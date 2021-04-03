Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı

Doha'da gerçekleştirilecek 2021 Moto2 sezonunun ikinci yarışı öncesinde heyecanlı bir pole pozisyonu savaşı vardı.

Seansın son 8 dakikasına girildiğinde 2:00'larda olan dereceler 1:59'lara inmeye başladı. 1:59'a inen ilk isim 1:59.755 ile Aron Canet oldu ve zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Daha sonra bu dereceyi 1:59.662 yapan Remy Gardner liderliğe oturdu.

Ancak saniyeler sonra Sam Lowes 1:59.055 gibi kusursuz bir tur çıkardı ve bitime yaklaşık 6 dakika kala zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Seansın kalan kısmında dereceler gelişse de, Lowes'u geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Lowes, seansı ilk sırada tamamladı.

Gardner, son bölümde 1:59.192 yapsa da 0.137 saniye geride ikinci oldu. Onu da 0.135 saniye geride Marco Bezzechi takip etti.

Raul Fernandez 0.386 saniye geride dördüncü isim olurken, Jake Dixon beşinci, Ai Ogura altıncı ve Fabio di Giannantonio yedinci oldu.

İlk onu Joe Roberts, Aron Canet ve Augusto Fernandez tamamladı.

Seans sonucu: