ve SKY Racing Team VR46 sürücüsü Luca Marini, son turunda 1'53.580'lik zamanıyla kendi en iyi zamanını kaydetti ve bu onu dördüncülüğe taşıdı. Jorge Navarro beşinci, Dixon altıncı, Joe Roberts yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Hector Garzo, Marco Bezzecchi ve Jorge Martin tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex 16 1'53.391    
2 Germany Marcel Schrötter Kalex 16 1'53.443 0.052 0.052
3 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 14 1'53.449 0.058 0.006
4 Italy Luca Marini Kalex 21 1'53.580 0.189 0.131
5 Spain Jorge Navarro Speed Up 18 1'53.734 0.343 0.154
6 United Kingdom Jake Dixon Kalex 17 1'53.753 0.362 0.019
7 United States Joe Roberts Kalex 16 1'53.792 0.401 0.039
8 Spain Hector Garzo Kalex 17 1'53.965 0.574 0.173
9 Italy Marco Bezzecchi Kalex 18 1'53.995 0.604 0.030
10 Spain Jorge Martin Kalex 16 1'54.107 0.716 0.112
11 Italy Enea Bastianini Kalex 16 1'54.173 0.782 0.066
12 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 21 1'54.186 0.795 0.013
13 Switzerland Thomas Luthi Kalex 15 1'54.233 0.842 0.047
14 Italy Simone Corsi MV Agusta 17 1'54.312 0.921 0.079
15 Spain Edgar Pons Kalex 16 1'54.353 0.962 0.041
16 Spain Augusto Fernandez Kalex 17 1'54.359 0.968 0.006
17 Italy Stefano Manzi MV Agusta 18 1'54.456 1.065 0.097
18 Australia Remy Gardner Kalex 15 1'54.465 1.074 0.009
19 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 16 1'54.478 1.087 0.013
20 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 16 1'54.515 1.124 0.037
21 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 16 1'54.595 1.204 0.080
22 Spain Marcos Ramírez Kalex 16 1'54.746 1.355 0.151
23 Spain Xavi Vierge Kalex 16 1'55.231 1.840 0.485
24 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 1'55.451 2.060 0.220
25 Indonesia Andi Gilang Kalex 17 1'55.951 2.560 0.500
26 Italy Lorenzo Porta Kalex 12 1'56.049 2.658 0.098
27 Italy Nicolo Bulega Kalex 7 1'56.113 2.722 0.064
28 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 15 1'56.772 3.381 0.659
29 Piotr Biesiekirski NTS 16 1'56.900 3.509 0.128
30 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 14 1'57.756 4.365 0.856
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Aragon
Pilotlar Sam Lowes
Editör İnci Beğen

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