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Moto2 / Le Mans / Yarış raporu

Le Mans Moto2: Lowes, 2016’dan sonraki ilk galibiyetini aldı

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Le Mans Moto2: Lowes, 2016’dan sonraki ilk galibiyetini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Eski Aprilla MotoGP sürücüsü Sam Lowes 2016’dan sonraki ilk Moto2 galibiyetini Le Mans’ta aldı, yardımına ise vatandaşı Britanyalı Jake Dixon’un liderken kaza yapması koştu.

Biraz nemli kalan pistte yarış Joe Roberts’ın pole pozisyonunda sorun yaşamasıyla başladı. American Racing sürücüsü, ısınma turu öncesinde motosikletinde bir sıkıntıyla karşılaştı ve yarışa en geriden başlamak durumunda kaldı.

Remy Gardner, Roberts’ın geriye düşmesinden faydalandı ve Xavi Vierge ile Lowes’in önünde liderliğe geçti. İkinci turda ise Marc VDS sürücüsü Lowes, Petronas Sprinta'dan Vierge ve SAG sürücüsü Gardner’ı geçerek liderliği aldı.

İkinci Petronas’taki Dixon ise, takım arkadaşı Vierge'nin 5. turda yaptığı kaza sonrasında üçüncü turda ikinciliğe yükseldi. Dixon, 7. turda Lowes’ün virajı genişten almasıyla Garage Vert’te liderliği aldı.

Eski Britanya Superbike Şampiyonası sürücülerinden olan Dixon, Lowes ile arasını 3 saniyeye kadar açmıştı, yarışın ortasında ise aralarındaki fark 1 saniyenin biraz üzerindeydi.

Fakat Dixon’un ilk Grand Prix’sini kazanma umutları, 22. turda son virajı kötü almasıyla sona erdi ve Lowes’e damalı bayrağa kadar idare edeceği bir liderlik hediye ederek 2016 Aragon yarışından ve kötü geçen MotoGP kariyerinden sonraki ilk galibiyetini getirdi.

Gardner, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi’yi son turda geçerek ikinciliği alırken, Augusto Fernandez ise ikinci Marc VDS motosikletinde 4. sırada bitirdi.

Roberts ise sonunculuktan 6.'lığa çok büyük bir yükseliş gerçekleştirerek Thomas Luthi’yi (Intact GP) geride bıraktı. İlk 10’da bitiren diğer isimler ise sırasıyla Fabio di Giannantonio (Speed Up), Lorenzo Baldassarri (Pons), Enea Bastianini (Italtrans) ve Somkiat Chantra (Honda Team Asya) oldular.

Sürücüler şampiyonası lideri Luca Marini (VR46) ise antrenman turlarında hastaneye gitmesini gerektiren büyük kazasından sonra 17. olarak puan alamadı.

Yine de Marini 5 yarış kala sürücüler şampiyonasını Bastianini’nin önünde 13 puanlık farkla lider götürüyor, gerisinde ise sırasıyla 20 ve 22 puan farkla Bezzecci ve Lowes yer alıyor.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex 25 41'27.648    
2 87 Australia Remy Gardner Kalex 25 41'31.470 3.822 3.822
3 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 25 41'31.832 4.184 0.362
4 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 25 41'33.532 5.884 1.700
5 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 25 41'49.316 21.668 15.784
6 16 United States Joe Roberts Kalex 25 41'56.845 29.197 7.529
7 21 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 25 41'59.897 32.249 3.052
8 7 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 25 42'02.024 34.376 2.127
9 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 25 42'03.040 35.392 1.016
10 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 25 42'03.169 35.521 0.129
11 33 Italy Enea Bastianini Kalex 25 42'05.368 37.720 2.199
12 40 Spain Hector Garzo Kalex 25 42'05.558 37.910 0.190
13 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 25 42'06.071 38.423 0.513
14 62 Italy Stefano Manzi MV Agusta 25 42'11.112 43.464 5.041
15 55 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 25 42'11.684 44.036 0.572
16 24 Italy Simone Corsi MV Agusta 25 42'11.865 44.217 0.181
17 10 Italy Luca Marini Kalex 25 42'27.198 59.550 15.333
18 19 Italy Lorenzo Porta Kalex 25 42'37.383 1'09.735 10.185
19 57 Spain Edgar Pons Kalex 25 42'37.399 1'09.751 0.016
20 64 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 25 42'40.578 1'12.930 3.179
21 45 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 25 42'41.806 1'14.158 1.228
22 74 Piotr Biesiekirski NTS 24 42'22.176 1 Lap 1 Lap
  99 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 22      
  96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 20 33'17.263 5 Laps 2 Laps
  9 Spain Jorge Navarro Speed Up 18 31'04.549 7 Laps 2 Laps
  11 Italy Nicolo Bulega Kalex 15 26'35.842 10 Laps 3 Laps
  27 Indonesia Andi Gilang Kalex 5 9'04.310 20 Laps 10 Laps
  97 Spain Xavi Vierge Kalex 4 7'04.154 21 Laps 1 Lap
  88 Spain Jorge Martin Kalex 2 3'41.140 23 Laps 2 Laps
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Marini, Le Mans'daki korkunç kazadan yara almadan kurtuldu

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Le Mans
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Sam Lowes
Takımlar Marc VDS Racing
Editör Jamie Klein

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