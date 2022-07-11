Magnussen: "Motor patlayacak diye çok korktum"

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Cumartesi günkü sprint yarışında Haas'a puan getiren Kevin Magnussen, pazar günü genel anlamda Mick Schumacher'den biraz daha yavaş göründü.

Ancak Danimarkalı pilot, yarışta bir güç ünitesi problemi yaşadığını söyledi.

Sekizinci olarak dört puan alan Magnussen, şöyle dedi: "Bir motor sorunu yaşadım. Küçük bir sorundu ancak kendimi çok kötü hissediyordum çünkü motor patlayacak diye çok korkuyordum."

"Bu yıl ilk kez başıma gelmiyor fakat araçta iyi bir tempo yakaladım ve gaza her bastığımda yaşadığım o teklemeye rağmen hâlâ hızlıydım. Bu sayede de puan kazanmayı başardım. Elbette mükemmel değildi ama bir bütün olarak bakarsak iyi bir hafta sonu oldu."

"Takım olarak çifte puan aldığımız iki yarışı geride bıraktık ve bu hafta sonu toplamda 14 puan topladık. Baktığınızda sprint yarışında puan aldık, bugün çifte puan topladık, gerçekten bizim için mükemmel geçti."

Sorunun ne zaman ortaya çıktığı sorusuna Magnussen, "Bilmiyorum ama başladıktan 15 tur sonra hissetmeye başladım. Ne zaman gaza bassam veya düşük devirde gitsem sorun oldu."

"Bu yüzden her virajda olması gerekenden daha düşük viteslerle gitmek zorunda kaldım. Fakat yarışı bitirdim. Aslına bakarsanız motor patlamasın diye tanrıya dua ediyordum ve neyse ki patlamadı! Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas tüm bu performansı güncelleme getirmeden ortaya koydu.

Magnussen bununla ilgili, "Evet bu gerçekten heyecan verici ancak bazen bu güncellemelerle alakalı dikkatli olmanız gerekiyor."

"Diğer takımlar güncelleme getirdi ama pek bir şey bulamamış gibiler. Umarım bizimkilerden bir şeyler elde edebiliriz fakat ana tabloda çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Bence ileriye doğru küçük bir adım atabilirsek iyi olacak."

"Öyle olursa tam olarak neyin mümkün olacağını kimse bilemez fakat kesinlikle bu yarışta dördüncü veya beşinci en hızlı takımdık. Bu hafta sonu Alpine, McLaren ve biz, orta grubun en güçlüleriydik. Eğer onlarla kalabilirsek bu bizim için harika olur."

"Şu anda onlarla aynı durumdayız ve henüz güncelleme getirmedik. Bu yüzden umarım bu güncellemeyi aldığımızda, bizi orta grubun önüne geçirebilir." dedi.

Magnussen genel anlamda sonuçtan mutlu olduğunu ekliyor ve takım arkadaşından övgüyle bahsediyor.

"Mutluyum şu anda şampiyonada yedinci sıradayız ve buna ihtiyacımız var. Her iki sürücünün de iyi performans göstermesi gerekiyor çünkü tek puan alan siz olduğunuzda durum zorlaşıyor. Her iki sürücünün de performans göstermesi tüm takım için daha iyi ve Mick kesinlikle son iki yarışta büyük bir adım attı. Bu yüzden durum iyi."

"Elbette ona bakmıyorum, kendime odaklanıyorum. Mick için de durumun hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum."

"Eğer yarışta daha hızlıysa, takım olarak birlikte çalışmalıyız. Onu arkamda tutup, tüm takımı bir bütün olarak yavaşlatmayacağım. Takıma yardım etmek için buradayım, şampiyonluğu kazanmak için yarışmıyorum çünkü içinde bulunduğum pozisyon bu değil."

"Umarım bir gün olur ama şu anda bir takım oyuncusuyum. Bu yüzden bugün çifte puan aldığımız için mutluyum. Eğer çılgınca savunma yapsaydım, belki de çifte puan alamazdık."