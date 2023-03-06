Bitci Racing pilotu Vedat Ali Dalokay ile keyifli bir röportaj

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İnci Beğen: "Öncelikle bize kendinden kısaca bahseder misin? Vedat Ali Dalokay kimdir? Türk motor sporları severler seni yakından tanımak istiyor."

Vedat Ali Dalokay: "33 yaşındayım, mimarım. Milano Politeknik Üniversitesi'nden mezun oldum. 5 köpeğimle beraber Çeşme’de yaşıyorum. Ayrıca yine Çeşme’de turizm alanında faaliyet gösteren, babamla ortak bir işletmemiz var. Mid-amateur, skratch golfçüyüm."

İnci Beğen: "Hayatta motton/yaşam felsefen ne?"

Vedat Ali Dalokay: "Zor ve bir o kadar derin bir soru. Röportajın tamamını bu soruya ayırmak gerekir hatta. Kabaca söylemek gerekirse, iş ve sosyal hayatımda hep iyi biri olmak için çabalarım. Madem sordunuz, Hayatta değil ancak motor sporları için “oderint dum metuant”ı (Benden nefret etsinler yeter ki benden korksunlar.) motto olarak seçebilirim."

İnci Beğen: "İş, spor ve sosyal yaşantın açısından oldukça zengin bir yaşama sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bize bu renkli yaşamdan bir gününü anlatır mısın?"

Vedat Ali Dalokay: "Köpeklerim merkezli bir rutinim var, sabah kalkar kalkmaz kar kış yağmur çamur demeden, yılın tamamında, ilk iş yürüyüşe çıkarız. Haftanın 4-5 günü mutlaka spor yapmaya çalışırım. Evden çalışmıyorsam köpeklerimle arabaya doluşur işyerime geçerim."

İnci Beğen: "Motor sporlarına girişin nasıl oldu? Başlangıçtan profesyonelliğe giden yolu anlatır mısın?"

Vedat Ali Dalokay: "Babam ben küçükken pist, ralli, off-road, karting, motokross yapardı, hatta Camel Trophy'de Türkiye'yi temsil etti. Onunla yarışlara ve antrenmanlara giderdim, sonra orta okuldayken kartinge başladım. Gerçek anlamda yakın tarihe kadar motor sporları adına rekabetçi seviyede pek bir şey yapmadım. 2017'de özel kupalarda yarışmaya başladım ve sonraki senelerde Türkiye Pist Şampiyonası'na katıldım, en iyi sezon sonucum Türkiye ikinciliğiydi."



İnci Beğen: "Bitci Racing ile yolun nasıl kesişti? Birbirinden yetenekli ve tecrübeli isimlerle aynı takımdasın. Bu nasıl bir his? Takım içerisinde nasıl bir sinerji var?"

Vedat Ali Dalokay: "Geçtiğimiz yıl birlikte ilk sezonumuzu geçirdik. Tüm takım bana o koltuğu vermek için özveriyle çalıştı, ben de sezon boyunca layık olmak için çabaladım. Takımımız objektif olarak Türkiye'de bu sporu layığıyla icra edebilecek en doğru takım. Takım teknik ve idari kadrosu alanında uzman, beşeri ilişkileri kuvvetli, çok düzgün insanlardan oluşuyor. Koordinatörümüz Elif adeta bir Pepper Potts, menajerim Murat takımda en çok vakit geçirdiğim kişi, adeta bir yoldaş. İbrahim beyi çok anlatmaya gerek duymuyorum zaten, bu işe benim yaşım kadar ömrünü adamış, yürüyen ansiklopedi. Onun tecrübelerini paylaşmak paha biçilemez."

İnci Beğen: "Coppa Italia Turismo’daki ilk senende sezonu 2. tamamladın. Muhteşem bir başarı. Bu seri nasıl bir seri? Bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsun?"

