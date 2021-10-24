Emilia Romagna Moto2: Lowes kazandı, Fernandez düştü!

Ajo KTM sürücüsü Fernandez, Pazar günkü Misano yarışı öncesinde şampiyonada takım arkadaşı Gardner'ın dokuz puan gerisinde yer alıyordu ve 15. turda liderlikte giderken kaza yapmadan önce, şampiyona liderliğini alıyordu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes, start ile beraber Aspar sürücüsü Aron Canet ve Speed Up sürücüsü Jorge Navarro'nun önünde liderliğini korudu. Bu sırada Fernandez yedinci, Gardner ise 12. sıradaydı.

Canet, Quercia virajında ilk kez liderliği aldı, Navarro ise üçüncü turda Lowes'u geçmeyi başardı.

Fernandez ikinci turda dördüncülüğe çıkmayı başarırken dördüncü turda ise Navarro'nun önünde üçüncü sıraya çıktı. Bu sırada Lowes yeniden liderliği almıştı.

Lowes, ikincilikle farkı 0.7 saniyenin üzerine çıkardığı sırada Fernandez, Quercia'da Canet'i geçerek ikinciliği aldı ve lideri takibe başladı.

Bir sonraki turda ise şampiyona tablosu büyük bir değişime sahne oldu. Gardner, Honda Team Asia sürücüsü Somkiat Chantra ile 14. virajda temas yaşadı ve bunun sonucunda Chantra yarış dışı kaldı. Aynı turda Fernandez, Lowes'un hatasından faydalanarak liderliği aldı.

15. turda Gardner, yarış yönetimi tarafından uzun tur cezasına çarptırıldı. Bu cezanın verilmesinden saniyeler sonra Fernandez, Ajo motosikletinin önünde blokaj yaşadı ve lider gittiği yarışta, Quercia virajında hızlı bir kaza yaptı.

Fernandez kazadan yara almadan kurtulurken Gardner ise cezasını çektikten sonra yedinci sıradaki yerini korudu.

Önde ise Lowes, 18 turda Quercia virajında hata yaptı ve Canet'in liderliği almasına neden oldu. Birkaç tur sonra ise Lowes, Canet'e içeriden atak yaparak ikinci virajda Aspar sürücüsünü geride bıraktı.

Liderliği aldıktan sonra Lowes, Canet ile farkı açtı ve Nisan'da yapılan Doha GP'sinden beri ilk galibiyetini almayı başardı.

Marc VDS Kalex sürücüsü Augusto Fernandez, Cumartesi günkü sıralamalarda Canet'i engellediği için yarışın başında bir uzun tur cezasına çarptırıldıktan sonra, geri dönüp ikinci sıradaki Canet ile arayı kapattı.

Augusto Fernandez, Canet'in motosikletindeki yakıtın azalması ve güç kesilmesi yaşaması ile beraber, Aspar sürücüsünü son turun son virajında geçerek 2017'den beri ilk Marc VDS 1-2'sini almayı başardı.

Canet ise, VR46 sürücüsü Celestino Vietti ve Navarro'nun önünde üçüncülüğü alırken, Pons Kalex'ten Stefano Manzi ise altıncı sırada finiş gördü.

Diğer VR46 motosikleti ile Marco Bezzecchi'nin son turlarda kaza yapmasının ardından Gardner, yarışı yedinci sırada tamamladı ve şu an şampiyonada takım arkadaşı Fernandez'in 18 puan önünde.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Gresini'den Fabio Di Giannantonio, Honda Team Asia’dan Ai Ogura ve American Racing'den Marcos Ramirez oldu.

Emilia Romagna Moto2 - Yarış sonuçları: