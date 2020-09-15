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Le Mans / Son dakika

Toyota sürücüleri, Le Mans'da eşit şartlarda yarışma şansı istiyorlar

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Toyota sürücüleri, Le Mans'da eşit şartlarda yarışma şansı istiyorlar
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Sebastien Buemi ve Mike Conway, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Le Mans 24 Saat'te başarı cezası olmadan sürecekleri Toyota'ları arasında eşit bir yarış olmasını bekliyorlar.

İki pilot da 2019/20 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda getirilen ceza sisteminin uygulanmayacağı Le Mans yarışında rekabetin yeniden iki Toyota TS050 Hybrid arasında geçmesini bekliyor. 

Böylece her iki Toyota birden, Eylül 2019'da Silverstone'da yapılan sezon başlangıcından itibaren ilk kez başarı cezası olmadan piste çıkabilecek. 

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7 numaralı Toyota'yı Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez ile paylaşan Conway şunları söyledi: "Bunu sabırsızlıkla bekliyorum çünkü oraya eşit şartlarda giderseniz herhangi bir mazeretiniz olmaz. Tamamıyla en iyi işi yapan sürücülere ve araç ekibine bağlı olur."

"Her zaman da bunu istersiniz - eşit bir savaş. En iyi olan kazansın."

8 numaralı Toyota'yı Brendon Hartley ve Kazuki Nakajima ile paylaşan Buemi de aynı şekilde "kardeş araç ile yakın bir mücadele" olmasını bekliyor. 

"2018 ve 2019'da Le Mans'daki rekabet seviyesi inanılmazdı." diyen Buemi ekledi: "Onun bir parçası olmak güzeldi, her ne kadar takım arkadaşlarınıza karşı yarışmak biraz daha karışık olsa da Porsche ve Audi'ye karşı yarışmaktan daha farklı."

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Fotoğraf: Paul Foster

İsviçreli sürücü, 2019/20 WEC şampiyonası sırasında "sadece kendileri ile yarıştıklarını hissettiğini" de sözlerine ekledi. 

Bu durum, iki Toyota'nın kendi arasındaki ve bu sezondaki Şanghay ve Austin WEC yarışlarının galibi olan Rebellion R-13 ile olan başarı cezasının performans farkına yapılan bir göndermeydi. 

Buemi, şampiyona rekabetini artırmak ve araçlar arasında olan farkı azaltmak için getirilen ceza sisteminin arkasındaki felsefeyi anladığını, ancak sistemin "çok ekstrem" olduğunu söyledi.

"Kullandıkları oran gerçekten çok güçlü ve bu da düzgün yarışmanıza izin vermiyor." diyen Buemi ekledi: "Çoğu zaman Rebellion, bir Toyota ve diğer Toyota kendi yarışlarını ortaya koydular - aramızda bir rekabet olmadı."

"Eğer tur başına üç saniye yavaşlarken kardeş araç 2.8 saniye yavaşlıyorsa, o zaman bir mücadele olmayacaktır. Bunu biraz utanç verici buluyorum."

Ekim 2019'da yapılan ve 2019/20 WEC sezonunun ikinci yarışı olan Fuji'den itibaren kullanılan bu ceza sistemi ile beraber iki Toyota, geçtiğimiz Kasım ayında Şanghay'da yapılan sezonun üçüncü yarışında, şampiyonada aynı puana sahip olmaları nedeniyle aynı cezaya sahiplerdi. 

Her iki araç birden 2.74 saniyelik zaman cezasına sahipken, yarışı kazanan Bruno Senna, Gustavo Menezes ve Norman Nato'nun yönetimindeki Rebellion ise sadece 0.89 saniyelik bir cezaya sahipti.

Toyota araçlarının performansları motor ve hibrit sistem performansı üzerinden düşürülürken, özel takımlar ise denge ayarlarıyla yavaşlatılmıştı. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC
Pilotlar Mike Conway , Sébastien Buemi
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC
Editör Gary Watkins

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