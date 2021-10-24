Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi
Moto2 / Misano II Yarış raporu

Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Marc VDS sürücüsü Sam Lowes, olaylı Emilia Romagna Grand Prix'sini kazanmayı başarırken, Raul Fernandez yerde kaldı ve şampiyona rakibi Remy Gardner ise uzun tur cezası aldı.

Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!

Ajo KTM sürücüsü Fernandez, Pazar günkü Misano yarışı öncesinde şampiyonada takım arkadaşı Gardner'ın dokuz puan gerisinde yer alıyordu ve 15. turda liderlikte giderken kaza yapmadan önce, şampiyona liderliğini alıyordu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes, start ile beraber Aspar sürücüsü Aron Canet ve Speed Up sürücüsü Jorge Navarro'nun önünde liderliğini korudu. Bu sırada Fernandez yedinci, Gardner ise 12. sıradaydı.

Canet, Quercia virajında ilk kez liderliği aldı, Navarro ise üçüncü turda Lowes'u geçmeyi başardı.

Fernandez ikinci turda dördüncülüğe çıkmayı başarırken dördüncü turda ise Navarro'nun önünde üçüncü sıraya çıktı. Bu sırada Lowes yeniden liderliği almıştı.

Lowes, ikincilikle farkı 0.7 saniyenin üzerine çıkardığı sırada Fernandez, Quercia'da Canet'i geçerek ikinciliği aldı ve lideri takibe başladı.

Bir sonraki turda ise şampiyona tablosu büyük bir değişime sahne oldu. Gardner, Honda Team Asia sürücüsü Somkiat Chantra ile 14. virajda temas yaşadı ve bunun sonucunda Chantra yarış dışı kaldı. Aynı turda Fernandez, Lowes'un hatasından faydalanarak liderliği aldı.

15. turda Gardner, yarış yönetimi tarafından uzun tur cezasına çarptırıldı. Bu cezanın verilmesinden saniyeler sonra Fernandez, Ajo motosikletinin önünde blokaj yaşadı ve lider gittiği yarışta, Quercia virajında hızlı bir kaza yaptı.

Fernandez kazadan yara almadan kurtulurken Gardner ise cezasını çektikten sonra yedinci sıradaki yerini korudu.

Önde ise Lowes, 18 turda Quercia virajında hata yaptı ve Canet'in liderliği almasına neden oldu. Birkaç tur sonra ise Lowes, Canet'e içeriden atak yaparak ikinci virajda Aspar sürücüsünü geride bıraktı.

Liderliği aldıktan sonra Lowes, Canet ile farkı açtı ve Nisan'da yapılan Doha GP'sinden beri ilk galibiyetini almayı başardı.

Marc VDS Kalex sürücüsü Augusto Fernandez, Cumartesi günkü sıralamalarda Canet'i engellediği için yarışın başında bir uzun tur cezasına çarptırıldıktan sonra, geri dönüp ikinci sıradaki Canet ile arayı kapattı.

Augusto Fernandez, Canet'in motosikletindeki yakıtın azalması ve güç kesilmesi yaşaması ile beraber, Aspar sürücüsünü son turun son virajında geçerek 2017'den beri ilk Marc VDS 1-2'sini almayı başardı.

Canet ise, VR46 sürücüsü Celestino Vietti ve Navarro'nun önünde üçüncülüğü alırken, Pons Kalex'ten Stefano Manzi ise altıncı sırada finiş gördü.

Diğer VR46 motosikleti ile Marco Bezzecchi'nin son turlarda kaza yapmasının ardından Gardner, yarışı yedinci sırada tamamladı ve şu an şampiyonada takım arkadaşı Fernandez'in 18 puan önünde.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Gresini'den Fabio Di Giannantonio, Honda Team Asia’dan Ai Ogura ve American Racing'den Marcos Ramirez oldu.

Emilia Romagna Moto2 - Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex  
2 37 Spain Augusto Fernandez Kalex 1.233
3 44 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 1.400
4 13 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 2.554
5 9 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 4.243
6 62 Italy Stefano Manzi Kalex 5.198
7 87 Australia Remy Gardner Kalex 14.261
8 21 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex 15.868
9 79 Japan Ai Ogura Kalex 18.905
10 42 Spain Marcos Ramírez Kalex 19.069
11 75 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 19.675
12 64 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 24.309
13 96 United Kingdom Jake Dixon Kalex 26.777
14 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex 34.699
15 23 Germany Marcel Schrötter Kalex 36.240
16 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro B-21 37.590
17 70 Belgium Barry Baltus NTS 37.899
18 11 Italy Nicolo Bulega Kalex 37.966
19 24 Italy Simone Corsi MV Agusta 50.787
20 7 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta 1'02.974
  72 Italy Marco Bezzecchi Kalex 3 Laps
  97 Spain Xavi Vierge Kalex 9 Laps
  14 Italy Tony Arbolino Kalex 9 Laps
  27 Italy Mattia Casadei Kalex 10 Laps
  25 Spain Raul Fernandez Kalex 11 Laps
  40 Spain Hector Garzo Kalex 13 Laps
  10 Italy Tommaso Marcon NTS 16 Laps
  6 United States Cameron Beaubier Kalex 17 Laps
  35 Thailand Somkiat Chantra Kalex 19 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

Önceki haber

Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lewis Duncan
Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü Misano II
Moto3

Moto3 Emilia Romagna: Foggia kazandı, Acosta podyuma döndü

Marquez: "Rossi'nin MotoGP için yaptıkları tekrarlanamaz" Misano GP
Haber video
MotoGP

Marquez: "Rossi'nin MotoGP için yaptıkları tekrarlanamaz"

Emilia Romagna MotoGP: Üçüncü antrenmanlarda Zarco lider, Quartararo ilk sıralama seansına kaldı Misano GP
MotoGP

Emilia Romagna MotoGP: Üçüncü antrenmanlarda Zarco lider, Quartararo ilk sıralama seansına kaldı

Sam Lowes Daha fazlası
Sam Lowes
Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı Doha
Moto2

Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı

Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı Aragon
Moto2

Aragon Moto2: 1. antrenmanı Lowes lider tamamladı

Le Mans Moto2: Lowes, 2016’dan sonraki ilk galibiyetini aldı Le Mans
Moto2

Le Mans Moto2: Lowes, 2016’dan sonraki ilk galibiyetini aldı

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor

Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Verstappen: "Son turuma kadar benim için en kolay hafta sonu değildi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Son turuma kadar benim için en kolay hafta sonu değildi"

Sainz, yarışa yumuşak lastikle başlayacağı için üzgün
Formula 1 Formula 1

Sainz, yarışa yumuşak lastikle başlayacağı için üzgün

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"

Son Haberler

Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!
Moto2 Moto2

Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!

Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi
Moto2 Moto2

Emilia Romagna Moto2: Sam Lowes pole'de, Gardner sadece 14. olabildi

Moto2 Austin: Raul Fernandez kazandı, şampiyona lideri Gardner düştü
Moto2 Moto2

Moto2 Austin: Raul Fernandez kazandı, şampiyona lideri Gardner düştü

Moto2 Misano: Fernandez arka arkaya ikinci galibiyetini aldı, Gardner ikinci oldu
Moto2 Moto2

Moto2 Misano: Fernandez arka arkaya ikinci galibiyetini aldı, Gardner ikinci oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.