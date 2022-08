Röportaj: Genç yetenek Atharva Desai sorularımızı yanıtladı

İnci BEĞEN: Bize biraz kendinden bahseder misin?

İnci: Röportaja hazırlık yaparken motor sporlarına nasıl atıldığına, şu anki uğraşlarına dair pek çok bilgi edindim. Hem motor sporları mühendisliği okuyorsun, hem yarışıyorsun hem de dünyanın her yerinden bu alana merakı olan herkese ders veriyorsun. Akranların ve spordaki genç yetenekler için ilham kaynağısın. Bu yoldan geçmiş biri olarak motor sporları yolculuğunun başlangıcında onlara ne önerirsin? Sana göre motor sporlarına başlamanın en iyi yolu nedir?

İnci: Hedefinin F1 şampiyonu olmak olduğunu biliyorum ama bunu başarmak adına kendine koyduğun kısa vadeli hedefler neler?

İnci: Yarışlara mental olarak nasıl hazırlanıyorsun?

İnci: Şampiyonluk uzun bir yolculuk. Sezon boyunca odağını nasıl koruyorsun? Bu süreç senin için yorucu mu yoksa rahat mı geçiyor?

İnci: Simülasyon ile ilgilendiğini gözlemledim. Simülasyon yarışı, pist üzerindeki performansını nasıl etkiliyor?

İnci: Sana göre padok sadece rakiplerinle mi dolu? Oradaki dostluk/rekabet ortamı nasıl?

İnci: Yarış dünyasında 'bahsedilmeyen' ama sürücülerin yüzleşmek zorunda olduğu zorluklar/durumlar sence neler?

İnci: En sevdiğin pist hangisi ve neden?

İnci: Örnek aldığın yarış kahramanın kim?

İnci: Formula 1'deki favori sürücün kim?

İnci: Motton ne?

Atharva: Kafamda hep şunları tekrarlayıp duruyorum: "Sırada ne var?" ve "Çalışmaya devam et!". Bunlar çok basit ve küçük mottolar gibi görünebilir ancak düşünce yapımın en önemli parçalarıdır. "Sırada ne var", beynimin sürekli olarak bekleyen işleri düşünmesini veya insanlara ulaşmam gerektiğini hatırlamamı sağlıyor. Her zaman önümde bir program vardır ama kalbim, hayallerimi hatırlama konusunda her zaman harikadır. "Çalışmaya Devam Et!" ise sınırlarımın ötesine geçmem için motive olmamı sağıyor. Vücudumu içten yanmalı bir motor olarak düşünüyorum ve konu ister fitness ister konsantrasyon olsun, zirveye ulaştığımda, bu slogan sınırlarımı zorlamak için ekstra bir vuruş görevi görüyor.