Vedat Ali Dalokay: "Başta TCR'lar olmak üzere 4-5 farklı kategorinin eş zamanlı yarıştığı bir organizasyon, İtalya Kupası. Ben TCR Sequential kategorisinde (en üst kategori) ve genel

klasmanda sezonu maalesef bir yarış eksiğiyle ikinci olarak bitirdim, elbette kendi adıma ve takım adına sürpriz oldu diyebiliriz. Yaklaşık 40'tan fazla aracın start aldığı 6 hafta, 12 yarışlık zorlu bir maratondu."

İnci Beğen: "Aynı zamanda serinin dayanıklılık yarışına da katıldın. İki deneyim arasında ne gibi farklar vardı?"

Vedat Ali Dalokay: "Takım olarak başarılı bir sezon geçirince, dayanıklılık yarışına da girmeye karar verdik. Sprint yarışlarını daha çok sevdiğimi söyleyebilirim, yarış boyunca limitte ve en yüksek performansta sürmek bana daha çok keyif veriyor. Ancak bu yargım ilerde değişebilir, ne de olsa dayanıklılık yarışı tecrübem daha az. Bu yıl Monza 12 Saat’e girmeyi planlıyoruz."

İnci Beğen: "Yabancı ülkelerde yarışmakla, yerel yarışlar arasında ne gibi farklar görüyorsun? Ülkemizde sence ne eksik?"

Vedat Ali Dalokay: "Tesis, araçlar ve ekonomik sebepler başlıca fark. Ancak altını çizmek istediğim büyük bir fark var, sporcular. Her yerde sporcular kaskını taktığı zaman dolunayda dönüşen kurt adam gibi olurlar, bu olağandır. Ancak yurtdışında damalı bayraktan sonrasına rekabet pek taşınmıyor. Biz de aylar öncesi ve sonrasında devam eden psikolojik savaş vardı sürekli. Buna bir eksik denebilir mi bilmiyorum ama padokta gerilim yarattığı kesin."



İnci Beğen: "Başka bir seride yarışmak ister misin? Hangi serilere ilgi duyuyorsun?"

Vedat Ali Dalokay: "Hedefim sırasıyla TCR Europe ve WTCR’a katılmak. Gelecek planlarımı takımımla birlikte bu doğrultuda yapıyoruz. TCR hariç, Formula Junior ve GT4 aracı sürmüşlüğüm de var. Çok geniş bir tecrübe yelpazem olmadı. Ama TCR'dan çok memnumum, ileride GT3'lerle yarışmak isterim elbette.

İnci Beğen: "Bir yarış pilotu olarak tarzını nasıl açıklarsın? Karakteristik anlamda ne tür araçlar seviyorsun?"

Vedat Ali Dalokay: "Soğukkanlı diyebilirim. Kırmızı ışıkların sönmesinden damalı bayrağa kadar geçen sürede aynı istikrarda sürmeye çalışırım. Pek heyecanlanmam, telsiz konuşmaları beni rahatsız etmez ve kokpitte kemerlerimi sıktıktan sonra oldukça rahatımdır. Agresif ama dikkatli sürmeye çalışırım. Aracımın ayarlarını da bu bağlamda ayarlamaya çalışırım: hata affetmez, agresif ve sentetik."



İnci Beğen: "Son dönemde yaptıklarınla, adından söz ettirmeye başladın. İsmini basında görünce ne hissediyorsun?"

Vedat Ali Dalokay: "Bazen esprili başlıklar atıyorlar, hoşuma gidiyor. Takım olarak başarılarımızın ulusal ve uluslararası basında yer alması elbette hepimiz için motivasyon kaynağı."

İnci Beğen: "Sanal ortamda ve gerçek hayatta sürüş yapmayı en çok sevdiğin pistler hangileri?"

Vedat Ali Dalokay: "Buna oldukça kapsamlı bir cevap vermek isterdim. Geçen sene biri Grand Slam olmak üzere toplamda 2 kez zaferle ayrıldığım Autodromo Vallelunga diyerek detay vermeden sıyrılıyorum."

