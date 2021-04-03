Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı
2021 Doha GP öncesi yapılan Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu Sam Lowes kazandı.
Doha'da gerçekleştirilecek 2021 Moto2 sezonunun ikinci yarışı öncesinde heyecanlı bir pole pozisyonu savaşı vardı.
Seansın son 8 dakikasına girildiğinde 2:00'larda olan dereceler 1:59'lara inmeye başladı. 1:59'a inen ilk isim 1:59.755 ile Aron Canet oldu ve zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı.
Daha sonra bu dereceyi 1:59.662 yapan Remy Gardner liderliğe oturdu.
Ancak saniyeler sonra Sam Lowes 1:59.055 gibi kusursuz bir tur çıkardı ve bitime yaklaşık 6 dakika kala zaman tablosunun en tepesine çıktı.
Seansın kalan kısmında dereceler gelişse de, Lowes'u geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Lowes, seansı ilk sırada tamamladı.
Gardner, son bölümde 1:59.192 yapsa da 0.137 saniye geride ikinci oldu. Onu da 0.135 saniye geride Marco Bezzechi takip etti.
Raul Fernandez 0.386 saniye geride dördüncü isim olurken, Jake Dixon beşinci, Ai Ogura altıncı ve Fabio di Giannantonio yedinci oldu.
İlk onu Joe Roberts, Aron Canet ve Augusto Fernandez tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|22
|Sam Lowes
|Kalex Moto2
|1'59.055
|2
|87
|Remy Gardner
|Kalex Moto2
|1'59.192
|0.137
|3
|72
|Marco Bezzecchi
|Kalex Moto2
|1'59.327
|0.272
|4
|25
|Raul Fernandez
|Kalex Moto2
|1'59.441
|0.386
|5
|96
|Jake Dixon
|Kalex Moto2
|1'59.443
|0.388
|6
|79
|Ai Ogura
|Kalex Moto2
|1'59.692
|0.637
|7
|21
|Fabio Di Giannantonio
|Kalex Moto2
|1'59.696
|0.641
|8
|16
|Joe Roberts
|Kalex Moto2
|1'59.727
|0.672
|9
|44
|Aron Canet
|Boscoscuro B-21
|1'59.785
|0.730
|10
|37
|Augusto Fernandez
|Kalex Moto2
|1'59.809
|0.754
|11
|62
|Stefano Manzi
|Kalex Moto2
|1'59.870
|0.815
|12
|75
|Albert Arenas
|Boscoscuro B-21
|1'59.885
|0.830
|13
|11
|Nicolo Bulega
|Kalex Moto2
|2'00.012
|0.957
|14
|6
|Cameron Beaubier
|Kalex Moto2
|2'00.040
|0.985
|15
|64
|Bo Bendsneyder
|Kalex Moto2
|2'00.077
|1.022
|16
|23
|Marcel Schrötter
|Kalex Moto2
|2'00.108
|1.053
|17
|9
|Jorge Navarro
|Boscoscuro B-21
|2'00.142
|1.087
|18
|13
|Celestino Vietti Ramus
|Kalex Moto2
|2'00.532
|1.477
|19
|97
|Xavi Vierge
|Kalex Moto2
|2'00.091
|1.036
|20
|14
|Tony Arbolino
|Kalex Moto2
|2'00.092
|1.037
|21
|12
|Thomas Luthi
|Kalex Moto2
|2'00.131
|1.076
|22
|5
|Yari Montella
|Boscoscuro B-21
|2'00.232
|1.177
|23
|35
|Somkiat Chantra
|Kalex Moto2
|2'00.448
|1.393
|24
|19
|Lorenzo Porta
|Kalex Moto2
|2'00.581
|1.526
|25
|7
|Lorenzo Baldassari
|MV Agusta F2
|2'00.738
|1.683
|26
|40
|Hector Garzo
|Kalex Moto2
|2'00.929
|1.874
|27
|55
|Hafizh Syahrin
|NTS NH7
|2'01.466
|2.411
|28
|10
|Tommaso Marcon
|MV Agusta F2
|2'03.113
|4.058
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