Aragon Moto2: Lowes düştü, Di Giannantonio lider

Aragon'da öğleden sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle beraber sürücüler daha iyi tutuş sağladı.

Bu durum Marco Bezzechi, Marcos Ramirez ve Remy Gardner'ın sürelerinde hemen kendini belli etti. İlk antrenmanın lideri Sam Lowes, ilk bölümde seansı lider götürüyordu.

Seansın son 9 dakikasına kadar Lowes liderliğini koruyordu ancak Marco Bezzechi yaklaşık 0.1 saniye daha iyi bir zaman elde ederek liderliğe yükseldi.

Bu durum, Fabio di Giannantonio'nun zamanı 0.052 saniye geliştirmesiyle çok uzun sürmedi. Seansın bitimine sadece birkaç dakika kala Sam Lowes 7. virajda kaza yaptı.

Lowes dışında Piotr Biesiekirski, Kasma Daniel ve Hector Garzo da kaza yaptı.

Kazalardan sonra ilk 3 değişmedi. Edgar Pons dördüncü, Luca Marini beşinci oldu.

Enea Bastianini'nin altıncı olduğu seansta Ramirez yedinci, Gardner sekizinci, Jorge Martin dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u ise Joe Roberts tamamladı.

Seans sonucu: