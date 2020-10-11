Le Mans Moto2: Lowes, 2016’dan sonraki ilk galibiyetini aldı

Biraz nemli kalan pistte yarış Joe Roberts’ın pole pozisyonunda sorun yaşamasıyla başladı. American Racing sürücüsü, ısınma turu öncesinde motosikletinde bir sıkıntıyla karşılaştı ve yarışa en geriden başlamak durumunda kaldı.

Remy Gardner, Roberts’ın geriye düşmesinden faydalandı ve Xavi Vierge ile Lowes’in önünde liderliğe geçti. İkinci turda ise Marc VDS sürücüsü Lowes, Petronas Sprinta'dan Vierge ve SAG sürücüsü Gardner’ı geçerek liderliği aldı.

İkinci Petronas’taki Dixon ise, takım arkadaşı Vierge'nin 5. turda yaptığı kaza sonrasında üçüncü turda ikinciliğe yükseldi. Dixon, 7. turda Lowes’ün virajı genişten almasıyla Garage Vert’te liderliği aldı.

Eski Britanya Superbike Şampiyonası sürücülerinden olan Dixon, Lowes ile arasını 3 saniyeye kadar açmıştı, yarışın ortasında ise aralarındaki fark 1 saniyenin biraz üzerindeydi.

Fakat Dixon’un ilk Grand Prix’sini kazanma umutları, 22. turda son virajı kötü almasıyla sona erdi ve Lowes’e damalı bayrağa kadar idare edeceği bir liderlik hediye ederek 2016 Aragon yarışından ve kötü geçen MotoGP kariyerinden sonraki ilk galibiyetini getirdi.

Gardner, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi’yi son turda geçerek ikinciliği alırken, Augusto Fernandez ise ikinci Marc VDS motosikletinde 4. sırada bitirdi.

Roberts ise sonunculuktan 6.'lığa çok büyük bir yükseliş gerçekleştirerek Thomas Luthi’yi (Intact GP) geride bıraktı. İlk 10’da bitiren diğer isimler ise sırasıyla Fabio di Giannantonio (Speed Up), Lorenzo Baldassarri (Pons), Enea Bastianini (Italtrans) ve Somkiat Chantra (Honda Team Asya) oldular.

Sürücüler şampiyonası lideri Luca Marini (VR46) ise antrenman turlarında hastaneye gitmesini gerektiren büyük kazasından sonra 17. olarak puan alamadı.

Yine de Marini 5 yarış kala sürücüler şampiyonasını Bastianini’nin önünde 13 puanlık farkla lider götürüyor, gerisinde ise sırasıyla 20 ve 22 puan farkla Bezzecci ve Lowes yer alıyor.

Yarış sonucu: