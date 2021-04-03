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Moto2 / Doha / Sıralama turları raporu

Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

2021 Doha GP öncesi yapılan Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu Sam Lowes kazandı.

Doha Moto2: Pole pozisyonu mücadelesini Lowes kazandı

Doha'da gerçekleştirilecek 2021 Moto2 sezonunun ikinci yarışı öncesinde heyecanlı bir pole pozisyonu savaşı vardı.

Seansın son 8 dakikasına girildiğinde 2:00'larda olan dereceler 1:59'lara inmeye başladı. 1:59'a inen ilk isim 1:59.755 ile Aron Canet oldu ve zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Daha sonra bu dereceyi 1:59.662 yapan Remy Gardner liderliğe oturdu.

Ancak saniyeler sonra Sam Lowes 1:59.055 gibi kusursuz bir tur çıkardı ve bitime yaklaşık 6 dakika kala zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Seansın kalan kısmında dereceler gelişse de, Lowes'u geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Lowes, seansı ilk sırada tamamladı.

Gardner, son bölümde 1:59.192 yapsa da 0.137 saniye geride ikinci oldu. Onu da 0.135 saniye geride Marco Bezzechi takip etti.

Raul Fernandez 0.386 saniye geride dördüncü isim olurken, Jake Dixon beşinci, Ai Ogura altıncı ve Fabio di Giannantonio yedinci oldu.

İlk onu Joe Roberts, Aron Canet ve Augusto Fernandez tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 22 United Kingdom Sam Lowes Kalex Moto2 1'59.055  
2 87 Australia Remy Gardner Kalex Moto2 1'59.192 0.137
3 72 Italy Marco Bezzecchi Kalex Moto2 1'59.327 0.272
4 25 Spain Raul Fernandez Kalex Moto2 1'59.441 0.386
5 96 United Kingdom Jake Dixon Kalex Moto2 1'59.443 0.388
6 79 Japan Ai Ogura Kalex Moto2 1'59.692 0.637
7 21 Italy Fabio Di Giannantonio Kalex Moto2 1'59.696 0.641
8 16 United States Joe Roberts Kalex Moto2 1'59.727 0.672
9 44 Spain Aron Canet Boscoscuro B-21 1'59.785 0.730
10 37 Spain Augusto Fernandez Kalex Moto2 1'59.809 0.754
11 62 Italy Stefano Manzi Kalex Moto2 1'59.870 0.815
12 75 Spain Albert Arenas Boscoscuro B-21 1'59.885 0.830
13 11 Italy Nicolo Bulega Kalex Moto2 2'00.012 0.957
14 6 United States Cameron Beaubier Kalex Moto2 2'00.040 0.985
15 64 Netherlands Bo Bendsneyder Kalex Moto2 2'00.077 1.022
16 23 Germany Marcel Schrötter Kalex Moto2 2'00.108 1.053
17 9 Spain Jorge Navarro Boscoscuro B-21 2'00.142 1.087
18 13 Italy Celestino Vietti Ramus Kalex Moto2 2'00.532 1.477
19 97 Spain Xavi Vierge Kalex Moto2 2'00.091 1.036
20 14 Italy Tony Arbolino Kalex Moto2 2'00.092 1.037
21 12 Switzerland Thomas Luthi Kalex Moto2 2'00.131 1.076
22 5 Italy Yari Montella Boscoscuro B-21 2'00.232 1.177
23 35 Thailand Somkiat Chantra Kalex Moto2 2'00.448 1.393
24 19 Italy Lorenzo Porta Kalex Moto2 2'00.581 1.526
25 7 Italy Lorenzo Baldassari MV Agusta F2 2'00.738 1.683
26 40 Spain Hector Garzo Kalex Moto2 2'00.929 1.874
27 55 Malaysia Hafizh Syahrin NTS NH7 2'01.466 2.411
28 10 Italy Tommaso Marcon MV Agusta F2 2'03.113 4.058
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Katar Moto2: Lowes’ın üstün galibiyeti, Gresini podyumda

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Katar Moto2: Lowes’ın üstün galibiyeti, Gresini podyumda
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Doha
Lokasyon Losail Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Sam Lowes
Takımlar Marc VDS Racing

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