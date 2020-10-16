Aragon Moto2: Lowes düştü, Di Giannantonio lider
Aragon'da cuma gününün lideri Fabio di Giannantonio olurken, SKY Racing Team VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ikinci sırada yer aldı.
Aragon'da öğleden sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle beraber sürücüler daha iyi tutuş sağladı.
Bu durum Marco Bezzechi, Marcos Ramirez ve Remy Gardner'ın sürelerinde hemen kendini belli etti. İlk antrenmanın lideri Sam Lowes, ilk bölümde seansı lider götürüyordu.
Seansın son 9 dakikasına kadar Lowes liderliğini koruyordu ancak Marco Bezzechi yaklaşık 0.1 saniye daha iyi bir zaman elde ederek liderliğe yükseldi.
Bu durum, Fabio di Giannantonio'nun zamanı 0.052 saniye geliştirmesiyle çok uzun sürmedi. Seansın bitimine sadece birkaç dakika kala Sam Lowes 7. virajda kaza yaptı.
Lowes dışında Piotr Biesiekirski, Kasma Daniel ve Hector Garzo da kaza yaptı.
Kazalardan sonra ilk 3 değişmedi. Edgar Pons dördüncü, Luca Marini beşinci oldu.
Enea Bastianini'nin altıncı olduğu seansta Ramirez yedinci, Gardner sekizinci, Jorge Martin dokuzuncu sırada yer aldı.
İlk 10'u ise Joe Roberts tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Fabio Di Giannantonio
|Speed Up
|16
|1'52.748
|2
|Marco Bezzecchi
|Kalex
|17
|1'52.793
|0.045
|0.045
|3
|Sam Lowes
|Kalex
|12
|1'52.854
|0.106
|0.061
|4
|Edgar Pons
|Kalex
|14
|1'53.017
|0.269
|0.163
|5
|Luca Marini
|Kalex
|19
|1'53.048
|0.300
|0.031
|6
|Enea Bastianini
|Kalex
|18
|1'53.140
|0.392
|0.092
|7
|Marcos Ramírez
|Kalex
|15
|1'53.253
|0.505
|0.113
|8
|Remy Gardner
|Kalex
|17
|1'53.254
|0.506
|0.001
|9
|Jorge Martin
|Kalex
|17
|1'53.325
|0.577
|0.071
|10
|Joe Roberts
|Kalex
|15
|1'53.334
|0.586
|0.009
|11
|Jorge Navarro
|Speed Up
|15
|1'53.344
|0.596
|0.010
|12
|Marcel Schrötter
|Kalex
|17
|1'53.459
|0.711
|0.115
|13
|Hector Garzo
|Kalex
|13
|1'53.517
|0.769
|0.058
|14
|Jake Dixon
|Kalex
|15
|1'53.538
|0.790
|0.021
|15
|Tetsuta Nagashima
|Kalex
|17
|1'53.775
|1.027
|0.237
|16
|Bo Bendsneyder
|NTS
|16
|1'53.801
|1.053
|0.026
|17
|Stefano Manzi
|MV Agusta
|17
|1'53.804
|1.056
|0.003
|18
|Thomas Luthi
|Kalex
|14
|1'53.905
|1.157
|0.101
|19
|Somkiat Chantra
|Kalex
|17
|1'53.931
|1.183
|0.026
|20
|Augusto Fernandez
|Kalex
|16
|1'53.941
|1.193
|0.010
|21
|Xavi Vierge
|Kalex
|16
|1'53.999
|1.251
|0.058
|22
|Nicolo Bulega
|Kalex
|16
|1'54.167
|1.419
|0.168
|23
|Lorenzo Porta
|Kalex
|17
|1'54.519
|1.771
|0.352
|24
|Hafizh Syahrin
|Speed Up
|16
|1'54.559
|1.811
|0.040
|25
|Lorenzo Baldassari
|Kalex
|18
|1'54.741
|1.993
|0.182
|26
|Simone Corsi
|MV Agusta
|5
|1'55.106
|2.358
|0.365
|27
|Xavi Cardelus
|Speed Up
|14
|1'55.452
|2.704
|0.346
|28
|Andi Gilang
|Kalex
|10
|1'55.542
|2.794
|0.090
|29
|Piotr Biesiekirski
|NTS
|13
|1'56.022
|3.274
|0.480
|30
|Kasma Daniel Kasmayudin
|Kalex
|10
|1'56.244
|3.496
|0.222
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