İnci Beğen: "Aynı pisti paylaşmayı istediğin bir isim var mı?"

Vedat Ali Dalokay: "Yağmurlu bir günde Senna, Schumacher, Hamilton gibi duayenlerle ayni pistte gitmek güzel bir hayal olabilir. Onların sürüş sanatlarına yakından şahit olabilmek tarifsiz olurdu herhalde."

İnci Beğen: "Motor sporları camiasında (dünya çapında) kendine yakın gördüğün/idol edindiğin biri var mı?"

Vedat Ali Dalokay: "Bu soruyu da F1 pilotları ile kısıtlıyorum ve Montoya, Raikkonen, Hamilton, Vettel diyorum. İdollerim değiller belki ama sempatim olan pilotlar diyebilirim."

İnci Beğen: "Sosyal medya hesaplarında Lewis Hamilton’dan ilham alan paylaşımlarını görüyoruz. Lewis Hamilton bu isimlerden biri diyebilir miyiz? Onunla ilgili düşüncelerin neler?"

Vedat Ali Dalokay: "Hamilton’ın sportmenliği ve ilham verici kişiliği bir pilot ve motor sporları tutkunu olarak beni elbette etkiledi. Keşke sürüşümün yüzde biri de olsa ona benzese. Türkiye'de yarıştığım son sene benim adıma dominant bir yıl olmuştu; saçlarım, giyimim, aksesuarlarım derken Ali Dinç yerli Hamilton lakabını uygun gördü bana sağolsun. (Gülüyor) Hamilton ile ilgili tek düşüncem, herkesle hemfikir, greatest of all time (GOAT)."



İnci Beğen: "Farklı spor dallarını da takip ettiğini görüyoruz. En çok hangilerini seviyorsun."

Vedat Ali Dalokay: "Amerikan futbolunu çok özlüyorum. Yıllarca oyun kurucu olarak oynadım.

Yurtiçi ve yurtdışında şampiyonluklar kazandım. Maalesef yaşım artık el vermiyor. Hala aktif olarak golf oynuyorum. Son yıllarda motor sporlarına ağırlık verdiğim için eskisi kadar değil belki ama senede 3-4 resmi turnuvaya girmeye özen gösteriyorum. Mutlaka her yıl 3-4 hafta sırf golf antrenmanı yaptığım kış tatili planlamaya çalışıyorum."



İnci Beğen: "Spordan edindiğin ve spor dışındaki hayatında da sana yardımcı olan/katkı sağlayan tecrübeler neler?"

Vedat Ali Dalokay: "Ben rekabetçi bir insanım, pes etmeyi sevmem ve yaptığım şeylerde iyi olmak isterim. Bunun için disiplin ve çalışma gerekir. Sporun bana en büyük katkısı hayattaki azmim ve yeteneklerimi keşfetme arzumdur. Beceriler elbet geliştirilir ancak yetenekle doğulur."



İnci Beğen: "Bu röportajı okuyan ve bu dünyaya giriş yapmak isteyenlere tavsiye verebilir misin?"

Vedat Ali Dalokay: "İzlemek ve gözlem en iyi öğrenme yöntemlerinden biridir. Pilot olmak isteyen varsa eğer bol bol muhtelif yarışları izlemeli ve anlamalıdır. Hayat, her anı tecrübe edecek kadar uzun değil, biz pilotlar da bizden daha iyi pilotları bir ömür izliyor ve öğrenmeye çalışıyoruz."

İnci Beğen: "Takipçilerimize bir mesajın var mı?"

Vedat Ali Dalokay: "İyi dileklerini eksik etmesinler, umarım bundan sonraki röportajımız Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra gerçekleşmiş olur. Bu soruya kadar sıkılmadan gelmişlerse ne mutlu bana. (Gülüyor) Son olarak tekerleri düz bassın!"