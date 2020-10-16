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Moto2 / Aragon / Antrenman raporu

Aragon Moto2: Lowes düştü, Di Giannantonio lider

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Aragon Moto2: Lowes düştü, Di Giannantonio lider
Ekleyen:
, Editör

Aragon'da cuma gününün lideri Fabio di Giannantonio olurken, SKY Racing Team VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci sırada yer aldı.

Aragon'da öğleden sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle beraber sürücüler daha iyi tutuş sağladı.

Bu durum Marco Bezzechi, Marcos Ramirez ve Remy Gardner'ın sürelerinde hemen kendini belli etti. İlk antrenmanın lideri Sam Lowes, ilk bölümde seansı lider götürüyordu.

Seansın son 9 dakikasına kadar Lowes liderliğini koruyordu ancak Marco Bezzechi yaklaşık 0.1 saniye daha iyi bir zaman elde ederek liderliğe yükseldi.

Bu durum, Fabio di Giannantonio'nun zamanı 0.052 saniye geliştirmesiyle çok uzun sürmedi. Seansın bitimine sadece birkaç dakika kala Sam Lowes 7. virajda kaza yaptı.

Lowes dışında Piotr Biesiekirski, Kasma Daniel ve Hector Garzo da kaza yaptı.

Kazalardan sonra ilk 3 değişmedi. Edgar Pons dördüncü, Luca Marini beşinci oldu.

Enea Bastianini'nin altıncı olduğu seansta Ramirez yedinci, Gardner sekizinci, Jorge Martin dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Joe Roberts tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 16 1'52.748    
2 Italy Marco Bezzecchi Kalex 17 1'52.793 0.045 0.045
3 United Kingdom Sam Lowes Kalex 12 1'52.854 0.106 0.061
4 Spain Edgar Pons Kalex 14 1'53.017 0.269 0.163
5 Italy Luca Marini Kalex 19 1'53.048 0.300 0.031
6 Italy Enea Bastianini Kalex 18 1'53.140 0.392 0.092
7 Spain Marcos Ramírez Kalex 15 1'53.253 0.505 0.113
8 Australia Remy Gardner Kalex 17 1'53.254 0.506 0.001
9 Spain Jorge Martin Kalex 17 1'53.325 0.577 0.071
10 United States Joe Roberts Kalex 15 1'53.334 0.586 0.009
11 Spain Jorge Navarro Speed Up 15 1'53.344 0.596 0.010
12 Germany Marcel Schrötter Kalex 17 1'53.459 0.711 0.115
13 Spain Hector Garzo Kalex 13 1'53.517 0.769 0.058
14 United Kingdom Jake Dixon Kalex 15 1'53.538 0.790 0.021
15 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 17 1'53.775 1.027 0.237
16 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 16 1'53.801 1.053 0.026
17 Italy Stefano Manzi MV Agusta 17 1'53.804 1.056 0.003
18 Switzerland Thomas Luthi Kalex 14 1'53.905 1.157 0.101
19 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 1'53.931 1.183 0.026
20 Spain Augusto Fernandez Kalex 16 1'53.941 1.193 0.010
21 Spain Xavi Vierge Kalex 16 1'53.999 1.251 0.058
22 Italy Nicolo Bulega Kalex 16 1'54.167 1.419 0.168
23 Italy Lorenzo Porta Kalex 17 1'54.519 1.771 0.352
24 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 16 1'54.559 1.811 0.040
25 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 18 1'54.741 1.993 0.182
26 Italy Simone Corsi MV Agusta 5 1'55.106 2.358 0.365
27 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 14 1'55.452 2.704 0.346
28 Indonesia Andi Gilang Kalex 10 1'55.542 2.794 0.090
29 Piotr Biesiekirski NTS 13 1'56.022 3.274 0.480
30 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 10 1'56.244 3.496 0.222
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Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı

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Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Aragon
Pilotlar Fabio Di Giannantonio
Editör İnci Beğen

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