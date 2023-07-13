Sam Lowes Moto2'den ayrılıyor, WSBK'a geçiyor
Moto2'nin gedikli sürücüsü Sam Lowes, gelecek sezondan itibaren World Superbike'da yarışacak, kendisiyle birlikte mevcut takımı Marc VDS'de seriye giriş yapıyor.
Tam dokuz sezondur Moto2'de yarışan ve kariyerine 10 galibiyet, 26 podyum ve 19 pole pozisyonu sığdıran Lowes, ne yazık ki şampiyona üçüncülüğünden öteye gidemedi, dolayısıyla MotoGP için yeterli sonuçlara asla ulaşamadı.
Artık yaşı 32'ye dayanan Lowes, dokuz sezonluk Grand Prix kariyerini noktalamaya ve World Superbike ile farklı bir maceraya atılmaya karar verdi.
Bu kapsamda Ducati ile anlaşan Lowes, mevcut takımı Marc VDS ile yola devam edecek, motosikleti ise son dönemin dominant makinesi Ducati Panigale V4 R olacak.
2013 sezonunda World Supersport şampiyonluğuna ulaşan Lowes, 2014 sezonunda Moto2'ye geçiş yaptı ve 2017 sezonunda Aprilia ile kısa süreli MotoGP macerası sayılmazsa kariyerinin çoğunu burada geçirdi.
Lowes, "Her zaman World Superbike'da yarışmayı hedefledim, aslında 2013'de Supersport şampiyonu olduktan sonra normal adım da buydu. Ancak ben Grand Prix padoğunu denemeyi seçtim."
"Bu kadar iyi bir kariyere imza attığım için mutlu ve gururluyum, bundan çok keyif aldım.
"Ancak artık farklı bir motosiklet denemek için harika bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendime güveniyorum ve iyi şeyler başarabileceğimi biliyorum." dedi.
Sam Lowes, Marc VDS Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc VDS gelecek yıl Moto2'de iki sürücüyle yarışmaya devam ederken, WSBK'da şimdilik tek motosikletle yer alacak.
İtalyan takım şu anda Moto2'de her iki sıralamada da lider durumda ve Lowes'un takım arkadaşı Tony Arbolino şu anda sürücüler şampiyonasında lider.
Takım sahibi Marc van der Straten, "WSBK'daki bu yeni maceraya başlamaktan dolayı çok mutluyum ve hazırım. Bu maceraya harika sürücümüz Sam Lowes ile çıkmak bana daha da fazla keyif veriyor,"
"Dahası, mevcut en iyi motosiklete sahip olan Ducati ile ortaklık kurmaktan da gurur duyuyorum.
"Bu genişleme fırsatı mükemmel bir zamanda geldi. Marc VDS'nin büyük potansiyel gösterdiği MotoGP'de geçen 14 yılın ardından, yeni bir meydan okumayla yüzleşmeye hazırız." dedi.
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